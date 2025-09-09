¿Cómo es el primer hotel Cinco Estrellas Gran Lujo del norte de España? En el pueblo parragués de Cofiño, en la ladera sur del Sueve, Puebloastur acaba de obtener la máxima categoría de la hotelería en España por la excelencia de su equipamiento, su colección de arte, su bodega propia y, sobre todo, por un trato exquisito a clientes que se cuentan también entre los más exclusivos del mundo

Octavio Villa Cofiño (Parres) Martes, 9 de septiembre 2025, 14:57

«Asturias tiene todos los requisitos para atraer al turista internacional de alto nivel, que busca viajes de autor, experiencias únicas y que no se conforma con el lujo de un cinco estrellas tradicional». Quien así habla es Tomás Álvarez Aja, el principal accionista del Grupo Nature, propietario del Hotel Puebloastur, que desde la falda sur del Sueve, en el pueblo de Cofiño (Parres), con una vista panorámica de los montes y picos del Oriente asturiano, oferta «la esencia del lujo de vivir en un pueblo, lo sencillo con el máximo confort».

Hace casi una década, el antiguo palacio del siglo XVII Halcón Palace de Cofiño dio paso a un conjunto arquitectónico de muy superior entidad, calidades y objetivos. Con cinco estrellas, Puebloastur fue trabajando día a día por mejorar la experiencia, basada tanto en la excelencia del nuevo conjunto de edificios como en una impresionante colección de arte que incluye desde un Dalí de 7,35 metros de altura que preside su plaza central y con el que el autor catalán homenajeó a Newton, hasta obras de Picasso, Miró y autores internacionales, sin perder de vista a asturianos como Orlando Pelayo, Carmen Castillo, Tania Álvarez o Vaquero Palacios, entre otros.

Tomás Álvarez Aja, acompañado por el alcalde de Parres, Emilio Longo, y su equipo, destacó que «la concesión de la categoría Gran Lujo en 5 estrellas a Puebloastur Eco Resort es un hito no solo para nuestro hotel, sino para toda Asturias. Nos convierte en un referente único en el norte del país, capaz de atraer al turismo internacional más exigente y de situar a nuestra región, con más fuerza, en el mapa del lujo. Puebloastur es mucho más que un hotel: es un hotel destino con alma, donde la naturaleza, el arte, la gastronomía y, sobre todo, la dedicación de nuestro equipo, convierten cada estancia en una experiencia inolvidable».

Arte, una comodidad extrema tanto en sus 28 habitaciones de máximo lujo como en sus dos restaurantes (uno de ellos, con Ramón Celorio como chef), un magnífico spa y varias piscinas no son lo único que hace de este hotel algo único. También una atención absolutamente personalizada a cada cliente, con un «servicio de mayordomía y de anfitriones multilingues que están siempre pendientes de cada cliente». O detalles como el mini ipad que cada cliente recibe para gestionar la oferta gastronómica y enológica. Porque la bodega del hotel es una obra de arte en sí misma y por lo selecto y exclusivo de sus vinos. Referencias y añadas muy difíciles de encontrar, que los clientes de Puebloastur pueden degustar en un ambiente de lo más relajado. Además, los propios vinos de Puebloastur, bajo el nombre Palacio de Nevares, que se producen de sus siete hectáreas de viñas y su bodega, también en Parres.

Antes ya de la reciente concesión de la categoría Gran Lujo, este hotel llevaba años trabajando bajo los estándares de calidad que finalmente han hecho posible esto. Y ello ya ha traído a Parres, beneficiando de paso a la hostelería, el comercio y hasta el sector inmobiliario de la comarca, a clientes de altísimo nivel económico, de actores de primerísima fila internacional a varios empresarios situados entre los 200 más ricos del mundo. Otro nivel.

