Día 1: Un mensaje muy especial para inaugurar la Navidad
Papá Noel da la bienvenida al mes más mágico del año con un saludo para los lectores de EL COMERCIO desde su casa en Laponia
Calendario de adviento · 0 min.
Secciones
Servicios
Destacamos
Calendario de adviento · 0 min.
Gijón
Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:47
La cuenta atrás hacia la Navidad arranca oficialmente en EL COMERCIO de la forma más navideña posible: con un mensaje directo desde Laponia. Papá Noel, sentado en su tradicional sillón, en una estancia cálida y acogedora de su casa, rodeada de luces, madera y el ambiente mágico que caracteriza su hogar, inaugura nuestro calendario de adviento con un vídeo preparado exclusivamente para nuestros lectores.
Con su característico traje rojo, su sonrisa amable y la calidez que despierta cada mes de diciembre, Papá Noel dedica unas palabras de felicitación y buenos deseos a todas las familias asturianas.
Este vídeo marca el arranque de un calendario de adviento repleto de sorpresas, actividades, regalos y contenidos especiales que iremos desvelando día a día hasta la llegada de la Nochebuena. Una invitación a disfrutar de la magia de la Navidad desde el primer minuto y a acompañarnos durante todo el mes en esta celebración.
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia