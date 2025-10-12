El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo Sánchez se va de la recepción real del 12-O sin hacer los habituales corrillos con la prensa

LaLiga Hypermotion Jornada 9 D12/10 · Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid

Escudo Real Sporting de Gijón

Sporting

16:15h.

1

-

0

Racing

Escudo Real Racing Club

  • Jonathan Dubasin (13')

Min. 43

[ALTERNATIVE TEXT]

SPO

[ALTERNATIVE TEXT]

RAC

Gol! Min 13'

Gol de Jonathan Dubasin

Tarjeta amarilla Min 26'

Jorge Salinas ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 35'

Pablo Ramon ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

En directo: Real Sporting de Gijón - Racing de Santander

El Sporting se enfrenta este domingo al Racing de Santander bajo la batuta del nuevo entrenador, Borja Jiménez, que se examina por primera vez en El Molinón

Minuto a minuto

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 16:01

16:59

¡Cabezazo de Villalibre que se va alto!

16:57

Disparo de Gaspar tras un saque de banda largo de Gelabert que despeja el meta rival.

16:57

¡Salva Exkieta al Racing!

16:55

Entramos en los últimos cinco minutos del primer tiempo. Se igualan las fuerzas.

16:51

Se fue de todos, hasta del portero, pero se quedó sin ángulo....

16:50

¡Vaya jugada que acaba de hacer Dubasin, le faltó el gol!

16:47

Falta en ataque de Otero, considera el colegiado que empuja a Michelin.

16:45

Contragolpe del Racing de Santander que termina en saque de esquina. Despiertan los cántabros.

16:43

¡Vaya parada de Yáñez! Evita el primero del Racing de Santander.

16:41

Disparo de Andrés Martín que se va lamiendo el poste de la portería rojiblanca.

16:37

Disparo ahora alto de Juan Otero, responde el Sporting al ataque de su rival.

16:35

¡Disparo de Maguette alto!

16:33

Se cumple el primer cuarto de hora del partido y es completamente rojiblanco.

16:31

Vaya centro desde la derecha de Guille Rosas que aprovecha Dubasin para poner el primero de la tarde. Gran gol del Sporting.

16:30

GOOOOLLLL DUBASIIINNNN

GOOLLLLLLL

Enlace copiado

16:29

Sale al corte Diego Sánchez para evitar el primer ataque del Racing de Santander. Tienen saque de esquina los cántabros.

16:25

Busca el primero de la tarde el Sporting, se defiende el Racing de Santander.

16:24

Saque de esquina para el Sporting.

16:20

Muy adelantado el Sporting, que quiere ahogar a su rival en su propio campo.

16:17

A punto de llegar Otero a un pase en largo de Diego Sánchez... está encendido El Molinón en este inicio de partido.

16:17

Comienza el partido

El balón es para el Sporting.

Enlace copiado

16:16

Ambientazo en El Molinón. Va a sacar el Sporting desde el centro del campo. Juan Otero pondrá el balón en juego.

16:08

Todo listo en El Molinón para que empiece el partido.

15:57

Alineación Racing de Santander

Jokin Ezkieta, Aldasoro, Vicente, Andrés, Villalibre, Maguette, Sangalli, Facu, Michelín, Pablo Ramón y Salinas.

Enlace copiado

15:57

Alineación Sporting

Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Corredera, Smith; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Juan Otero.

Enlace copiado

15:57

16.15 horas es el horario de esta partido. ¡Que nadie se duerma por que vamos con las alineaciones!

15:56

El Sporting estrena entrenador, Borja Jiménez toma el relevo de Asier Garitano en el banquillo rojiblanco.

15:56

Día de partido grande. Teñida una parte de la grada de color verde y blanco porque visita el estadio gijonés el Racing de Santander.

15:55

¡Saludos y bienvenidos a El Molinón!

Ver más

Alineación y estadísticas

Borja Jiménez

4-2-3-1

Alineación

Orlando Rubén Yáñez Alabart

portero

Guille Rosas

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

Justin Smith

centrocampista

Álex Corredera

centrocampista

Jonathan Dubasin

centrocampista

César Gelabert

centrocampista

Gaspar Campos

centrocampista

Juan Otero

Delantero

José Alberto López

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Clément Michelin

defensa

Pablo Ramón

defensa

Facundo González

defensa

Jorge Salinas

defensa

Maguette Gueye

centrocampista

Aritz Aldasoro

centrocampista

Andrés Martín

centrocampista

Iñigo Vicente

centrocampista

Marco Sangalli

centrocampista

Asier Villalibre

Delantero

Estadísticas

45,4%

RAC

SPO

54,6%

RAC

RAC

1 Goles 0
2 Remates a puerta 1
3 Remates fuera 5
0 Remates al palo 0
5 Asistencias 3
6 Faltas cometidas 6

