España se abre a la vacuna rusa si la UE la autoriza

De ser una apestada para la comunidad científica a convertirse en la posible salvadora. El Ministerio de Sanidad, por primera vez desde el inicio de la pandemia, se abre a la posibilidad que en España se distribuya la vacuna rusa, más conocida como 'Sputnik V', ... la misma fórmula que desde el principio fue puesta en cuestión por los países occidentales por la falta de transparencia en los ensayos previos por parte de las autoridades sanitarias de Moscú.

«Vamos a recibir entusiastamente cualquier vacuna que tenga la autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Ese es el único margen», apuntó Darias durante su primera intervención en el Congreso de los Diputados como ministra de Sanidad.

El guiño de Darias hacia la Sputnik, que se une a gestos similares por parte de los gobiernos de Francia y Alemania, se produce en plena crisis por el retraso en el suministro de las vacunas a los 27 y solo unos días después de que el pasado viernes el Gobierno de Putin anunciara que estaba dispuesto a entregar a la Unión Europea 100 millones de su profilaxis en el segundo trimestre de este año.

15 países

La Sputnik V ya tiene autorización para su distribución en 15 países pero no tiene todavía el visto bueno de la EMA, que aún no ha establecido un calendario para estudiar si da luz verde a sus comercialización a pesar de que Rusia solicitó el pasado 20 de enero su autorización. Hoy mismo, la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, garantizó que la EMA evaluará la vacuna rusa bajo los mismos criterios usados con el resto de las profilaxis autorizadas.

La vacuna ya se está administrando en Rusia y en otros países como Argentina, Bolivia, Irán y el martes fue autorizada en México.

Dentro de la Unión Europea, Hungría es de momento el único país en autorizarla sin esperar a la EMA, y el martes recibió 40.000 dosis de Sputnik V.

La vacuna Sputnik V, desarrollada por el siempre opaco Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya, ha sido muy cuestionada por científicos a nivel internacional por considerar que no ha superado las mismas pruebas y controles que otras. Sin embargo, según un análisis de ensayos clínicos publicado el martes en la revista médica The Lancet, la vacuna rusa tiene una eficacia del 91,6% frente a la covid-19 en sus manifestaciones sintomáticas. Este estudio de la prestigiosa publicación ha sido el que ha hecho desterrar definitivamente las reticencias de la UE hacia una vacuna que, además, es de fácil conservación (puede almacenarse en un frigorífico corriente) y solo cuesta 8 euros, aunque en Rusia es gratuita.

Pero Europa hasta ahora tenía otro problema: la EMA legalmente no puede dar su 'ok' a la distribución de ningún fármaco que no pueda ser producido, al menos en parte, en algún país de los 27. Por ahora, Sputnik V, además de en Rusia, se fabrica en Brasil, India, Corea del Sur y Kazajistán. Pero hoy mismo, el Kremlin anunció su disposición a aumentar la producción de su vacuna en nuevas plantas en el extranjero, incluida la Unión Europea. De hecho, las autoridades rusas han contactado ya con la empresa farmecéutica alemana IDT Biologika, ubicada en el estado de Sajonia-Anhalt, para cerrar un acuerdo para que produzca la Sputnik V.

En cualquier caso, desde hace semanas las autoridades rusas han venido mostrando su disposición a colaborar con occidente. Desde el pasado diciembre, los científicos de Moscú colaboran con los técnicos de AstraZeneca, la tercera profilaxis que se va a distribuir en la UE para combinar la fórmula en la que trabajan especialistas de la Universidad de Oxford con el compuesto de la Sputnik V, algo que los científicos rusos sugirieron el pasado noviembre que podría aumentar la eficacia.