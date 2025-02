¿Por qué hay verdaderos 'spoilers' con patas?

Solange Vázquez Lunes, 1 de marzo 2021, 19:34 | Actualizado 19:55h. Comenta Compartir

No sigan leyendo, contiene 'spoilers'. De un tiempo a esta parte nos hemos topado a menudo con este tipo de aviso en artículos de prensa y blogs dedicados al cine, los libros y, sobre todo, las series de televisión, un género en plena época dorada y que, debido a su estructura por entregas, es muy susceptible de ser 'reventado' por alguna indiscreción. De ahí la frase de advertencia: nadie que se dirija a un público amplio –y que quiera conservar a sus amistades– quiere ir 'destripando' tramas y amargándole la experiencia a la gente, porque 'spoil' en inglés quiere decir justamente eso: 'arruinar' o 'echar a perder'.

«Sin duda, los 'spoilers' son uno de los mayores temores de los fans de series y películas. Muchas veces nos identificamos tanto con las historias y sus personajes que incluso nuestro estado de ánimo puede variar en función de cómo avance la trama. Es normal que esto suceda, puesto que la empatía nos permite ponernos en la piel de esos personajes y sentir, en parte, lo que ellos sienten», explica el equipo de psicólogos de TherapyChat, que se han centrado en analizar los resortes mentales que están detrás de los 'spoilers'.

Según sus estudios, un 'spoiler' o revelación no deja de ser una información inesperada, algo que no pensábamos recibir y que produce la siguiente secuencia de emociones: primero, nuestra primera reacción es de sorpresa neutra, pero a continuación nuestro cerebro evalúa el contenido del mensaje y esa sorpresa pasa a ser negativa. «Que alguien nos cuente información relevante sin nuestro consentimiento nos resulta muy molesto, ya que nos priva de la libertad de elegir cómo, cuándo y con quién queremos disfrutar de esa sorpresa. Nos quita ese gusto de descubrir», detallan. Es decir, es como si hubiesen abierto un regalo que era para nosotros.

Por supuesto, también da al traste con toda la estrategia de los guionistas para mantener la atención y el suspense hasta el final y destroza los mecanismos de los gurús de la televisión para que nos enganchemos a una serie. Entre ellos, los estrenos en bloque —la temporada entera, propio de las plataformas de 'streaming'— para generar ese consumo adictivo que les resulta tan rentable. O recursos como el encadenado automático de capítulos y la posibilidad de saltarse los créditos de entrada y salida... lo que sea para que la satisfacción sea máxima e inmediata, para que nuestra 'relación' con lo que estamos disfrutando se estreche, se intensifique... al menos hasta que llegue alguien con su 'spoiler' y mande toda la magia al traste (o no).

Llegados a este punto hay dos grandes misterios: por qué hay personas que echan a perder esta emoción a los demás y el polo opuesto, por qué hay quienes buscan en internet los 'spoilers' porque quieren anticiparse y saber qué va a pasar. Veamos que pasa en el cerebro de ambos tipos humanos.

¿Por qué hay personas que quieren 'destripar' tramas?

«Parece ser que hay una especie humana dentro del universo del espectador multipantalla que se regocija y disfruta sabiendo más que los demás, siendo el primero en tener cierta información, como si fuese un secreto propio de la guerra fría. En parte es culpa de la cultura de la inmediatez, de querer saberlo y tenerlo todo disponible 'online' al instante. Ser el primero en acabar una serie y comentarla. Bajarse una película antes de que se estrene para hablar de ella en las redes –argumentaBorja Crespo, crítico especializado y cineasta–. Personalmente, me resulta gente cansina, sobre todo si su labor está vinculada al sector audiovisual, o pretende estarlo».

'Spoilers' matadores El sexto sentido Este es uno de los casos claros en los que un 'spoiler' puede dar al traste con toda la 'peli' de M. Night Shyamalan

Juego de Tronos ¿Queda alguien que no sepa el controvertido final? Los fieles lo vieron según salió, pero por si alguien no se ha quedado atrasado, mejor no ahondar en el tema.

Lost Otra serie en la que conocer el final cambia la perspectiva de todo su visionado. De hecho, muchos que la tenían pendiente, al conocer de rebote el final, se han negado a verla.

'Cansina' es una palabra que se queda corta cuando nos acaban de dar en toda la cara con un 'spoiler' de nuestra serie favorita. Cuando nos revelan quién es el asesino, qué personaje bueno se vuelve malo, quién muere (o estaba muerto desde el principio). Además, a estos 'spoilers' con patas ni siquiera se les puede disculpar diciendo que lo hacen sin querer. Puede que haya algún bocazas, sí, pero, generalmente existe una intencionalidad en su modo de actuar. Les da sensación de poder, de cierto protagonismo, de tener acceso a la 'felicidad' de otros y poder jugar con ella. Quieren atención. «Sobre todo, se ve en las redes sociales, donde todo el mundo quiere más clics que nadie y la gente se apunta al 'spoiler' porque sabe que tendrá mucho más impacto –justifica la psicóloga Irene Lorza, de TherapyChat–. También es verdad que la reacción emocional de lo que pasa en un capítulo que nos genera sorpresa nos impulsa a contarlo y a compartirlo con los demás. Es decir, es normal que a algunas personas les guste hacer 'spoilers', porque va con nosotros, con nuestra forma de ser como seres humanos». Eso sí, añade un matiz muy importante: «¡No dejes que tu amigo 'el spoilers' se escude en ello, porque también existe el autocontrol!».

¿Por qué algunos buscan adrede los 'spoilers '?

Ahí va una verdad como un templo: las personas toleramos mal la incertidumbre. Es así. Nos suele gustar tenerlo todo bajo una sensación de control (o eso nos creemos). De hecho, en nuestro día a día hacemos muchísimas pequeñas cosas para reducirla: consultamos el tiempo que va a hacer, el estado del tráfico, quedamos con amigos con días de antelación para asegurarnos los planes, reservamos viajes o mesa para comer aunque falten días o semanas, llenamos la agenda con citas de todo tipo… en definitiva, necesitamos 'controlar' de alguna manera lo que va a ocurrir. Según el gabinete de psicólogos, con las series pasa algo parecido: a veces no podemos soportar no saber qué va a pasar (algunos guionistas son tremendamente hábiles dejándonos con la miel en los labios), así que buscamos 'spoilers' en internet para «deshacernos de esa desagradable sensación de falta de control». Pero pagamos un precio, claro: a la vez que reduces tu incertidumbre, quizás experimentes rabia o desencanto. Es un placer 'culpable'. «Alguna vez he discutido con gente que defiende el 'spoiler', que no le importa saber cómo acaba la peli o la serie. Personalmente, no lo entiendo. De hecho, pienso que sabemos demasiado antes de ver algo. Por eso me gusta ir a festivales y entrar a ver películas sin saber nada de ellas. Te llevas gratas sorpresas. Pero hay una audiencia clara, y para nada minoritaria, que quiere ver exactamente lo que le cuentan en el tráiler. Hay tráilers que son mejores que las películas o series. No necesitas ver más. Tengo la teoría de que pronto habrá un remake de 'Titanic' sin que se hunda el barco...», ironiza Crespo.

El 'quid' de la cuestión es si realmente un 'spoiler' estropea la experiencia. Dos profesores de Psicología de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Nicholas Christenfeld y Jonathan Leavitt, realizaron en 2011 un experimento en el que 'spoileaban' relatos cortos de ficción a un grupo de personas para comprobar si esto influía en su disfrute posterior. En algunos casos 'destripaban' el final y en otros, detalles clave de la trama. Y la conclusión a la que llegaron fue sorprendente para ellos mismos: los 'afectados' por el 'spoiler' no sólo no sufrían por conocer información, ¡saberla les proporcionaba una satisfacción extra a medida que leían! De ahí que bautizaron las conclusiones de su trabajo como 'Story Spoilers Don't Spoil Stories' (algo así como los 'spoilers de las historias no echan a perder las historias'). «Bueno, depende de la inversión emocional que haya hecho cada uno», valora Elena Neira, profesora de Comunicación, una de las mayores expertas de España sobre las plataformas de contenidos a través de internet y autora del libro 'Streaming Wars'. «Hay 'spoilerfóbicos' que no toleran ni que se les diga 'uy, ya verás' –apunta–. Lo que está claro es que mucha gente lo que quiere ahora es ver los capítulos lo antes posible para evitar que se los cuenten. El modo de consumo ha cambiado. Antes los contenidos estaban pautados en la parrilla, pero con la guerra entre las distintas plataformas se ha fragmentado la audiencia y se produce un consumo asincrónico, a distintas velocidades (algo alimentado por las cadenas)». Y, si no somos de los primeros, corremos el riesgo de sufrir un ataque 'spoiler'.

Entre el 'chute' de dopamina y el martirio de la espera La ciencia sabe por qué las series o las películas de suspense nos enganchan y, por tanto, por qué nos molestan tanto los 'spoilers'. Según explica el neurócientífico Diego Redolar, de la Universitat Oberta de Catalunya, pegarnos un atracón de una serie que nos gusta nos genera dopamina (sí, llamada hormona de la felicidad). Y nos convertimos un poco en 'yonkis', algo que explotan las plataformas audiovisuales, claro. Aunque el cerebro de los adultos tiene ya desarrollados ámbitos de control cognitivo -en las regiones laterales de la corteza prefrontal-, lo cierto es que muchas veces nos cuesta activarlos: queremos nuestra recompensa ya y si nos la estropean... ¡ay! «Nuestro sistema nervioso tolera mal la espera y la demora», justifica el neurocientífico.