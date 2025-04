La afición rojiblanca se vuelca con el equipo: «¡Vamos Sporting!»

José Luis González Gijón Sábado, 5 de abril 2025, 00:08 | Actualizado 00:36h. Comenta Compartir

La aspiración era otra. El Sporting estaba planificado para estar, a estas alturas de campeonato, luchando por un posible ascenso, pero la realidad dicta que donde se ve es tratando de eludir una de las cuatro posiciones que llevan a Primera RFEF. La afición es consciente del momento que vive el equipo y, como siempre, no lo va a dejar solo. El ambiente que se va a vivir este sábado en el El Molinón durante el encuentro contra el Tenerife (21 horas) será el de las grandes citas, por mucho que a los sportinguistas no les guste verse en estas circunstancias. «Con lo que hay en juego, no es momento de pasar facturas. Hay que tener la madurez suficiente para saber salvar la categoría», afirmó este viernes Alberto Farpón, presidente de la peña Nuevo Gijón-Perchera, un colectivo que se sumó al llamamiento de este periódico para mostrar la unión de una afición que esta noche va a sudar la camiseta desde la grada.

Reunidos en torno a la estatua de Enrique Castro 'Quini', con el fondo de la caldera que esta noche pondrán al rojo vivo, representantes de varias peñas se dieron cita este viernes para componer la imagen de lo que viene siendo un llamamiento constante de la afición a lo largo de toda la semana. Los comunicados de Unipes y la Grada de Animación invitando a apoyar el equipo, las palabras desde dentro del club y las que ha emitido la propia plantilla, todas, apuntan en la misma dirección. La de hoy es una noche para dejarse el alma desde que se produzca el recibimiento masivo al equipo a eso de las 19 horas hasta que el árbitro pite el final del partido. Luego, ya se verá. «El Molinón es básico para apoyar al equipo en las malas. Hay que apretar y luego, cuando esto acabe, ya se pedirán explicaciones», sostiene Xuacu Rodríguez, presidente de la peña Sentimiento Rojiblanco-La Regence.

Fantasmas

El fantasma del descenso, aunque con un margen de cinco puntos, está presente. El Eldense, principal perseguidor y rival de la próxima semana, jugará a las 18.30 horas en Cartagena, por lo que el equipo sabrá si la urgencia por ganar es aún mayor. Y a pesar de que los condicionantes sobre el partido son muchos, poco le importan a los aficionados rojiblancos. «Este es un partido en el que no vale quién llegue mejor. Hay que sudar el asiento», expone Xuacu Rodríguez.

La visión del enfrentamiento de esta noche que tiene Roberto Suárez, presidente de la Peña Carbonera, es similar a la de sus compañeros. «La actitud tiene que ser la de apoyar al equipo y cuando llegue el final, a ver qué pasa. Creo que en eso está todo el mundo de acuerdo».

Partido de alta tensión el de esta noche en El Molinón, tanto para los jugadores como para los aficionados. Tristemente acostumbrados a tener que lidiar con estas situaciones, unos y otros tratarán de sacar adelante una situación que, sin ser crítica, puede acabar por convertirse en un problema acuciante. «Se te juntan muchos años aguantando. Pero es algo que ya cantábamos en el estadio: te animaré cuando menos lo merezcas porque será cuando más lo necesites. Eso es lo que nos hace diferentes de otras aficiones», recuerda Xuacu Rodríguez, una de las miles y miles de gargantas que esta noche tratarán de llevar empujar al equipo para que logre una victoria que se revela muy importante si lo que se quiere es inyectar una buena dosis de tranquilidad al club.