Qué es y qué supondrá el 5G

Quienes desarrollan las redes 5G aseguran que son la tecnología que cambiará nuestras vidas. Subrayan que su importancia no reside solo en una mayor velocidad de acceso a internet, como sucedió con el salto del 3G al 4G, sino en el gran ancho de banda y en su baja latencia. En cristiano: cuando, dentro de unos años, su potencial se haya aprovechado al máximo, las redes 5G lograrán transferencias de datos a unos 10 gigabits por segundo –en torno a cien veces la velocidad de las redes actuales–, permitirán conectar hasta un millón de aparatos por cada kilómetro cuadrado y reducirán el tiempo que pasa desde que se envía una orden hasta que se ejecuta a un mínimo de un milisegundo –veinte veces menos que con el 4G–.

Esta coyuntura será la base que permitirá el desarrollo de tecnologías que hasta ahora habían estado constreñidas por las limitaciones de las actuales redes de telecomunicaciones: desde la robótica hasta la domótica, pasando por la computación en la nube, los sistemas de seguridad de nueva generación o la cirugía a distancia. Campos como la inteligencia artificial o la realidad virtual también se verán reforzados.

La seguridad comprometida

Steve Brumer, socio director de la consultoría 151 Advisors, avanza que se avecina una revolución tan importante como la industrial. «Su efecto va a ser equiparable al que tuvieron la electricidad o internet», asegura en una conversación con este diario. «Va a cambiar la forma en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos», añade Edward Tian, presidente de Asiainfo. «Se van a crear industrias que ahora mismo no somos ni siquiera capaces de imaginar», predice Steve Mellenkopf, consejero delegado del fabricante de procesadores Qualcomm.

Pero, como no podía ser de otra manera, este gran salto adelante tecnólogico encierra también nuevos peligros. El principal está en la seguridad, porque los 'hackers' pueden explotar las vulnerabilidades de las redes y acceder a los aparatos de nuestra existencia cotidiana que antes no tenían vida digital. Si no están correctamente protegidos, los piratas informáticos podrían convertir en una gran amenaza lo que se promociona como un gran avance planetario.

Pendientes de Trump y Huawei

Sin presentar pruebas, Donald Trump ha vetado el despliegue de las redes 5G de Huawei en EEUU porque afirma que pueden servir de caballo de Troya para el Gobierno chino. El presidente americano incluso ha amenazado con dejar de compartir información de Inteligencia con los países europeos si permiten a la multinacional china operar en su territorio. De momento, ninguno lo ha hecho. Y, según afirmó Huawei ayer en un comunicado, ya ha firmado 46 contratos para instalar sus redes 5G en todo el mundo y 100.000 repetidores están listos para entrar en funcionamiento.