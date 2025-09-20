Directo: Almería - Sporting de Gijón

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 6 S20/09 · Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández
Almería
21:00h.
0
-
0
Sporting
Min. 21
ALM
SPO
Gijón
Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:26
21:21
Vuelve el Almería a la carga, que quiere adelantarse en el marcador.
21:21
Ha pegado dos sustos el Sporting con Dubasin y Gaspar.
21:20
Disparo de Dubasin a las manos de Andrés Fernández.
21:18
Ha tenido el Sporting un contragolpe de libro...
21:18
¡Se equivocó Dubasin a la hora de centrar el balón a Gaspar!
21:17
Saque de esquina para el Almería.
21:15
Continúa acercándose el Almería. Disparo de Baptistao a las manos de Yáñez.
21:12
Nuevo acercamiento del Almería. Arribas disparó alto.
21:11
Disparo de Baptistao que se va directamente fuera.
21:10
Cumplimos los diez primeros minutos del partido.
21:09
Se pasea un centro al área del Sporting. De momento sin generar demasiado peligro ninguno de los dos equipos.
21:07
¡Disparo de Gaspar a las manos de Andrés Fernández!
21:06
Se asoma al balcón del área del Sporting... los locales quieren intimidar.
21:05
Centro del Almería al área del Sporting que despeja Diego Sánchez.
21:04
El Almería quiere el balón en este inicio de partido. Quiere la contra el Sporting.
21:03
Está Otero en la banda derecha con Dubasin como referencia ofensiva.
21:02
Se la quiso poner el balón Guille Rosas en largo a Dubasin, se equivocó el lateral.
21:01
El balón es para el Sporting.
20:59
El Sporting juega completamente de negro. Con la segunda equipación.
20:54
Todo listo ya sobre el terreno de juego para que se inicie el partido. Salen los dos equipos al terreno de juego.
20:46
Quince minutos para el inicio del encuentro en el Almería Stadium. Los equipos terminando los pertinentes ejercicios de calentamiento.
20:45
Andrés Fernández, Alex Muñoz, Nelson Monte, Nico, Arribas, Leo Baptistao, Baba, Lopy, Bonini, Chirino y Embarba.
20:45
Justin Smith es la gran novedad en el centro del campo. El rojiblanco acompaña a Corredera en la medular.
20:44
Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Justin Smith, Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Otero.
20:44
Tenemos once confirmada con una novedad.
20:43
Los rojiblancos se enfrentan al Almería a domicilio después de sumar dos derrotas consecutivas. Necesitan puntuar.
20:43
Buenas tardes, ya casi noches y bienvenidos a un nuevo partido del Sporting.
Joan Francesc Ferrer Sicilia
4-2-3-1
Andrés Fernández
portero
Daijiro Chirino
defensa
Nélson Macedo Monte
defensa
Federico Bonini
defensa
Álex Muñoz
defensa
Iddrisu Baba
centrocampista
Dion Lopy
centrocampista
Nico Melamed
centrocampista
Sergio Arribas
centrocampista
Adri Embarba
centrocampista
Leonardo Micali Carrilho Baptistão
Delantero
Asier Garitano
4-2-3-1
Orlando Rubén Yáñez Alabart
portero
Guille Rosas
defensa
Pablo Vázquez
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
Álex Corredera
centrocampista
Justin Smith
centrocampista
Juan Otero
centrocampista
César Gelabert
centrocampista
Gaspar Campos
centrocampista
Jonathan Dubasin
Delantero
62,2%
ALM
37,8%
SPO
|0
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|3
|2
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|6
|Asistencias
|3
|2
|Faltas cometidas
|0
