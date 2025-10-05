El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

LaLiga Hypermotion Jornada 8 D05/10 · Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos

Escudo Club Deportivo Castellón

Castellón

16:15h.

0

-

0

Sporting

Escudo Real Sporting de Gijón

Min. 0

CAS

SPO

Guille Rosas, en un partido del Sporting de Gijón. Damián Arienza
Liga Hypermotion

En directo: Castellón - Sporting de Gijón

Los rojiblancos buscan un triunfo que les devuelva la confianza tras cuatro derrotas seguidas

Minuto a minuto

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:47

16:16

Comienza el partido

El balón es para el Castellón.

16:15

Juega el Sporting con pantalón rojo. Es Gaspar Campos el jugador que luce el capitán.

16:12

Todo listo y dispuesto en Castellón, luce el sol y hay algún rojiblanco que tiñe la grada con los colores rojiblancos.

16:08

Loum es la gran novedad en la alineación porque estrena titularidad, pero regresan Guille Roas y Corredera tras cumplir un partido de sanción.

15:57

Jugadores calentando sobre el terreno de juego y a punto de tomar el camino de los vestuarios.

15:57

Alineación Castellón

Matthys, Alberto, Barri, Lucas, Cipenga, Salva Ruiz, Jakobsen, Cala, Mellot, Mamah y Ronaldo.

15:56

Alineación Sporting

Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Loum, Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Otero.

15:56

Tenemos alineaciones confirmadas.

15:56

Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos al SkyFi Castalia donde el Sporting visita al Castellón.

Alineación y estadísticas

Pablo Hernández

4-2-3-1

Alineación

Romain Matthys

portero

Jérémy Mellot

defensa

Salva Ruiz

defensa

Alberto Jiménez

defensa

Lucas Alcázar

defensa

Ronaldo Pompeu da Silva

centrocampista

Diego Hernández Barriuso

centrocampista

Kenneth Mamah

centrocampista

Álex Calatrava Torrado

centrocampista

Brian Cipenga

centrocampista

Adam Jakobsen

Delantero

Asier Garitano

4-2-3-1

Alineación

Orlando Rubén Yáñez Alabart

portero

Guille Rosas

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

Mamadou Loum

centrocampista

Álex Corredera

centrocampista

Jonathan Dubasin

centrocampista

César Gelabert

centrocampista

Gaspar Campos

centrocampista

Juan Otero

Delantero

Estadísticas

0%

SPO

CAS

0%

SPO

SPO

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

En directo: Castellón - Sporting de Gijón