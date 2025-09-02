Cuatro rutas para celebrar el Día de Asturias... o para los cuatro domingos del mes de septiembre

Subir a pie hasta Valle Moru, en las entrañas de Ponga; conocer Banduxu, llegando a pie hasta la aldea y subiendo más para verla desde arriba; seguir los pasos del rey Favila hasta un alto modesto de enormes vistas; o coronar Vega Baxu, una majada llena de magia en Redes.

Mara Llamedo Martes, 2 de septiembre 2025, 19:31 | Actualizado 19:39h. Comenta Compartir

Podría decirse que hay tantas formas de celebrar el Día de Asturias como asturianos que viven en la tierrina. Además, celebrar ese día no tiene por qué ser asistir a los actos oficiales, bailar al son de la gaita, tomar sidra o pasar por Covadonga. También se puede celebrar gozando de la montaña… y de los paisajes, la cultura, la etnografía y la vida rural que laten en cada rincón del Principado.

Ampliar Aldea medieval de Banduxu, a la que se puede llegar siguiendo un camino empedrado a través de la floresta.

Por eso, para quienes quieran pasar esa jornada caminando (incluso para los que quieran proponerse un septiembre lleno de rutas interesantes) este artículo propone cuatro excursiones distintas, perfectas para un día completo en contacto con el senderismo, los montes y la sensación de paz que transmiten los altos de Asturias; perfectas para ahondar un poco en las bellezas, la cultura y la forma de respirar (única) que tiene la tierrina cuando se viste de monte, bosque, aldea y senderos estrechos.

Ampliar Mirando hacia la sierra del Sueve desde el picu L´Arbolin, alto modesto y asequible al que se llega siguiendo la «ruta del rey Favila».

1. Por la ruta de Favila, un circuito con historia y buenas vistas en Cangas de Onís.

He aquí una de esas rutas sencillas y completas. De las que no conllevan excesivos esfuerzos ni ascienden a grandes altos pero, por bien ubicadas, te llevan a contemplar paisajes increíbles.

Además, transita por el concejo de Cangas de Onís, lugar que durante todo el fin de semana (y hasta el lunes, 8 de septiembre) ofrece un programa de actividades variadas relacionadas con la celebración del día de Asturias, muy bien situada para allegarse hasta Covadonga en esta fecha tan especial.

La ruta de Favila comienza en el mismo Casco Urbano de la ciudad de Cangas de Onís, siguiendo una interesante propuesta denominada «Senderos de la Reconquista» que da a escoger entre 3 trazados de distinto kilometraje y dificultad. Cada sendero, discurre por espacios vinculados a la historia de Cangas, de la Reconquista y de los inicios de la Monarquía Asturiana.

El sendero que sigue esta ruta es el R2, que traza un recorrido de unos 16 kilómetros avanzando por la orilla del Sella hasta el Monasterio de Villanueva, un edificio construido en honor a Favila tras su muerte que hoy está reconvertido en un cuidado Parador Nacional.

Ampliar Monasterio de Villanueva.

Desde Villanueva, esta ruta comienza a ascender, plantándose primero en Llueves (lugar en el que –según la leyenda- un oso dio muerte al rey Favila) y coronando luego el Picu L´Arbolín para disfrutar de las impresionantes vistas que ofrece su modesta –pero bien ubicada- cumbrera.

En definitiva, un circuito senderista sin complicación ninguna que no sólo se recrea en el buen paisaje alrededor sino que también disfruta de la etnografía, la historia de Asturias, los bosques autóctonos, los valles profundos y la naturaleza ribereña que envuelve al Sella.

Ampliar Desde el picu L´Arbolín se puede disfrutar de grandes vistas a los Picos de Europa, a los cordales de Ponga, a la sierra del Sueve...

2. Por el camino viejo hasta Banduxu (y luego hasta Vialar)

El destino de esta ruta tiene un nombre: Banduxu; aldea medieval detenida en el tiempo que se alza sobre una loma, rodeada de montañas escarpadas y frondosos verdores.

El objetivo es alcanzarla a pie, recreándose en el recorrido, y luego pasear la aldea, deteniéndose en sus rincones llenos de detalles, historia y leyenda: declarada Bien de Interés Cultural desde el año 2009, Banduxu es un lugar remoto, bellísimo y como pausado en eltiempo que conserva un conjunto arquitectónico medieval único en Asturias.

Ampliar Banduxu.

El camino para andar son unos 10 kilómetros en total, con unos 600 metros de desnivel. Eso sí, es precioso: parte de la senda del Oso y se bifurca, cogiendo la traza de un camino medieval empedrado y serpenteante que fue el único de acceso al pueblo hasta hace bien poco, cuando ya el asfalto estaba bien extendido.

Además, esta caminata no se detiene en Banduxu sino que ofrece la oportunidad de subir algo más, bosque arriba, para coronar una peña: es el pico Vialar, un mirador de lujo y fácil acceso desde el que divisar, con perspectiva de águila, esta aldea medieval de piedra que –en tiempos lejanos- fue un fortín y puerta de acceso a estos valles y hoy es un tesoro valioso de la etnografía asturiana.

Pico Vialar, mirando a Banduxu desde arriba/ Iglesia Santa María/ Torre Medieval

3. A Valle Moru, un pueblo precioso en las entrañas del Parque Natural de Ponga

Esta ruta no es precisamente sencilla. Y no porque tenga pasos técnicos o se escore por paredones verticales. Es dura porque va en busca de un lugar de esos inhóspito, salvaje y especial… un pequeño pueblo ubicado en las tripas del Parque Natural de Ponga. Va en busca de Valle Moru, una aldea que resiste, aislada entre montañas y verdes.

Ampliar Más que una ruta la excursión hasta Valle Moru es un viaje a través de las bellezas ponguetas.

No es ninguna exageración: si hay lugares imprescindibles en Asturias, Valle Moru debiera ser uno de ellos; y si a su vecino Tiatordos le denominan «la montaña perfecta», a la excursión hasta este recóndito pueblo pongueto habría que tacharla de «caminata perfecta» puesto que reúne, tras todos los pasos que conlleva la marcha, un montón de intensidades, contrastes y bellezas dignas de poner en un altar.

Ampliar

El total de la ruta asciende a poco más de 20 kilómetros y su tendencia es la de caminar por pistas y caminos ganaderos anchos, bien señalizada, subiendo y bajando fuertemente. Y aunque hacerla completa pueda suponer un gran reto para muchos senderistas, siempre está la opción de hacer un tramo del inicio y llegar sólo hasta alguna de las colladas que visita antes de encontrar el pueblo: el paisaje de esta zona de Ponga hacen que cualquier lugar del camino sea perfecto para declararlo cumbre.

Ampliar Vistas a Picos de Europa desde el collau Taranes.

4. A Vega Baxu, un paraíso entre montes en pleno Parque Natural de Redes

He aquí un sendero sencillo, cómodo, sin pérdida y de no muchos kilómetros que-sin darse ninguna importancia- va ascendiendo de forma ligera al tiempo que se introduce por zona salvaje, de brañas y de bosques, en pleno Parque Natural de Redes.

En el trayecto reinan los robledales, los verdes intensos, los ríos y arroyos que discurren a la búsqueda del Nalón, las cabañas, las fuentes y abrevaderos, los bosques viejos de hayas, la visión del Tiatordos… una amalgama de elementos perfectos que, unidos, conforman una excursión preciosa.

Majada de Vega Baxu/ camino hacia la majada/ cartel indicador

El destino, una majada: añeja, amplia y bella. La llaman Vega Baxu. Se ubica a más de 1100 metros de altura, engalanada de cabañas y de una alfombra de suave verde. Y puede que no sea una cima, que no suponga un paseo arriesgado ni excesivamente largo y hasta que estemos acostumbrados a transitar muchas, muchas majadas… pero Vega Baxu tiene prendido «un algo» que la hace especial y única; un «no sé qué» que la hace muy bella; un punto hogareño y salvaje que la hacen, sencillamente, inolvidable.

Ampliar Cabaña en Vega Baxu.

El total de esta ruta son 11 kilómetros, con un desnivel asequible de 350 metros positivos. En unas cinco horas se puede completar el trayecto completo, dejando tiempo de sobra para disfrutar del camino con tranquilidad pero también de este lugar tan acogedor y especial que es la Vega Baxu.