Una piragua 'made in Ribadesella' busca el trono en el Descenso del Sella

Corría agosto de 1996 cuando los riosellanos Monchu Cerra y Alberto Llera lograron una épica victoria en aquella edición del Descenso Internacional del Sella. Su tiempo fue de 1 hora 9 minutos y 28 segundos, imponiéndose en un vibrante esprint a otros dos grandes nombres del piragüismo asturiano, los hermanos Villaverde. Esa fue la última ocasión en la que una pareja puramente riosellana cruzó en primer lugar el puente de Ribadesella en la categoría K2.

Ahora, casi tres décadas después, dentro del ramillete de principales aspirantes a llevarse el Sella de 2025 aparece de nuevo una piragua cien por cien de Ribadesella, con dos oriundos del concejo a los mandos de la embarcación, Walter Bouzán y Alberto Llera, 'Bertín', quienes ya hace alrededor de dos meses comenzaron a rumiar la posibilidad de bajar juntos el Sella, circunstancia que por fin materializan este próximo sábado, eso sí, nada más y nada menos que veinticuatro años de diferencia en sus carnets de identidad.

El benjamín de la piragua es «Bertín» (Collera, 2002). Llera ya deslumbró como senior en el Sella con su participación junto a Roberto Geringer 2023, edición en la que tras una gran contrarreloj se coló en el grupo de favoritos en la competición. Así, en su aval, su objetivo de dar un paso más en su rendimiento en el Sella.

«He evolucionado mucho como deportista en todos los aspectos en los últimos dos años y me noto mucho más preparado que en aquella ocasión», remarca. Preparación y acoplamiento entre Llera y Bouzán no falta, pues, esta pareja, acaba de proclamarse campeona de España modalidad K2-1000 en el embalse de Pontillón (Pontevedra).

Tras ese logro, toca la carrera de casa. Ese Sella que tanto les motiva y que tanto sienten sus vecinos. Así, sobre el sentir general de la sociedad riosellana con el evento, 'Bertín' no es ajeno al revuelo que causa el Descenso y sobre el cariño que se desprende en la localidad hacia la gente de casa: «Noto como todo el pueblo está ilusionado con que podamos ganar y eso nos da un plus también a la hora de entrenar sabiendo que tienes a mucha gente detrás apoyándote».

Eso sí, dicha efervescencia contrasta con lo que le transmite en casa su familia, desde siempre cuna de grandes deportistas selleros.

«En casa quieren que esté tranquilo y no piense mucho en la carrera porque es una forma de autopresionarte y que te puede jugar una mala pasada», subraya. Una tranquilidad que también fragua en el hecho de bajar con un once veces ganador de la competición, Walter, compañero que le inspira «muchísima tranquilidad por su conocimiento y forma de entender el río». Sabiduría y experiencia que el veterano transmitirá marcando desde delante de la piragua, impulsado por el gran motor de su joven compañero.

Junto a Llera, el incombustible Walter Bouzán (Llovio, 1978). Once veces ganador (ocho en K2 y tres en K1), podría superar en esta edición al legendario Julio Martínez, quien una vez más también será de la partida.

No obstante, para Walter, aunque mucha gente se lo recuerda, superarlo no tiene mucha trascendencia, pues considera a Julio «como merecedor de ese honor y como el mejor embajador del Sella».

Eso sí, por supuesto, quiere ganar. «Podría decir que el objetivo es solo disfrutar, pero en mi caso es imposible». «Salimos a ganar, siendo conscientes del nivel de nuestros rivales», apostilla a renglón seguido.

Para este objetivo, Walter sabe que estará bien acompañado. El mentor se deshace en elogios hacia su pupilo a quien califica de promesa, pero no tanta, ya que «es una realidad», y como a un piragüista «que no le tiene miedo a nada, no se come tanto la cabeza y lo ve todo mucho más fácil».

«Me da tanta tranquilidad como él dice que yo le puedo dar a él», sentencia Bouzán. Desgranando cuál puede ser el desenlace de la carrera, señala que «todo apunta al esprint», aunque avanza que «la marea baja y las sequeras del Alisal y Llovio pueden ayudar a todo lo contrario», dotando al Sella de un pronóstico más incierto.

Lo que no será incierta será la frase que soltará Walter a la finalización del evento de que «este será mi último Sella», como ha dicho ya en tantas ocasiones, para luego verlo agarrando el cepo en Arriondas.

No se sabe lo que deparará el destino, lo que sí puede ser, es que ese «adiós» llegue siendo el recordman masculino del Sella e integrante de una piragua cien por cien riosellana profeta en su tierra. En las paladas que den Llera y Bouzán el sábado irá implícito este reto.

