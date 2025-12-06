El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

LaLiga Hypermotion Jornada 17 S06/12 · Árbitro: Eder Mallo Fernández

Escudo Real Sociedad de Fútbol

Real Sociedad de Fútbol

18:30h.

0

-

0

Sporting

Escudo Real Sporting de Gijón

Min. 17

[ALTERNATIVE TEXT]

RS2

[ALTERNATIVE TEXT]

SPO

Tarjeta amarilla Min 8'

Job Ochieng ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

En directo: Real Sociedad B - Sporting de Gijón

Después de la alegría de la Copa del Rey el Sporting busca una victoria, esta vez, liguera, en Anoeta

Minuto a minuto

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:09

18:46

Flojo el Sporting defensivamente. Le está dando vida al rival.

18:46

Se equivoca la Real Sociedad B en el último pase. Si llegan a conectar con Ochieng, era gol.

18:45

¡Se libra el Sporting!

18:45

La primera del partido es para Ochieng con un disparo desde lejos.

18:45

¡Vaya mano de Yáñez!

18:44

Camino del primer cuarto de hora, de momento sin grandes ocasiones.

18:41

Saque de esquina para la Real Sociedad B.

18:40

Domina el partido el Sporting con la posesión del balón.

18:38

A lo Lamine Yamal, se ha ido buscando el disparo con una diagonal, se fue alto.

18:38

¡La ha tenido Corredera!

18:36

Lo intentaba el Sporting, pero el centro de Nacho Martín envía un pase demasiado largo a Gelabert.

18:33

Pierde el balón Justin Smith y la Real B monta un contragolpe. Detiene Yáñez.

18:32

Gelabert se sitúa en la derecha y Corredera junto a Otero cuando toca presionar. Queipo está en la izquierda.

18:31

Comienza el partido

El balón es para la Real Sociedad B.

Enlace copiado

18:29

Salen los protagonistas al terreno de juego. Suena el himno del Sporting gracias a los seguidores rojiblancos.

18:27

1.500 sportinguistas en Anoeta. Se tiñe de rojiblanco las gradas del estadio vasco.

18:18

Alineación Real Sociedad B

Fraga; Garro, Rodríguez, Calderón, Balda; Carbonell, Aguirre, Eceizabarrena, Astiazaran, Ochieng y Carrera.

Enlace copiado

18:14

Alineación Sporting

Rubén Yáñez; Guille Rosas, Curbelo, Perrin, Diego Sánchez; Nacho Martín, Corredera, Justin Smith; César Gelabert, Dani Queipo y Otero.

Enlace copiado

18:12

El gijonés era la única duda de un once inicial que es idéntico al de la semana pasada salvo la presencia de Gaspar, que esperará su oportunidad en el banquillo.

18:12

El Sporting se enfrenta a la Real Sociedad B en un encuentro en el que no está Gaspar Campos de inicio.

18:11

Buenas tardes y bienvenidos a Anoeta.

Ver más

Alineación y estadísticas

Jon Ansotegi

4-1-4-1

Alineación

Aitor Fraga

portero

Jon Garro

defensa

Peru Rodríguez

defensa

Iker Calderon

defensa

Jon Balda

defensa

Tomás Carbonell

centrocampista

Lander Astiazarán

centrocampista

Jon Eceizabarrena

centrocampista

Ibai Aguirre

centrocampista

Job Ochieng

centrocampista

Gorka Carrera

Delantero

Borja Jiménez

4-2-3-1

Alineación

Rubén Yáñez

portero

Guille Rosas

defensa

Eric Curbelo

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

Justin Smith

centrocampista

Nacho Martín

centrocampista

César Gelabert

centrocampista

Álex Corredera

centrocampista

Dani Queipo

centrocampista

Juan Otero

Delantero

Estadísticas

45,7%

SPO

RS2

54,3%

SPO

SPO

0 Goles 0
1 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 0
3 Faltas cometidas 2

En directo: Real Sociedad B - Sporting de Gijón