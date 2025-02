El diván del editor

Un ejercicio para todos

Quienes tienen el talento, elevan la experiencia personal a categoría de literatura. Pero la terapia que supone escribir no está reservada para quienes hayan tenido el privilegio de ser 'tocados' con la varita mágica de una editorial. Muchos libros han nacido tras el consejo de un especialista que puso a su paciente a escribir como terapia, pero los propios psicólogos recomiendan la escritura como una rutina saludable para el bienestar mental vea o no la luz finalmente ese texto. «Profundizan en nuestra conciencia y permiten analizar quién soy, cómo me siento, qué priorizo en mi vida cotidiana y qué es importante para mí y los que me acompañan», valora José Antonio Luengo, secretario general del Colegio de la Psicólogía de Madrid. Este hábito, en el que los especialistas ven un ejercicio de introspección muy valioso, es especialmente recomendable «en momentos de zozobra y cambios sustantivos en nuestras rutinas».

–¿No puede derivar en cierto malestar el hecho de revisar las experiencia constantemente?

–Podríamos encontrar algún supuesto en que esta experiencia generase algún tipo de sufrimiento. Es posible, claro. No obstante, aunque en algún momento podamos dejar el bolígrafo o las teclas sintiendo cierta nostalgia o pena por lo que acabamos de escribir, debemos entender que estas experiencias también pueden ser recomendables si sabemos integrarlas en nuestros estar y ser actuales. Podemos sentir emociones dolorosas al escribir aspectos de nuestro pasado o presente que nos producen dolor. Pero esa experiencia no tiene por qué ser perjudicial. Cada persona deberá valorar su impacto e interpretar por dónde orientar nuevas reflexiones. Lo importante es poder sentir, cuando cerramos el cuaderno o el ordenador, que hemos encontrado espacios en nuestra vida que hemos conseguido abrir, ventilar y, en definitiva, expresarse.