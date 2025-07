Esto es lo que te puedes gastar un día de San Fermín

Javier Medrano y Amaia Oficialdegui Lunes, 7 de julio 2025, 07:13 Comenta Compartir

Han comenzado las fiestas de San Fermín y con ello la llegada de cientos de miles de visitantes a Pamplona. Como cada año, el estallido de la fiesta tuvo lugar a las 12:00 horas del 6 de julio con el lanzamiento del tradicional Chupinazo desde el balcón del Consistorio pamplonés que dio inicio a lo que serán nueve días de fiesta ininterrumpidos.

Desde ese momento y hasta la medianoche del 14 de julio, la música de La Pamplonesa, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, los encierros y Feria del Toro o las comidas populares, entre otros muchos actos y tradiciones, se convertirán en los protagonistas de la fiesta con el desembolso económico que ello supone para el bolsillo de los pamploneses y todas aquellas personas que acudan a la capital navarra para disfrutar de San Fermín.

Un gasto, a veces complicado de estimar y que puede variar notablemente en función de los actos y festejos a los que uno acuda. Desde este periódico tratamos de esbozar un esquema para que cualquier persona que acuda a Pamplona pueda conocer de manera detallada cuánto puede gastar en un día 'tipo' en San Fermín.

1 Vestimenta

Cualquier escapada a San Fermín implica obligatoriamente vestirse con ropa blanca y roja. Ya que es muy posible que tanto las zapatillas como el pantalón y la camiseta regresen con manchas, la mejor opción pasa por utilizar ropa que lleve tiempo en el armario. En el caso de que sea necesario comprar camiseta y pantalón blanco, es posible adquirir ambas prendas en rebajas por alrededor de 25 euros. Una vez en Pamplona, si bien existen diferentes complementos típicos de la vestimenta sanferminera como la boina, bota de vino o faja, con el pañuelo rojo de San Fermín es suficiente para ser uno más en la fiesta, el cual se puede adquirir en diferentes puestos callejeros o tiendas temporales ubicadas en el centro de la ciudad por 5 euros.

1 Es esencial hacerse con el kit básico para San Fermines Camiseta y pantalones blancos, 'pañuelico' rojo y faja roja Pañuelo 3-5€ Faja 3-5€ Ropa blanca 25-35€

2 Transporte

Para una escapada de día a San Fermín la mejor opción es llegar a Pamplona en autobús o tren. En el caso del primer transporte, la estación de autobuses se encuentra situada en el centro de la ciudad por lo que nada más poner un pie en tierra ya podrás experimentar el jolgorio y ambiente festivo. Durante las fiestas, multitud de ciudades multiplican sus conexiones con Pamplona. Por su parte, la estación de tren se ubica en el barrio pamplonés de San Jorge, a unos 25 minutos a pie del centro de la ciudad si bien existen taxis y líneas de autobús que conectan con el Casco Antiguo.

Si tu idea es ir en coche, desde el 5 de julio a las 22:00 horas Pamplona cierra los accesos al Casco Antiguo y toda la ciudad se convierte en zona naranja de estacionamiento, lo que implica que solo se puede estacionar un máximo de 24 horas con el mismo ticket. Además, si prefieres aparcar en el centro de la ciudad podrás dejar tu vehículo en aparcamientos privados. Estos son los ocho parkings subterráneos de Pamplona.

Si no te importa caminar un rato o coger el autobús público, también podrás aparcar de forma gratuita en la periferia durante las primeras 24 horas.

3 Gigantes y Cabezudos, tómbola y barracas

Ya sea con amigos o en familia, uno no puede perderse la Comparsa de Gigantes y Cabezudos a su paso por las calles de Pamplona si acude a San Fermín. Cada día, a las 9:30 horas estas figuras de cartón piedra amenizan las mañanas y hacen las delicias, y también pesadillas, de los más pequeños junto a kilikis (famosos por perseguir y golpear con porras de espuma a los niños) y zaldikos (figuras de caballos que forman parte de la comparsa).

Además, todos los años en el Paseo de Sarasate tiene lugar la Tómbola de Cáritas que sortea miles de premios entre los participantes con boletos a un euro. Si uno decide acudir con niños a San Fermín, otra buena opción es dirigirse a las barracas, ubicadas en el barrio de la Rochapea junto al río Arga y accesibles a pie desde el centro de la ciudad, donde el precio medio de las atracciones rondan los seis euros.

3 Pronto por la mañana Tombola 1 boleto 1€ Cabezudos y gigantes 0€ Barracas 1 viaje en una atracción son entre 5-8€

4 Vermú, cervezas y cubatas

El comer y el beber también ocupa un hueco central de las fiestas. En San Fermín, los hosteleros multiplican sus esfuerzos para poder atender a los cientos de miles de personas que, de sol a sol, abarrotan los bares y restaurantes de Pamplona. Si bien encontrar sitio dentro de los locales a veces resulta complicado, las calles y plazas siempre son buen lugar para tomar el aperitivo. En estas fechas, es habitual que los precios de los pintxos y las bebidas experimenten una subida.

4 Es la una del mediodía y es hora de tomar algo 1 pintxo 2-4€ 1 bocata 6-10€ 1 caña 2,5-3€ 1 kalimotxo 3,5-5,5€ 1 cubata en el Casco Viejo 6€ 1 copa en un bar 7-10€

5 Almuerzo o comida

El gasto destinado al apartado puramente gastronómico también abarca un amplio rango de precios en función del dinero dispuesto a gasta de cada uno, el día de la semana en cuestión o la ubicación de los restaurantes. Si bien el día 6 de julio antes del Chupinazo un almuerzo tradicional con huevos fritos, patatas y chistorra cuesta entre 20 y 30 euros con bebida incluida, los menús de San Fermín para el resto de días suben de precio. Así, un menú con primero, segundo y postre, con platos típicos de las fiestas como estofado de toro o cordero al chilindrón, comienza en el escalón de los 35 euros hasta los 60 en restaurantes de ticket medio.

5 Ya son las tres de la tarde y es hora comer

6 Los toros

Al contrario que en otras plazas, ir a los toros en Pamplona es sinónimo, además de la faena, de merienda, música y fiesta, especialmente en sol. Si bien los abonos completos para la Feria del Toro se agotan todos los años, la Casa Misericordia, institución que organiza los festejos, saca también entradas a la venta a disposición del público general para las corridas de cada tarde a las 18:30 horas. Actualmente, los días de faena de Roca Rey se encuentran agotadas pero todavía quedan billetes disponibles para seis de las ocho funciones con precios desde los 30 euros en sol y desde los 34 euros en sombra en andanada y 49 en grada. Cabe destacar que en el caso de la Feria del Toro de San Fermín los precios son iguales para todos los días y no varían en función de los toreros de la tarde.

7 La pelota

Otro de los atractivos de San Fermín lo protagoniza la pelota y el tradicional torneo de San Fermín 2025, cuyos partidos se celebran casi en su totalidad en el Frontón Labrit, ubicado en el bullicio de la fiesta junto a la Plaza de Toros de Pamplona, a las 22:15 horas. Pese a que las entradas se agotaron nada más ponerse a la venta, éstas iban en un rango de precios de entre 28 y 45 euros para los partidos del 7 al 13 de julio. Fuera de las finales se pueden conseguir en reventa durante las fiestas en las inmediaciones con un pequeño sobrecoste.

Oportunidad de ver la pelota comprando en reventa las entradas 7 El precio oscila entre 28 y 45€, aunque en la reventa los precios suben

8 Fuegos artificiales y la fiesta

Aunque algunos apartados de San Fermín llevan consigo un gasto importante de dinero, otros aspectos de la fiesta son completamente gratuitos, también durante las noches, sobre todo en cuanto a música se refiere así como el espectacular concurso de fuegos artificiales que cada noche, desde las 23:00 horas, llena de luz, color y sonido el cielo de Pamplona en la Vuelta del Castillo.

Si lo tuyo son las charangas, cada día las peñas amenizan el ambiente desde la salida de la Plaza de Toros hasta altas horas de la noche con su música. Además, todos los días la Plaza del Castillo y la Plaza de los Fueros acogen conciertos gratuitos con multitud de artistas reconocidos del panorama nacional. Entrar a los bares también es gratis durante la noche en San Fermín, donde se puede disfrutar cada día de la fiesta hasta las 06:00 horas de la mañana con motivo de una normativa especial para estas fechas.

9 Encierros: vallado, Plaza de Toros o balcón

Pero si existe un evento por antonomasia imprescindible en San Fermín éste es el encierro, acto central de las fiestas que cuenta con mayor disparidad de precios en función de cómo uno quiera experimentar este momento. Así, quienes opten por ver el encierro sin pagar podrán observar la carrera de los astados por las calles de Pamplona desde el vallado del recorrido, aunque les costará un madrugón importante o abandonar pronto la fiesta por la noche, ya que la espera por un sitio en el vallado comienza sobre las cuatro de la mañana.

La opción intermedia en cuanto a precio consiste en seguir el encierro desde la Plaza de Toros de Pamplona donde se instalan pantallas gigantes para ver la carrera desde su inicio en la Cuesta de Santo Domingo y disfrutar además de la llegada de los corredores y los toros a la Plaza de Toros in situ, por un precio de 4 euros entre semana y 12 euros el fin de semana. En el caso de querer ver el encierro de San Fermín desde un balcón, la mayoría de ellos en la calle Estafeta, los precios oscilan desde los 125 a los 225 euros por persona en función de la localización y día de la semana, con desayuno incluido.

10 Churros en La Mañueta

Antes de emprender la vuelta a casa es obligatorio reponer fuerzas con un buen desayuno y que mejor que con unos churros de La Mañueta, emblemático establecimiento de Pamplona fundado en 1873 y que solo abre sus puertas del 7 al 14 de julio por San Fermín, además de dos sábados en junio, cuando aprovechan para poner todo a punto de cara a las fiestas, así como los cuatro domingo en octubre. Abierta de 6 a 11 de la mañana, la docena de churros en La Mañueta tiene un precio de 9 euros y la rosca entera se vende por 27.

10 Churros para desayunar Rosca entera 27€ Docena de churros 9€

11 Alojamiento

Aunque se pueda disfrutar de San Fermín en una escapada de 24 horas, son muchas personas las que deciden alojarse al menos un fin de semana o varios días para no aglutinar todos los planes en una única jornada y llevar así un ritmo más calmado. No obstante, salvo que uno pueda quedarse en casa de un familiar o amigo, dormir en Pamplona durante San Fermín dispara el presupuesto, más aún si no se ha reservado hotel o apartamento con meses de antelación. Así, los precios de las reservas a última hora se encuentran sobre los mil euros por noche para una habitación doble en hoteles de 3 o 4 estrellas de la capital navarra.

TOTAL Gasto

En resumen, si bien existen muchas maneras de vivir las fiestas de San Fermín, sí es cierto que acudir a Pamplona en estas fechas requiere un desembolso mínimo de alrededor de 100 euros, si tenemos en cuenta ropa, transporte y cincuenta euros en otros gastos. No obstante, el gasto medio de una persona que acuda a San Fermín con la intención de vivir la fiesta en su máxima expresión se puede situar en torno a los 180 euros sin excesivos gastos ni despilfarros, sumando a lo anterior un menú de San Fermín y entrada para los toros en sol. En el caso de querer experimentar todos los lujos de primera mano, la excursión de día a Pamplona puede superar con creces los 350 euros, con menú de San Fermín, sobremesa, cubatas, entrada a los toros en sombra y balcón para ver el encierro.