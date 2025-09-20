El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga Hypermotion Jornada 6 S20/09 · Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández

Escudo Unión Deportiva Almería

Almería

21:00h.

0

-

0

Sporting

Escudo Real Sporting de Gijón

Min. 21

[ALTERNATIVE TEXT]

ALM

[ALTERNATIVE TEXT]

SPO

Segunda División: Liga Hypermotion

Directo: Almería - Sporting de Gijón

El club rojiblanco visita el Stadium almeriense para jugar contra la escuadra de Rubi en un choque de aspirantes a la zona alta

Minuto a minuto

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:26

21:21

Vuelve el Almería a la carga, que quiere adelantarse en el marcador.

21:21

Ha pegado dos sustos el Sporting con Dubasin y Gaspar.

21:20

Disparo de Dubasin a las manos de Andrés Fernández.

21:18

Ha tenido el Sporting un contragolpe de libro...

21:18

¡Se equivocó Dubasin a la hora de centrar el balón a Gaspar!

21:17

Saque de esquina para el Almería.

21:15

Continúa acercándose el Almería. Disparo de Baptistao a las manos de Yáñez.

21:12

Nuevo acercamiento del Almería. Arribas disparó alto.

21:11

Disparo de Baptistao que se va directamente fuera.

21:10

Cumplimos los diez primeros minutos del partido.

21:09

Se pasea un centro al área del Sporting. De momento sin generar demasiado peligro ninguno de los dos equipos.

21:07

¡Disparo de Gaspar a las manos de Andrés Fernández!

21:06

Se asoma al balcón del área del Sporting... los locales quieren intimidar.

21:05

Centro del Almería al área del Sporting que despeja Diego Sánchez.

21:04

El Almería quiere el balón en este inicio de partido. Quiere la contra el Sporting.

21:03

Está Otero en la banda derecha con Dubasin como referencia ofensiva.

21:02

Se la quiso poner el balón Guille Rosas en largo a Dubasin, se equivocó el lateral.

21:01

Comienza el partido

El balón es para el Sporting.

Enlace copiado

20:59

El Sporting juega completamente de negro. Con la segunda equipación.

20:54

Todo listo ya sobre el terreno de juego para que se inicie el partido. Salen los dos equipos al terreno de juego.

20:46

Quince minutos para el inicio del encuentro en el Almería Stadium. Los equipos terminando los pertinentes ejercicios de calentamiento.

20:45

Alineación Almería

Andrés Fernández, Alex Muñoz, Nelson Monte, Nico, Arribas, Leo Baptistao, Baba, Lopy, Bonini, Chirino y Embarba.

Enlace copiado

20:45

Justin Smith es la gran novedad en el centro del campo. El rojiblanco acompaña a Corredera en la medular.

20:44

Alineación Sporting

Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Justin Smith, Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Otero.

Enlace copiado

20:44

Tenemos once confirmada con una novedad.

20:43

Los rojiblancos se enfrentan al Almería a domicilio después de sumar dos derrotas consecutivas. Necesitan puntuar.

20:43

Buenas tardes, ya casi noches y bienvenidos a un nuevo partido del Sporting.

Ver más

Alineación y estadísticas

Joan Francesc Ferrer Sicilia

4-2-3-1

Alineación

Andrés Fernández

portero

Daijiro Chirino

defensa

Nélson Macedo Monte

defensa

Federico Bonini

defensa

Álex Muñoz

defensa

Iddrisu Baba

centrocampista

Dion Lopy

centrocampista

Nico Melamed

centrocampista

Sergio Arribas

centrocampista

Adri Embarba

centrocampista

Leonardo Micali Carrilho Baptistão

Delantero

Asier Garitano

4-2-3-1

Alineación

Orlando Rubén Yáñez Alabart

portero

Guille Rosas

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

Álex Corredera

centrocampista

Justin Smith

centrocampista

Juan Otero

centrocampista

César Gelabert

centrocampista

Gaspar Campos

centrocampista

Jonathan Dubasin

Delantero

Estadísticas

62,2%

SPO

ALM

37,8%

SPO

SPO

0 Goles 0
3 Remates a puerta 3
2 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
6 Asistencias 3
2 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Directo: Almería - Sporting de Gijón

Directo: Almería - Sporting de Gijón