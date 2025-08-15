100 días de León XIV, el 'Papa diésel' Elegido el 8 de mayo, Prevost muestra un perfil más sosegado al de Francisco y se toma su tiempo antes de que lleguen sus nombramientos y textos clave

Darío Menor Roma Viernes, 15 de agosto 2025, 00:15

León XIV va a cumplir este viernes sus primeros 100 días como Papa en Castel Gandolfo, donde permanecerá hasta el próximo martes y donde ya pasó un primer período vacacional el pasado mes de julio. Aunque no ha podido ocupar el Palacio Apostólico de esta localidad situada a orillas del lago Albano al ser convertido en museo por el Papa Francisco, Robert Prevost ha marcado un punto de discontinuidad con su antecesor al recuperar la tradición de veranear en esta residencia papal situada al sureste de Roma, pernoctando en Villa Barberini, uno de los edificios con que cuenta el complejo pontificio. Será precisamente en una parroquia de Castel Gandolfo donde presida este viernes la misa de la Asunción de la Virgen, una de las celebraciones marianas más importantes del año para los católicos.

Elegido el pasado 8 de mayo como sucesor de Francisco, fallecido el 21 de abril, el primer obispo de Roma estadounidense, una nacionalidad que comparte con la peruana, ha demostrado hasta ahora que es un Papa con motor diésel. Por el momento no ha realizado apenas nombramientos, tampoco ha publicado ningún texto magisterial significativo y ni siquiera ha desvelado el destino de sus primeros viajes. Se le espera, eso sí, en noviembre en Turquía para participar en la conmemoración del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, un hito en el diálogo ecuménico. A diferencia de Jorge Mario Bergoglio, que destacaba por su espontaneidad e impulsividad, lo que le llevó a pedir a los fieles que «hicieran lío», Prevost se ha mostrado hasta ahora como un líder religioso más pausado y preocupado por promover la comunión y la unidad para calmar las aguas eclesiásticas, agitadas tras el pontificado del argentino.

«En estos primeros 100 días hemos visto cómo Prevost ha entrado en el papel de León XIV. Puede parecer una observación superficial, pero este tiempo ha servido para que la persona entre en el cargo institucional que desarrolla», explica Roberto Regoli, profesor de Historia Contemporánea de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana. «Es un Papa muy ligado a los textos que tiene preparados y sobre los que apenas improvisa», subraya el docente. Prevost demostró esta preferencia desde su primer discurso como obispo de Roma en el balcón central de la basílica de San Pedro tras su elección, cuando leyó las notas que había preparado para clamar por una paz «desarmada y desarmante», un argumento en el que ha insistido en estos tres primeros meses.

«Continuidad en la discontinuidad»

«A diferencia de Francisco, que en ocasiones sobrepasaba la propia institución con su carácter y humanidad, con León XIV estamos viendo una institucionalización de la persona. Eso no significa que no haya espacio también para sus emociones y personalidad, como cuando lo vimos con un nudo en la garganta después de ser elegido. En este tiempo el Papa ha mostrado una humanidad auténtica y sincera», opina el profesor de la Gregoriana.

El obispo español Luis Marín de San Martín, agustino como Prevost y subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, habla de «continuidad en la discontinuidad» a la hora de comparar al Pontífice peruanoestadoundense con el argentino. «Más allá de que en ocasiones utilice un estilo más sobrio, no ha habido diferencias en la política internacional, como se ha visto con las peticiones de paz en Ucrania y Gaza, ni tampoco en asuntos como la sinodalidad, la preocupación por el cambio climático o las condiciones laborales», confirma Regoli. Será determinante para profundizar en el estilo de gobierno y el pensamiento del nuevo Papa los nombramientos en la cúpula de la Curia romana que realice en los próximos meses y también su primera encíclica, esperada para finales de este año o a principios de 2026.

En estos primeros 100 días de pontificado, Prevost, que cumplirá 70 años el 14 de septiembre, ya se ha dado su primer gran baño de masas con las celebraciones del Jubileo de los Jóvenes del 2 y 3 de agosto en Tor Vergata, a las afueras de Roma, y en las que participó más de un millón de personas. «Fue la ocasión con la que la generación crecida durante el pontificado de Francisco tuvo la oportunidad de empezar a conocer a León XIV», explica Regoli, que quedó «impresionado» al ver al Pontífice rezando en silencio con la multitud de jóvenes.

Otro asunto en el que se espera que no haya pasos atrás es la lucha contra los abusos sexuales en el ámbito eclesial, probablemente la mayor crisis que sufre la Iglesia católica en la actualidad y en la que Prevost ya ha demostrado su posición. Durante sus años como obispo en la diócesis peruana de Chiclayo fue uno de los grandes opositores al Sodalicio de Vida Cristiana, una asociación corrompida por los abusos y disuelta por Francisco poco antes de fallecer. Ya como Papa, el estadounidense mostró en una carta su apoyo a los periodistas que destaparon este caso y consideró «urgente» que en toda la Iglesia «arraigue una cultura de la prevención que no tolere ninguna forma de abuso: ni de poder o de autoridad, ni de conciencia o espiritual, ni sexual».

