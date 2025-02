El menú más bestia: del tiburón fermentado a los tentáculos que se mueven

La trotamundos argentina Angie d'Errico lo probó, un poco engañada, en una de sus estancias en Corea. «Estaba tan preocupada en que no se me fuera una parte viva por la garganta que no le presté mucha atención al sabor. Por lo poco que recuerdo, sí, estaba rico. Mastiqué cinco minutos el primer minipedazo que puse en mi boca, para asegurarme, paranoica total, de que no hubiese peligro alguno, pero apenas me lo metí se me pegó en el labio y en el paladar y sufrí», ha relatado en su blog, Titin Round the World . Sí disfrutó, en cambio, de otras especialidades coreanas como los culos de pollo.