¿Qué hacemos con las pesetas? El paso del tiempo no dará más valor que el sentimental a la gran mayoría de la moneda patria; solo quedan meses para realizar el cambio por euros

Rocío Mendoza Madrid Lunes, 16 de noviembre 2020 | Actualizado 20/11/2020 12:27h.

Tengo un billete de 5.000 pesetas guardado como oro en paño en casa; fue la primera paga que me dio mi madre allá por el 80 y ahora, pasadas las décadas, me parece una rareza. ¿Lo cambio por los 30 euros que vale o lo guardo por si el paso del tiempo lo convierte en una joya de coleccionismo? Hecha la consulta a un numismático profesional, ha sido tajante: «Tendrían que pasar muchos siglos y ser destruida gran parte de la moneda que se acuñó entonces para que valga mucho más». Así que el sentimental es el único valor que tiene el ansiado billete de mi adolescencia.

Esta anécdota puede repetirse en no pocas casas españolas si se tienen en cuenta dos circunstancias: que aún existen billetes de la antigua moneda patria por valor de 134.000 millones de pesetas (809 millones de euros) y 131.000 millones de pesetas en monedas (789 millones de euros) sin canjear y que faltan meses para que el plazo límite se cumpla. Estaba fijado en el 31 de diciembre de 2020, pero por las exigencias que impone la crisis del Covid-19, la institución financiera ha decidido ampliar el plazo hasta el próximo 30 de junio de 2021.

Han pasado 20 años desde que los españoles sustituimos la moneda patria por la europea, un tiempo que parece muy razonable para no andar con prisas a última hora y haber realizado el cambio de unas por otras. Pero, en contra de lo que pueda parecer, quedan todavía muchas pesetas en propiedad de particulares que las conservan por motivos de toda índole. Los cálculos realizados por el Banco de España, con datos correspondientes al mes de septiembre, apuntan a que, entre papel y metal de curso legal anterior al año 2000, quedan aproximadamente 265.000 millones de pesetas sin cambiar; o lo que es lo mismo si traducimos a euros, monedas y billetes por valor de unos 1.600 millones de euros.

¿Cambio o conservación?

¿Qué se puede hacer con ellas? Cambiarlas en el banco o meterlas en un cajón, claro está. Pero quienes opten por conservarlas confiando en que adquieran un alto valor en el mercado del coleccionismo con el paso del tiempo, que templen sus ansias porque no es tan fácil. Habría que atender a una serie de factores muy concretos que rigen el peculiar mundo de la numismática para que valga la pena guardar un billete o una moneda, más allá del valor histórico o sentimental que pueda representar para su dueño.

Quienes opten por la vía práctica y prefieran los euros contantes y sonantes, es importante saber que solo se cambian en el Banco de España (tiene 15 sucursales repartidas por el país) y con cita previa. Esto último es algo que ha impuesto la actual pandemia de Covid-19. Para los olvidadizos, cada euro vale 166,386 pesetas y no se tendrán en consideración aspectos como la antigüedad o el estado de los billetes y monedas de peseta. Sobre esto, desde el Banco de España realizan precisiones.

«Como norma general, se cambiarán todos los billetes posteriores al año 1939. Los emitidos entre 1936 y 1939 también pueden ser objeto de cambio tras ser analizados por los expertos» de la citada entidad. Con semejante antigüedad, es fácil preguntarse si también valen los cochambrosos, recompuestos con celo, que la abuela sacó un día inesperado de su carterilla. Pues sí, advierten, «solo se denegará el cambio de aquellos billetes que presenten una superficie igual o inferior al 50% del billete». De manera que con poco más de la mitad 'vivo', pasa el corte en caja.

Las normas con los billetes que pueden ser canjeados cambian cuando hablamos de monedas. En primer lugar, las que se lleven deben ser reconocidas como válidas por las máquinas automáticas destinadas a tal fin del Banco de España. «Se reembolsarán las monedas auténticas, incluidas las deterioradas, que sean reconocidas y se podrá denegar el cambio de las que hayan sufrido alguna alteración derivada de un proceso industrial o mecánico», advierten desde la entidad.

No todo es canjeable

Pero no todos los tipos son canjeables por euros: solo lo son las que estaban en circulación a partir del 1 de enero del año 2002. «También se cambiarán las monedas de 2.000 pesetas que estaban en circulación a partir de la misma fecha, así como las monedas de colección, conmemorativas y especiales», explican.

En este último aspecto es donde entra un servicio que no presta el Banco de España: la valoración numismática. Para los legos en la materia, es fácil pensar que cuando pase el tiempo ese billete que guardábamos con amor valdrá mucho. Pero Jesús Vico Belmonte, presidente de la Asociación Española de Numismática Profesional (AENP), ya advierte de que «las monedas y billetes de Juan Carlos I, es decir, todas aquellas que se pusieron en circulación a partir de 1976 y que son las que tiene la mayoría de la gente, no valen nada».

¿Ni aunque pase mucho tiempo? «Tendrían que pasar siglos y que se fuesen destruyendo y desapareciendo para que encontrásemos alguna con mucho valor. No merece la pena. Se pueden guardar como recuerdo, eso sí. Porque son parte de nuestra historia», zanja el numismático profesional.

Para que una pieza de nuestra historia reciente tenga valor han debido, en primer lugar, acuñarse pocas o tener unas circunstancias especiales. Por ejemplo, «existen algunas monedas muy concretas que tienen algún valor porque son pruebas y nunca llegaron a estar en circulación en la época de Franco», explica Vico. Pero no abundan. La ley de la oferta y la demanda rige también este peculiar mercado de la numismática. Existe una de 100 pesetas del año 69 que puede valer de 100 a 150 euros porque se acuñaron muy pocas entonces. «Las del 70, a pesar de ser las mismas y con solo un año de diferencia, no valen porque se circularon muchísimas», aclara Vico. «También hay algún duro de 1869 que puede valer 40 euros...», añade. De cualquier modo, ante la duda lo importante es no dejarse llevar por los cantos de sirena de los foros de aficionados y acudir a cualquier establecimiento de numismática profesional donde tasarán su 'tesoro' con garantías.

CURIOSIDADES DEL COLECCIONISMO NUMISMÁTICO

1. CONSERVACIÓN Y ESTADO DE LOS BILLETES

El coleccionista de billetes es más exquisito a la hora de valorar un ejemplar y prima su estado: que no tenga taras, dobleces, manchas... En realidad, la conservación, junto con la rareza, son las dos variables fundamentales que determinan el valor de la moneda. En cada momento, y en función de las modas, prima un factor u otro, pero son complementarios. En el momento actual se premia más la conservación. En el caso de las monedas da igual el metal del que estén hechas porque valen más que la cantidad de oro y plata que tengan.

2. LAS MÁS CARAS DEL MOMENTO

La moneda antigua más cara que se ha adquirido hasta el momento ha sido un áureo de la época del emperador romano Bruto vendido por tres millones de libras. Le siguen 50 excelentes de los Reyes Católicos vendidos por la Hispanic Society of America por 2,5 millones de euros a un coleccionista extranjero. En el otro extremo, existe un tipo de coleccionismo para todos los bolsillos. No hace falta aspirar a tener oro del siglo XVI español a 1.000 euros la pieza; hay monedas desde los 10 euros para empezar a aficionarse.

3. EL VALOR DE LAS SERIES CORTAS

Con las monedas de la historia reciente de un país, como las de curso legal en la época de Franco o de Juan Carlos I, hay que tener en cuenta que sean piezas que gocen de cierta rareza. Solo tienen un valor más elevado aquellas que pertenecen a series muy cortas, por ejemplo de 100 ejemplares, o pruebas que no han llegado a ser puestas en circulación. En el caso de los billetes, valen más en el mercado numismático aquellas colecciones compuestas por ejemplares con numeración correlativa.

4. LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

A más monedas o billetes puestos en circulación de un tipo u otro, más difícil es que la demanda supere a la oferta y se revalorice. Por ello, esta circunstancia sí puede darse cuando se trata de 'tiradas' especiales o conmemorativas. Recientemente, los expertos en este mundillo lo han visto con una serie dedicada a la Legión, con motivo de su centenario, acuñada en plata este año por la Real Fábrica de Moneda y Timbre que se agotó tan rápido que se ha revalorizado casi de forma automática porque existe una gran demanda.

GUÍA PARA EL CAMBIO Plazo. El 30 de junio de 2021 finaliza el plazo ampliado por el Banco de España en seis meses más para cambiar billetes y monedas de pesetas en las 15 sucursales que tiene el Banco de España. Para realizar la operación hay que pedir cita previa. Toda la información en la web de la entidad: bde.es

Cuántas quedan. Los cálculos del Banco de España apuntan a que actualmente hay pesetas sin retornar, repartidas en billetes y monedas casi al cincuenta por ciento, por valor de 1.600 millones de euros (da.os de septiembre de 2020).

1039. Se admiten para el cambio todos los billetes posteriores a este año. Los emitidos entre 1936 y 1939 serán objeto de análisis por parte de los expertos del Banco de España. Pero esta entidad advierte de que no ofrece servicio de numismática, es decir, que no puede valorar lo que un ejemplar puede valer en el mercado del coleccionismo.

Monedas empaquetas. Si se tienen grandes volúmenes de monedas de peseta hay que llevarlas empaquetadas al cambio. El número de piezas por bolsa o caja varía en función de la moneda. 1.000 piezas para las de 500, 200 y 100; 2.000 para las de 50 y 25 pesetas; 4.000 para los duros y 10.000 si son de 1 peseta.

Canjeables. Las monedas de peseteas que son canjeables en el Banco de España son aquellas que estaban en circulación a partir del 1 de enero de 2002. De la misma fecha, las de 2.000 pesetas, así como todas aquellas de ediciones especiales y conmemorativas.