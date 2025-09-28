En directo: Sporting de Gijón - Albacete

Secciones
Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:39
18:09
Los dos equipos sobre el terreno de juego, luce el sol en Gijón a falta de veinte minutos para que comience el partido ante el Albacete.
17:38
En los prolegómenos del choque, el club rendirá un sentido homenaje a Alonso Miluca, capitán rojiblanco en los años setenta y jugador del primer equipo durante trece temporadas, en los que disputó más de 200 encuentros.
Así reconocía ayer, a EL COMERCIO, la ilusión que le hace este bonito homenaje el exjugador:
17:36
El Sporting afronta el partido con la necesidad de recuperar su fortaleza como local. Tras imponerse en sus cinco primeros duelos en el templo rojiblanco, Garitano sufrió en el último choque de local, ante el Burgos, la primera derrota en el feudo gijonés (2-3).
17:34
Y estos son los jugadores con los que saltará al terreno de juego el equipo manchego:
17:33
Estos son los once elegidos por Asier Garitano para iniciar el encuentro frente al Albacete. En un duelo para el que serán baja por sanción Guille Rosas y Álex Corredera, ambos expulsados la semana pasada en Almería:
17:32
¡Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo de un partido del Sporting en la web de EL COMERCIO!
Los de Asier Garitano reciben esta tarde, a partir de las 18.30 horas, al Albacete en busca de recuperar la senda del triunfo tras tres victorias en los tres primeros duelos y tres derrotas en los últimos tres compromisos
Asier Garitano
4-2-3-1
Orlando Rubén Yáñez Alabart
portero
Kevin Vázquez
defensa
Pablo Vázquez
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
Nacho Martín
centrocampista
Justin Smith
centrocampista
Juan Otero
delantero
César Gelabert
centrocampista
Gaspar Campos
centrocampista
Jonathan Dubasin
delantero
Alberto González Fernández
4-4-2
Raúl Lizoain
portero
Fran Gámez
defensa
Jesús Vallejo
defensa
Pepe Sánchez
defensa
Carlos Neva
defensa
José Antonio Rodríguez Díaz
delantero
Ale Meléndez
centrocampista
Riki Rodríguez
centrocampista
Jonathan Gómez
defensa
Jefté Betancor
delantero
Agus Medina
centrocampista
