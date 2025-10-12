En directo: Real Sporting de Gijón - Racing de Santander

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 9 D12/10 · Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid
Sporting
16:15h.
1
-
0
Racing
Jonathan Dubasin (13')
Min. 43
SPO
RAC
Gol! Min 13'
Gol de Jonathan Dubasin
Tarjeta amarilla Min 26'
Jorge Salinas ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 35'
Pablo Ramon ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gijón
Domingo, 12 de octubre 2025, 16:01
16:59
¡Cabezazo de Villalibre que se va alto!
16:57
Disparo de Gaspar tras un saque de banda largo de Gelabert que despeja el meta rival.
16:57
¡Salva Exkieta al Racing!
16:55
Entramos en los últimos cinco minutos del primer tiempo. Se igualan las fuerzas.
16:51
Se fue de todos, hasta del portero, pero se quedó sin ángulo....
16:50
¡Vaya jugada que acaba de hacer Dubasin, le faltó el gol!
16:47
Falta en ataque de Otero, considera el colegiado que empuja a Michelin.
16:45
Contragolpe del Racing de Santander que termina en saque de esquina. Despiertan los cántabros.
16:43
¡Vaya parada de Yáñez! Evita el primero del Racing de Santander.
16:41
Disparo de Andrés Martín que se va lamiendo el poste de la portería rojiblanca.
16:37
Disparo ahora alto de Juan Otero, responde el Sporting al ataque de su rival.
16:35
¡Disparo de Maguette alto!
16:33
Se cumple el primer cuarto de hora del partido y es completamente rojiblanco.
16:31
Vaya centro desde la derecha de Guille Rosas que aprovecha Dubasin para poner el primero de la tarde. Gran gol del Sporting.
16:30
GOOLLLLLLL
16:29
Sale al corte Diego Sánchez para evitar el primer ataque del Racing de Santander. Tienen saque de esquina los cántabros.
16:25
Busca el primero de la tarde el Sporting, se defiende el Racing de Santander.
16:24
Saque de esquina para el Sporting.
16:20
Muy adelantado el Sporting, que quiere ahogar a su rival en su propio campo.
16:17
A punto de llegar Otero a un pase en largo de Diego Sánchez... está encendido El Molinón en este inicio de partido.
16:17
El balón es para el Sporting.
16:16
Ambientazo en El Molinón. Va a sacar el Sporting desde el centro del campo. Juan Otero pondrá el balón en juego.
16:08
Todo listo en El Molinón para que empiece el partido.
15:57
Jokin Ezkieta, Aldasoro, Vicente, Andrés, Villalibre, Maguette, Sangalli, Facu, Michelín, Pablo Ramón y Salinas.
15:57
Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Corredera, Smith; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Juan Otero.
15:57
16.15 horas es el horario de esta partido. ¡Que nadie se duerma por que vamos con las alineaciones!
15:56
El Sporting estrena entrenador, Borja Jiménez toma el relevo de Asier Garitano en el banquillo rojiblanco.
15:56
Día de partido grande. Teñida una parte de la grada de color verde y blanco porque visita el estadio gijonés el Racing de Santander.
15:55
¡Saludos y bienvenidos a El Molinón!
Borja Jiménez
4-2-3-1
Orlando Rubén Yáñez Alabart
portero
Guille Rosas
defensa
Pablo Vázquez
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
Justin Smith
centrocampista
Álex Corredera
centrocampista
Jonathan Dubasin
centrocampista
César Gelabert
centrocampista
Gaspar Campos
centrocampista
Juan Otero
Delantero
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Clément Michelin
defensa
Pablo Ramón
defensa
Facundo González
defensa
Jorge Salinas
defensa
Maguette Gueye
centrocampista
Aritz Aldasoro
centrocampista
Andrés Martín
centrocampista
Iñigo Vicente
centrocampista
Marco Sangalli
centrocampista
Asier Villalibre
Delantero
45,4%
SPO
54,6%
RAC
|1
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|1
|3
|Remates fuera
|5
|0
|Remates al palo
|0
|5
|Asistencias
|3
|6
|Faltas cometidas
|6
|
