LaLiga Hypermotion Jornada 7 D28/09 · Árbitro: Andrés Fuentes Molina

Escudo Real Sporting de Gijón

Sporting

18:30h.

Albacete

Escudo Albacete Balompié
[ALTERNATIVE TEXT]

SPO

[ALTERNATIVE TEXT]

ALB

Liga Hypermotion

En directo: Sporting de Gijón - Albacete

Los de Asier Garitano buscan recuperar la senda de la victoria en El Molinón después de cosechar tres derrotas consecutivas en la Liga

Minuto a minuto

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:39

18:09

Los dos equipos sobre el terreno de juego, luce el sol en Gijón a falta de veinte minutos para que comience el partido ante el Albacete.

17:38

En los prolegómenos del choque, el club rendirá un sentido homenaje a Alonso Miluca, capitán rojiblanco en los años setenta y jugador del primer equipo durante trece temporadas, en los que disputó más de 200 encuentros.

Así reconocía ayer, a EL COMERCIO, la ilusión que le hace este bonito homenaje el exjugador:

17:36

El Sporting afronta el partido con la necesidad de recuperar su fortaleza como local. Tras imponerse en sus cinco primeros duelos en el templo rojiblanco, Garitano sufrió en el último choque de local, ante el Burgos, la primera derrota en el feudo gijonés (2-3).

17:34

XI del Albacete

Y estos son los jugadores con los que saltará al terreno de juego el equipo manchego:

En directo: Sporting de Gijón - Albacete

17:33

XI del Sporting

Estos son los once elegidos por Asier Garitano para iniciar el encuentro frente al Albacete. En un duelo para el que serán baja por sanción Guille Rosas y Álex Corredera, ambos expulsados la semana pasada en Almería:

En directo: Sporting de Gijón - Albacete

17:32

¡Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo de un partido del Sporting en la web de EL COMERCIO!

Los de Asier Garitano reciben esta tarde, a partir de las 18.30 horas, al Albacete en busca de recuperar la senda del triunfo tras tres victorias en los tres primeros duelos y tres derrotas en los últimos tres compromisos

Alineación y estadísticas

Asier Garitano

4-2-3-1

Alineación

Orlando Rubén Yáñez Alabart

portero

Kevin Vázquez

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

Nacho Martín

centrocampista

Justin Smith

centrocampista

Juan Otero

delantero

César Gelabert

centrocampista

Gaspar Campos

centrocampista

Jonathan Dubasin

delantero

Alberto González Fernández

4-4-2

Alineación

Raúl Lizoain

portero

Fran Gámez

defensa

Jesús Vallejo

defensa

Pepe Sánchez

defensa

Carlos Neva

defensa

José Antonio Rodríguez Díaz

delantero

Ale Meléndez

centrocampista

Riki Rodríguez

centrocampista

Jonathan Gómez

defensa

Jefté Betancor

delantero

Agus Medina

centrocampista

Estadísticas

0%

ALB

SPO

0%

ALB

ALB

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

Espacios grises

