LaLiga Hypermotion Jornada 1 L18/08 · Árbitro: Álvaro Moreno Aragón

Escudo Real Sporting de Gijón

Sporting

19:00h.

Córdoba

Escudo Córdoba FC
SPO

COR

El jugador del Sporting, Dubasin
LALIGA HYPERMOTION. Jornada 1

Directo: Sporting de Gijón - Córdoba CF

El conjunto rojiblanco estrena la temporada 2025/26 en El Molinón

Minuto a minuto

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:02

Alineación y estadísticas

Asier Garitano

4-2-3-1

Alineación

Orlando Rubén Yáñez Alabart

portero

Kevin Vázquez

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Pablo García

defensa

Álex Corredera

centrocampista

Nacho Martín

centrocampista

Jonathan Dubasin

centrocampista

César Gelabert

centrocampista

Dani Queipo

centrocampista

Juan Otero

Delantero

Iván Ania

4-3-3

Alineación

Carlos Marín

portero

Carlos Isaac Muñoz Obejero

defensa

Franck Fomeyem

defensa

Rubén Alves

defensa

Ignasi Vilarrasa

defensa

Ismael Ruiz

centrocampista

Álex Sala

centrocampista

Pedro Ortiz

centrocampista

Cristian Carracedo

Delantero

Sergi Guardiola

Delantero

Jacobo González

Delantero

Estadísticas

0%

COR

SPO

0%

COR

COR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Espacios grises

