Cundi: 70 razones para ganar en Elda de una leyenda del Sporting de Gijón

Javier Barrio Gijón Domingo, 13 de abril 2025, 10:11

Un 13 de abril –igual que hoy– de 1955 vino al mundo Secundino Suárez Vázquez. 'Cundi', para todos. Hijo de Elviro, minero barrenista, y de Teresa, con los años se convertiría, apoyado en un físico incansable que ya le granjeó un nombre en las carreras ciclistas que ganaría de niño, en el lateral izquierdo del mejor Sporting de Gijón. 'Facultades'. Una fuerza de la naturaleza que vivió su niñez entre La Invernal y la barriada de Serrallo (Sotrondio), a la vera del Nalón, antes de lanzarse a la conquista de El Molinón.

Cundi cumple hoy 70 años, con su Sporting en capilla para afrontar un partido muy importante en Elda. Sopla las velas a última hora de la mañana después de tomar algo con los amigos, que no forman una cuadrilla cualquiera, y con su familia. Por supuesto, con Marga, cómo no, su inseparable esposa. Raza de la cuenca minera del Nalón. Igual que Cundi y el hermano del exfutbolista, Rubén, también presente. Claudia, una de sus nietas, se acerca a felicitar a su abuelo.

Ampliar El exjugador José Antonio Redondo, con un gesto cariñoso hacia el exfutbolista.

Todos se juntan en el bar El Capricho de Nuevo Roces, que regenta Javi Parra, con EL COMERCIO como testigo, para soplar las velas junto a 'Facultades', quien no puede reprimir la emoción en algún momento, dentro de esa batalla que libra desde hace tiempo contra le pérdida de recuerdos. Una imborrable sonrisa de alegría se dibuja en su rostro. Más tarde, Cundi y Marga se reunirán con el resto de su familia en una gran comida más íntima.

Redondo, David, Jiménez, Claudio, Maceda y Andrés, además de unos amigos, le cantaron el 'Cumpleaños feliz'

«¿Ya te robó la cartera?»

Redondo, David, Jiménez, Claudio, Antonio Maceda y Andrés, además del protagonista y un grupo de amigos personales de Cundi, entre los que se cuenta su hermano, cruzan bromas y 'pican' al cumpleañero. «¿Ya te robó la cartera, 'Cundino'?», comenta jocoso David a la llegada de Claudio, que contraataca con guasa. Hay alguna mención a la actualidad del equipo, cruzando los dedos por una victoria esta tarde y, también, a los años gloriosos. En el caso de 'Cundi', obligado a ser una roca desde el minuto uno de su primer partido, le tocó debutar en la plaza más despiadada y dura de la época. «Debuté en Granada, en 1964, en Los Cármenes. Me decían que me iban a matar en ese campo porque en el Granada estaban Aguirre Suárez, Fernández... Todos aquellos sudamericanos que lo menos que te hacían era darte una patada en la boca. Me salió un partido buenísimo y no me achiqué. Me acuerdo, incluso, de que Montero Castillo me escupió», recordaba hace años.

Ampliar

El encuentro va cogiendo color y se anima con un espontáneo arranque musical. A coro, por supuesto, participando el propio Cundi. Canciones con el que rememoran el cachondeo de un grupo de buenos amigos: las que entonaban en algún viaje, en alguna concentración, tras alguna cena... Incluso en aquellas largas etapas ciclistas que reunían al selecto grupo de veteranos, compitiendo por llegar a Covadonga. O a otros destinos, con empinados finales. Ahí daba cuenta 'Facultadas' de esa resistencia sobrehumana. «Yes el hermanín que me faltó», le espeta Redondo en un cariñoso momento. El momento musical se alarga con el oportuno 'Cumpleaños feliz'.

Cundi es y será uno de los más grandes en la historia del club. Más de 400 partidos vistiendo la rojiblanca, con 17 goles y el currículum propio de un grupo único en el Sporting: dos finales de Copa, un subcampeonato de Liga, participaciones en la UEFA... Tuvo sobre la mesa una propuesta del Barcelona y, en los años posteriores, dos intentonas del Valencia. No cuajaron. «Me quedé aquí tan contento, en el club de mi vida, y, salvo un año que estuve cedido en el Poblense para hacer la 'mili', jugué un total de 16 temporadas en el club», recordaba hace tiempo. Fue, además, internacional absoluto en 9 ocasiones (estuvo en la Eurocopa de 1980) y también le reclutaron para la Selección Olímpica (Montreal 76). Cundi. Una bandera del Sporting, que hoy le debe un homenaje.