En directo: Real Sociedad B - Sporting de Gijón

LaLiga Hypermotion Jornada 17 S06/12 · Árbitro: Eder Mallo Fernández
Real Sociedad de Fútbol
18:30h.
0
-
0
Sporting
Min. 17
RS2
SPO
Tarjeta amarilla Min 8'
Job Ochieng ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gijón
Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:09
18:46
Flojo el Sporting defensivamente. Le está dando vida al rival.
18:46
Se equivoca la Real Sociedad B en el último pase. Si llegan a conectar con Ochieng, era gol.
18:45
¡Se libra el Sporting!
18:45
La primera del partido es para Ochieng con un disparo desde lejos.
18:45
¡Vaya mano de Yáñez!
18:44
Camino del primer cuarto de hora, de momento sin grandes ocasiones.
18:41
Saque de esquina para la Real Sociedad B.
18:40
Domina el partido el Sporting con la posesión del balón.
18:38
A lo Lamine Yamal, se ha ido buscando el disparo con una diagonal, se fue alto.
18:38
¡La ha tenido Corredera!
18:36
Lo intentaba el Sporting, pero el centro de Nacho Martín envía un pase demasiado largo a Gelabert.
18:33
Pierde el balón Justin Smith y la Real B monta un contragolpe. Detiene Yáñez.
18:32
Gelabert se sitúa en la derecha y Corredera junto a Otero cuando toca presionar. Queipo está en la izquierda.
18:31
El balón es para la Real Sociedad B.
18:29
Salen los protagonistas al terreno de juego. Suena el himno del Sporting gracias a los seguidores rojiblancos.
18:27
1.500 sportinguistas en Anoeta. Se tiñe de rojiblanco las gradas del estadio vasco.
18:18
Fraga; Garro, Rodríguez, Calderón, Balda; Carbonell, Aguirre, Eceizabarrena, Astiazaran, Ochieng y Carrera.
18:14
Rubén Yáñez; Guille Rosas, Curbelo, Perrin, Diego Sánchez; Nacho Martín, Corredera, Justin Smith; César Gelabert, Dani Queipo y Otero.
18:12
El gijonés era la única duda de un once inicial que es idéntico al de la semana pasada salvo la presencia de Gaspar, que esperará su oportunidad en el banquillo.
18:12
El Sporting se enfrenta a la Real Sociedad B en un encuentro en el que no está Gaspar Campos de inicio.
18:11
Buenas tardes y bienvenidos a Anoeta.
Jon Ansotegi
4-1-4-1
Aitor Fraga
portero
Jon Garro
defensa
Peru Rodríguez
defensa
Iker Calderon
defensa
Jon Balda
defensa
Tomás Carbonell
centrocampista
Lander Astiazarán
centrocampista
Jon Eceizabarrena
centrocampista
Ibai Aguirre
centrocampista
Job Ochieng
centrocampista
Gorka Carrera
Delantero
Borja Jiménez
4-2-3-1
Rubén Yáñez
portero
Guille Rosas
defensa
Eric Curbelo
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
Justin Smith
centrocampista
Nacho Martín
centrocampista
César Gelabert
centrocampista
Álex Corredera
centrocampista
Dani Queipo
centrocampista
Juan Otero
Delantero
45,7%
RS2
54,3%
SPO
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|0
|3
|Faltas cometidas
|2
|
