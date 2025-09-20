¿Cómo ves las series: en plan maratón o poco a poco? 'Spoiler': la diferencia es abismal

Julia Fernández Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:18 Comenta Compartir

Escucha la noticia 6 min.

Quizá lo hayas vivido. Llega la hora del descansillo en el trabajo y los compañeros se ponen a hablar. Uno de los temas recurrentes es el tiempo, el segundo, lo último que han visto... Antes era en la televisión. Ahora puede ser en Netflix, Prime Video, HBO... Que si por fin se han puesto al día con 'Adolescencia', que qué bluff ha sido el capítulo final (pero final para siempre) de 'And Just Like That', que 'Furia' es una 'seriaza' brutal... Y de repente se te quedan mirando y te preguntan que qué les recomiendas.

Con cara de circunstancias tratas de recordar qué has estado viendo estas últimas semanas, vacaciones mediante, y ni el meme de la niña echando cuentas... que no te carbura el cerebro. Y eso que le has echado horas al asunto, pero no hay manera. A duras penas tratas de hacer una sinopsis de algo que te suena, pero tampoco te sale muy bien. ¿Estás perdiendo la memoria? ¿Es culpa de las plataformas, que te abruman con los contenidos?

Pues ni lo uno ni lo otro. Aquí sí encaja la frase esa de 'no eres tú, soy yo'. Los que ya tenemos una edad y crecimos viendo la televisión y no una 'tablet' sabemos lo que es esperar nada menos que siete días para ver el siguiente capítulo de la serie del momento. Entonces nos parecía una crueldad, sobre todo cuando nos dejaban pendiente de un hilo con el 'prota' a punto de palmar. Pero nos hacían un favor. A nosotros y al 'prota', pongamos, por ejemplo, David Hasselhoff en 'El coche fantástico' o en 'Los Vigilantes de la playa'. No hay niño ni adolescente de los 80 o 90 que haya olvidado estas series. Sin embargo, para 2050 estará por ver si se pueden hacer artículos de nostalgia con las series actuales, como 'Emily in Paris', 'Indomable' o 'Ángela', por poner tres ejemplos.

Explicación «Si no recuerdas las series que ves y te cuesta recordar lo que pasó de una temporada a otra sufres lo que se llama memoria de pez» Elena Neira Experta en comunicación audiovisual y profesora de la UOC

Con las plataformas de 'streaming' podemos fagocitarnos los ocho capítulos de una producción en una tarde-noche. Saciamos nuestra curiosidad, matamos el gusanillo, calmamos la ansiedad... y freímos a nuestro cerebro. Bueno, los expertos lo dicen de otra manera. «Lo saturamos con demasiada información sin darle tiempo a procesarla bien», corrige Juan Luis García Fernández, neuropsicólogo clínico y profesor en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El fenómeno que explica que seas incapaz de meter baza en esa conversación de café en la oficina o de recordar de qué iba la primera temporada de algo cuando meses después llega la segunda «se llama memoria de pez», añade Elena Neira, experta en comunicación audiovisual.

«Ver muchos capítulos de golpe influye en dos procesos básicos sobre los que se construyen nuestros recuerdos», prosigue. El primer mecanismo que se ve afectado es lo que los especialistas llaman codificación. Es eso que hace nuestro cerebro «cada vez que recibe una información de interés»: la lleva al almacén correspondiente para luego recuperarla más tarde. En una maratón de serie, recibe tanta y tan deprisa que no le da tiempo a depositarla donde corresponde.

El 'backup' del cerebro

El otro mecanismo en el que interfiere esta manera de consumo de productos audiovisuales es el de la construcción de la memoria a largo plazo, prosigue la también docente de la UOC. Como todo es tan de golpe, no solo no asimilamos todos los datos, sino que nuestra reflexión o conversación sobre los mismos es mínima. Pongamos otro ejemplo: terminamos de ver los seis capítulos de la adaptación francesa de la novela de Dolores Redondo 'Todo esto te daré' en Filmin. ¿Cuánto tiempo vamos a hablar sobre la trama, o los actores, o los detalles con nuestra familia o amigos? Pues como mucho un rato después de darle el finiquito. Y después, a otra cosa, mariposa.

Mecanismo «Para que algo se nos quede en la memoria a largo plazo, necesitamos prestarle atención, entenderlo, vincularlo con aspectos emocionales...» Juan Luis García Fernández neuropsicólogo clínico

Sin embargo, si reprodujéramos el modelo 'antiguo' de la tele de nuestra adolescencia, el de cada semana un capítulo, estaríamos disfrutando de cada uno siete días. En ese tiempo, comentaríamos lo que ha pasado con nuestros amigos o compañeros, reflexionaríamos sobre la trama, leeríamos artículos sobre la serie seguramente... «Todas estas actividades contribuyen a cimentar la memoria a largo plazo sobre bases más sólidas porque las conexiones entre esos estímulos recién recibidos y el 'backup' de tu cerebro son más fuertes», relata Neira.

«Para que algo se nos quede en la memoria a largo plazo, necesitamos prestarle atención, entenderlo, relacionarlo con otras cosas de nuestra vida y vincularlo con aspectos emocionales», completa García Fernández. Así que si decidimos pegarnos un atracón de nuestra serie favorita del momento o ponerla mientras hacemos otras tareas, por muy placentero que nos pueda resultar, no estamos haciendo ningún favor a nuestro cerebro... y tampoco a nuestras conversaciones del café en la oficina. «Ese contenido no se va a consolidar en la memoria y lo olvidarás rápido» porque no tenemos la implicación necesaria.

– Vamos, que nos resbala lo que vemos aunque no queramos.

– Es que aunque tu cerebro almacene esa información, no podrá recuperarla de manera correcta.

Así ha cambiado nuestro modo de ver la tele

Consumo de 'streaming'

Ampliar

El consumo del 'streaming' en el mundo está creciendo, aunque no al mismo nivel que en EE UU, donde arrasa. Allí, el consumo total de televisión (que incluye la abierta y el cable) se lleva solo el 47,8%, según los últimos datos de Nielsen. En España, el de las plataformas es de un 19,4% según la consultora Kantar Media, pero es un porcentaje que va creciendo progresivamente. La que más se ve es Netflix (5,8), seguida de Youtube (5,7) y de Prime Video (2,8).

Horas de uso

Las cifras 'oficiales' de cuánto tiempo pasamos delante de la tele, convencional o no, son engañosas: estamos más de lo que confesamos. No obstante, si atendemos a los datos de los hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre televisión en abierto, de pago, 'streaming' y demás echamos cuatro horas y media los días laborables y más de seis los festivos y fines de semana.

La preferida y en cuántos hogares hay

4 de cada 10 usuarios de plataformas de 'streaming' tienen Netflix en España. Pero ojo, porque lo normal es ser usuario de más de una: el 64,2% de los hogares. ¿Y cuántas tenemos? Lo más habitual son dos (24,3%), pero los hogares con 4 o más son ya el 22,7. 64,2% % de los hogares españoles que tienen internet usan alguna plataforma tipo Netflix, HBO, Prime Video... En 2021, según los datos de la CNMC, el porcentaje era once puntos menor. Es decir, que todavía el interés por ellas no han tocado techo..

Lo que más vemos

Ampliar

Lo que más vemos en la televisión, no solo en 'streaming', sino en el cable y en el servicio gratuito, son películas. Es la elección del 73,2% de la audiencia. Las series también tienen tirón con un 62,5%. Por detrás se queda el consumo de informativos (58,3%). Sin embargo, lo que más crece desde 2021 según el Panel de hogares de la CNMC son los vídeos cortos, los contenidos deportivos y los vídeos de 'streamers' y 'gamers'.

Comenta Reporta un error