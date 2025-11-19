Al Sporting le sale un 'hijo' en Huesca Cumpleaños. La Agrupación Deportiva Sabiñánigo, cuya indumentaria está inspirada en el club gijonés, celebra su 70 aniversario expectante ante la visita del equipo de Borja Jiménez a El Alcoraz

«Hubo un asturiano que vino a trabajar aquí...». Así comienza la historia de un club aragonés, la Agrupación Deportiva Sabiñánigo, que llegó a conocerse como el Sporting de Gijón de Sabiñánigo a partir de su fundación, en el año 1955. Fue el sportinguismo irredento de Vicente Innerarity, el 'asturiano' que inspira la primera línea de este reportaje y que por motivos laborales entonces residía en esta localidad, a 50 kilómetros de Huesca, el que persuadió al resto de miembros de una pionera junta directiva de que su equipo iba a vestir con camiseta rojiblanca y pantalones azules.

Fue el año de Fundación del Sporting de Sabiñánigo, que luego pasó a denominarse Agrupación Deportiva Esta localidad, a 50 kilómetros de Huesca, tiene unos 10.000 habitantes y vecinos tan ilustres como el investigador Carlos López Otín.

«Es curioso y un orgullo para nosotros ser ese 'brote', estar inspirados en un club al que se le tiene tanto cariño en el fútbol», confirma hoy Fernando Sancho Urieta, el actual presidente de este histórico club que compite en la Preferente aragonesa, pero que durante 45 años jugó de forma ininterrumpida en Tercera División, defendiendo el nombre de una población de «10.000 habitantes» y los colores del Sporting, en los que están sus orígenes. La visita del equipo rojiblanco a Huesca, a treinta minutos en coche de Sabiñánigo, llegará en plena celebración del setenta aniversario de este club con inspiración sportinguista.

«Queremos ir a ver el partido a El Alcoraz, pero jugamos el domingo por la mañana y no sé si va a ser posible. Sí que vamos a intentar hacerles llegar al Sporting el libro que se ha publicado con nuestra historia, que escribieron Lorenzo Asín y Pepe Gavín», explica Sancho Urieta. Sabiñánigo es una población con vecinos ilustres: el reputado investigador Carlos López Otín, catedrático y exprofesor de la Universidad de Oviedo, nació allí. También el agente de futbolistas y comunicador 'Petón'.

«Su primer presidente, Vicente Innerarity, un asturiano, aunque no el único de la junta directiva, e hincha acérrimo del Sporting de Gijón que por motivos laborales residía en Sabiñánigo, logra convencer tras acaloradas deliberaciones, según se cuenta a los miembros de la junta, y hace así valer su opinión de uniformar al club con los colores del equipo de su vida, elástica rojiblanca y pantalón azul», explican los historiadores de este equipo que, posteriormente, se fusionó con otros dos clubes dando como resultado la Agrupación Deportiva Sabiñánigo. El rojiblanco y el azul, por supuesto, han quedado inamovibles. Incluso el escudo que tenía el Sporting oscense. El respeto que había hacia la labor que hizo Innerarity por el fútbol en esta localidad no se olvió.

Tampoco el cariño hacia el Sporting de Gijón, que se conserva a través de la camiseta y de un banderín dedicado, de marzo de 1981, que la Agrupación guarda como oro en paño. «Tengo 59 años y siempre he sido del Zaragoza, pero le tengo mucho cariño al Sporting. Me acuerdo de Joaquín, Mesa, Quini... Cómo peleaba aquel equipo por la Liga, la Copa del Rey. Siempre ha sido un referente para el fútbol», subraya Fernando Sancho Urieta, quien visitó Asturias por el trabajo de su cuñado en Avilés y pudo ver desde fuera El Molinón.

Un acto conjunto

El setenta aniversario ha tenido distintos actos en Sabiñánigo, pero cruzan los dedos para que pueda tener como colofón algún tipo de encuentro con la directiva o los jugadores del Sporting, que, curiosamente, está cumpliendo sus 120 años de historia. «Para nosotros sería muy bonito, claro, poder conocerles, que sepan que el club que dirigen ha sido la inspiración para que nuestros pioneros crearan este equipo. Sería un motivo de orgullo», confiesa, con el morro torcido, por lo demás, por el devenir de la temporada: «No estamos en la situación que esperábamos».

Con todo, la visita del Sporting a Huesca, con el partido de El Alcoraz, ha generado una gran expectación. En el club gijonés está el germen y la inspiración de la Agrupación Deportiva Sabiñánigo, que ha mantenido intacta la tradición y aquella visión de Vicente Innerarity.

