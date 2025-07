«Quien vive la historia del Sporting de Gijón entiende por qué tenemos esta afición»

José Luis González Gijón Martes, 1 de julio 2025, 22:54 Compartir

La historia del Sporting de Gijón corre en paralelo a la de la ciudad y junto a ambas ha estado, está y estará EL COMERCIO para contarlo. Una muestra se vio este martes en el edificio Spaces, donde varias generaciones de representantes del club de diferentes estamentos se unieron junto a personalidades de otros ámbitos para asistir a la presentación de la revista especial 'Real Sporting de Gijón, 120 años de un sueño' editada por este diario con la firma de Carlos Prieto y el diseño de Luis Esteban Suárez. Ciudad, representada por el Ayuntamiento, club, con exjugadores, exdirectivos y antiguos empleados y esta casa se dieron la mano para festejar los 120 años de vida de un club indisoluble de Gijón.

El acto contó con una nutrida representación de diferentes estamentos. El Ayuntamiento estuvo representado por su concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, quien incidió en la relación entre ciudad y club.

Emoción

La nómina de asistentes con presente o pasado rojiblanco fue muy amplia. Joaquín Alonso, responsable de Relaciones Instituciones del club y antes que eso leyenda rojiblanca, fue el encargado de representar a un club que mantiene en alto la llama del arraigo y la pertenencia. «Quien vive la historia del Sporting entiende por qué tenemos esta afición, que es cercana, apasionada, que ayuda siempre, exigente, pero que en cuanto le das un poco se multiplica para bien».

La emoción de Joaquín Alonso al referirse a su club de toda la vida era sincera. Junto a él estaban compañeros como José Antonio Redondo, Juan Carlos y José Luis Ablanedo, Eloy Olaya y David López. Pero también representantes de otras generaciones, empezando por José Prendes, que a sus 95 años no quiso perderse el acto y siguiendo por Iñaki Churruca. Javi Fuego, que llegó mucho después que Joaquín, representaba a las generaciones más jóvenes. También acudió Gerardo Ruiz, preparador físico del primer equipo durante años, así como Rogelio García, quien fue responsable de Captación de Mareo e histórico ojeador del club. Antonio Veiga, el presidente que logró el último ascenso a Primera, y el exdirectivo Luis Mitre se sumaron al acto.

La familia rojiblanca no se entiende sin su afición. Los presidentes de la Federación de Peñas Sportinguistas y de Unipes, Jorge Guerrero y Gustavo Alonso, acudieron acompañados de directivos de sus respectivas entidades. Aníbal Monteagudo y Roberto Narváez 'Milinko', de la asociación Anselmo López también estuvieron presentes.

La Federación Asturiana de Fútbol desplazó una delegación encabezada por su presidente, José Ramón Cuetos Lobo. Isabel Moro, columnista de este diario, no quiso perderse un acto al que acudió junto a Luis Rubio. Entre los asistentes estaba también Jorge Castro, hijo de Quini, así como Leli Rubiera, histórico jefe de prensa del club. Manuel Vega-Arango no pudo asistir al acto, pero sí lo hizo su hijo Jesús Vega-Arango, quien agradeció la muestra de cariño. Un acto sencillo y cargado de emoción que sirvió para conmemorar los 120 años de vida de un club, el Sporting, que nació como el sueño de unos amigos jugando en la playa de San Lorenzo y que se ha convertido en un movimiento social sin el que no se entiende la ciudad.