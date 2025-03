«Todos, incluso los que han pasado la enfermedad, deberían ser vacunados»

El doctor Darío García de Viedma es una persona prudente. Este microbiólogo del hospital madrileño ha logrado junto a su equipo rastrear, describir y publicar por primera vez en España un caso de reinfección por SARS-CoV-2: una mujer que enfermó en abril y cuatro meses y medio después volvió a contagiarse con una cepa diferente que llevó a su hospitalización. «En nuestro país no había hasta el momento ningún estudio consolidado demostrando esta reinfección con análisis genómico viral detallado», indica García de Viedma. «En nuestro caso hemos documentado de un modo completo no solo esta reinfección, sino todo ese escenario epidemiológico. Una vez demostrada la reinfección, vimos también por primera vez, esto no se había descrito hasta el momento en ningún estudio, que ese paciente, una vez reinfectado, puede transmitir la misma cepa a su entorno inmediato. Estas son las grandes diferencias de nuestro trabajo con respecto a lo que hay publicado anteriormente, que se centra exclusivamente en describir clínicamente la reinfección».

Ampliar El doctor Darío García de Viedma , en el laboratorio de microbiologia del Gregorio Marañon, donde trabaja. Óscar Chamorro

Además de la secuenciación del genoma completo del virus se llevaron a cabo entrevistas epidemiológicas detalladas de los casos para ordenar la cadena de transmisión. La reinfección se pudo comprobar porque el Hospital Gregorio Marañón, que ahora tiene una capacidad de secuenciación de unas 100 cepas semanales, cuenta con casi 1.200 cepas ya secuenciadas del virus que permitieron 'cartografiar' la pandemia en la población de Madrid.

«Esto ha sido clave para demostrar nuestra reinfección», detalla García de Viedma. «Lo que hemos hecho es establecer un calendario de las cepas que circulaban en Madrid a lo largo de toda la pandemia. Esto lo hemos podido hacer por tener estas 1200 cepas secuenciadas. Aun no teniendo acceso a la secuenciación del primer episodio, hemos visto que la cepa que reinfectó a nuestra paciente en agosto circulaba en ese momento, pero no existía cuando ella tuvo su primer episodio».

Ampliar Una sanitaria organiza las muestras tomadas. Óscar Chamorro

Hasta ahora hay 27 casos de reinfección documentados a nivel mundial, un número muy bajo para el que García de Viedma tiene una explicación. «Estamos hablando de un fenómeno que es más reducido que el de la infección convencional. Pero probablemente las reinfecciones sean mayores, siempre dentro de estas cifras escasas y menores, porque documentar estas reinfecciones es complicado».

- ¿Qué tasa de mutación tiene el SARS-CoV-2?

- Tiene una tasa de mutación modesta con respecto a otros virus parecidos a él. Sólo adquiere una mutación cada quince días, aproximadamente. Si asumimos que la primera emergencia ocurrió en Wuhan, le habrá dado tiempo a acumular entre 20 o 24 mutaciones. Pero no olvidemos que el virus tiene 30.000 posiciones en las que puede mutar. Eso hace que haya adquirido una enorme diversidad, diversidad que a veces no tiene más utilidad que para nosotros, epidemiólogos genómicos, que nos permite diferenciar unas cepas de otras y nos permite trazar con precisión cómo se transmiten. Es lo que llamamos mutaciones sinónimas, mutaciones sin significado que comete el virus pero que no modifican ninguna de sus funciones biológicas, no lo hacen más infectivo ni más agresivo. Todavía no tenemos capacidad para documentar la relación entre estas posibles mutaciones y su posible incremento de eficiencia infectiva.

Ampliar Imagen de la secuención de la cepa de SARS-CoV-2 estudiada. Óscar Chamorro

- ¿El contagio a una u otra cepa hace variar la inmunidad que se adquiera?

- Es muy difícil responder a esta pregunta. Hay muchas lagunas en el tema de la inmunidad. Primero, no sabemos si sistemáticamente queda protegido de modo neto un paciente que haya tenido un primer episodio y, segundo, en caso de que quede protegido no sabemos cuánto va a proteger esa inmunidad.

- ¿Cómo pueden afectar las distintas cepas a la efectividad de las vacunas?

- Desde el punto de vista de este SARS-COV-2, su capacidad de diversidad no es tan elevada como la de otros virus parecidos y por tanto podemos estar un poco más tranquilos. Probablemente no haya que hacer una dinámica de recambio de vacunas tan acelerada. Pero insisto, ningún vacuna nos puede proteger al 100%, siempre va a haber escapes de algunas variantes frente a las cuales no ha sido diseñada. Lo importante es que estas vacunas dan un grado de protección suficientemente alto para generar la inmunidad de rebaño, que es lo que hace que, sin poder descartar que haya casos de esta enfermedad, ocurran en una cadencia y en un número suficientemente bajo para que el sistema sanitario las pueda abordar.

- ¿Hay que vacunar a las personas que hayan pasado ya por la enfermedad?

- Creo que no puede haber ningún grupo eliminado de ser receptor de estas vacunas. El esfuerzo de vacunación va a ser tan grande que seguro que habrá que jerarquizar de alguna manera y ahí habrá que decidir si los pacientes que han tenido una infección previa están en una posición o en otra. Pero yo creo que todo ciudadano debería ser beneficiario de esta vacunación porque todavía hay muchas incertidumbres y muchas lagunas en el conocimiento de esta enfermedad.