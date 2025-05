«La exigencia del Sporting de Gijón es estar arriba en la Liga»

Andrés Maese Gijón Lunes, 12 de mayo 2025, 07:02 Comenta Compartir

El equipo de veteranos del Sporting de Gijón se enfrentó ayer al del Atlético de Madrid. El partido terminó con victoria para los locales por 2-1, con goles de Marcelino Helena y Rubén Blaya. Ellos dos, junto a los Pablo Acebal, Juan Pablo Colinas, Jorge y Alejandro Torre, Javi Castaño y Javi Fuego, fueron algunos de los exfutbolistas rojiblancos que se volvieron a calzar las botas para defender el escudo de su Sporting.

Enfrente, un rival de entidad como el conjunto de veteranos del Atlético de Madrid, con nombres de la talla de Petrov, Juanito, Movilla, Roberto Fresnedoso y el también exrojiblanco Miguel de Las Cuevas, que buscaron llevarse la victoria de la Escuela de Fútbol de Mareo. Todo ello en una jornada pasada por agua.

Miguel de las Cuevas habló con EL COMERCIO tras el pitido final del encuentro. «Cuando me dijeron de la posibilidad de volver a Gijón para jugar con el Atlético de Madrid, ni me lo pensé. Esta es mi casa», comentó el exsportinguista. No pudo marcarle a un viejo amigo como Juan Pablo Colinas. «Ya le dijimos que sigue como siempre», explicó el guardameta, que mantiene la forma bajo los palos. «La competitividad nunca nos la van a quitar. Incluso en los entrenamientos o en los partidos con los amigos, siempre competimos para no volver a casa con una derrota», bromeó el exguardameta del Sporting.

«La cabeza va mucho más rápido que las piernas», explicó De las Cuevas sobre la sensación de volver a pisar un terreno de juego y 'competir' contra un rival. El pasado fin de semana, tanto su Sporting como su Atlético de Madrid ganaron sus respectivos encuentros ligueros. «Por eso estamos todos tan contentos», hizo hincapié. Para el talentoso mediapunta, la temporada del Sporting estuvo marcada por la irregularidad. «Tuvo una campaña de altibajos. Primero gozó de opciones reales de estar arriba, pero, cuando pillas una mala dinámica, te vas a abajo. El equipo se va a quedar ahí, pero es un temporada en la que las exigencias de un club como este te obligan a estar más arriba».

El que también opinó de lo vivido este curso por el primer equipo fue Juan Pablo. «¿Cuántos equipos podían aspirar a subir al principio de temporada? Hay muchas plantillas muy buenas. El ejemplo es el Tenerife. Esto lo que demuestra es que son dinámicas. Todo el mundo tiene muy buenos jugadores, pero hay veces que las cosas salen mal y es complicado salir de ahí», continuó el meta. Lo mejor para el exrojiblanco es que «por fortuna el Sporting pudo salir de ahí». «Ojalá que el año que viene no pasemos por los apuros que pasamos en este curso», concluyó.

Por último, Javi Castaño mostró su satisfacción porque el primer equipo hubiese alcanzado los 50 puntos. «Tienen que cambiar muchas cosas. Lo primero que hay que conseguir es un bloque sólido y apostar por él. No sé si con gente de la casa o invirtiendo dinero en futbolistas. Pero lo que está claro es que así no funciona», opinó con firmeza.

