Día 1: Un mensaje muy especial para inaugurar la Navidad

La cuenta atrás hacia la Navidad arranca oficialmente en EL COMERCIO de la forma más navideña posible: con un mensaje directo desde Laponia. Papá Noel, sentado en su tradicional sillón, en una estancia cálida y acogedora de su casa, rodeada de luces, madera y el ambiente mágico que caracteriza su hogar, inaugura nuestro calendario de adviento con un vídeo preparado exclusivamente para nuestros lectores.

Con su característico traje rojo, su sonrisa amable y la calidez que despierta cada mes de diciembre, Papá Noel dedica unas palabras de felicitación y buenos deseos a todas las familias asturianas.

Este vídeo marca el arranque de un calendario de adviento repleto de sorpresas, actividades, regalos y contenidos especiales que iremos desvelando día a día hasta la llegada de la Nochebuena. Una invitación a disfrutar de la magia de la Navidad desde el primer minuto y a acompañarnos durante todo el mes en esta celebración.