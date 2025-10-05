En directo: Castellón - Sporting de Gijón

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga Hypermotion Jornada 8 D05/10 · Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos
Castellón
16:15h.
0
-
0
Sporting
Min. 0
CAS
SPO
Gijón
Domingo, 5 de octubre 2025, 15:47
16:16
El balón es para el Castellón.
Enlace copiado
16:15
Juega el Sporting con pantalón rojo. Es Gaspar Campos el jugador que luce el capitán.
16:12
Todo listo y dispuesto en Castellón, luce el sol y hay algún rojiblanco que tiñe la grada con los colores rojiblancos.
16:08
Loum es la gran novedad en la alineación porque estrena titularidad, pero regresan Guille Roas y Corredera tras cumplir un partido de sanción.
15:57
Jugadores calentando sobre el terreno de juego y a punto de tomar el camino de los vestuarios.
15:57
Matthys, Alberto, Barri, Lucas, Cipenga, Salva Ruiz, Jakobsen, Cala, Mellot, Mamah y Ronaldo.
Enlace copiado
15:56
Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Loum, Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Otero.
Enlace copiado
15:56
Tenemos alineaciones confirmadas.
15:56
Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos al SkyFi Castalia donde el Sporting visita al Castellón.
Pablo Hernández
4-2-3-1
Romain Matthys
portero
Jérémy Mellot
defensa
Salva Ruiz
defensa
Alberto Jiménez
defensa
Lucas Alcázar
defensa
Ronaldo Pompeu da Silva
centrocampista
Diego Hernández Barriuso
centrocampista
Kenneth Mamah
centrocampista
Álex Calatrava Torrado
centrocampista
Brian Cipenga
centrocampista
Adam Jakobsen
Delantero
Asier Garitano
4-2-3-1
Orlando Rubén Yáñez Alabart
portero
Guille Rosas
defensa
Pablo Vázquez
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
Mamadou Loum
centrocampista
Álex Corredera
centrocampista
Jonathan Dubasin
centrocampista
César Gelabert
centrocampista
Gaspar Campos
centrocampista
Juan Otero
Delantero
0%
CAS
0%
SPO
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia