Otero y el Sporting de Gijón se vuelcan con Hugo: «Está muy contento, no se lo esperaba» El atacante colombiano le regaló su camiseta al niño de 13 años, que batalla desde hace uno y medio contra la leucemia: «Es su jugador favorito»

Iván García Gijón Sábado, 9 de agosto 2025, 21:42 Comenta Compartir

«Estuvo seis meses en el HUCA. Ahora ya está volviendo a hacer vida normal», explica Richard. Para su hijo, Hugo Charro, la de este sábado no era una mañana cualquiera. Tras 20 meses luchando contra la leucemia, desde que se la diagnosticaran el 14 de diciembre de 2023, el pequeño de 13 años cumplía este sábado uno de sus sueños. Pisar el césped de El Molinón y conocer a su ídolo, el atacante del Sporting de Gijón Juan Otero: «Es su jugador favorito, está muy contento. No se esperaba algo así. Fue muy especial para él».

Y es que con tan solo once años, el pequeño Hugo recibió uno de los golpes más duros que te puede dar la vida en forma de enfermedad. «Se le empezaron a marcar los ganglios, más de lo habitual. Estuvimos un mes y algo a jarabe y antibióticos», recuerda su padre. Al ver que no mejoraba, acudieron nuevamente a por una analítica al centro de salud. El resultado, a las dos horas, derivó inmediatamente al pequeño al HUCA. «Es devastador», recuerda su progenitor.

A Hugo le diagnosticaron leucemia en diciembre de 2023. Perdió peso, energía,... Pero nunca la esperanza. Fue entonces, cuando en la planta séptima del Hospital Central de Asturias, afloró en él esa vena sportinguista. La misma que el 1 de julio le hizo acudir solo a depositar un ramo de flores a la tumba de Anselmo López. En el cementerio de Ceares, donde se reúnen cada primero de ese mes los miembros de la asociación a la que el fundador del Sporting da nombre, sorprendió a los presentes. Un niño que acudía solo a homenajear al fundador del club rojiblanco. Cuando los aficionados del colectivo conocieron más a fondo su historia se lo hicieron llegar al club, que aprovechó el entrenamiento a puertas abiertas de este sábado en El Molinón para reconocer al pequeño sportinguista.

«Nos esperaron en la puerta 0, llegó Joaquín Alonso y había miembros de la Asociación Anselmo López. Nos dieron un álbum del estadio del Sporting y Otero, su jugador favorito, le regaló su camiseta», detalla Richard,

En los últimos meses, Hugo ha ido recuperando de forma paulatina su vida normal. «Sigue tomando medicación: pastillas y un jarabe, pero por lo menos ahora ya corre, nada, e incluso desde Semana Santa ha vuelto a ir a clase». El 21 de agosto tiene su siguiente analítica. Si todo va bien, en cinco o seis meses, el pequeño habrá terminado su tratamiento. Después, le quedarán tres años de supervisión hasta que le confirmen que está completamente limpio.