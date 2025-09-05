El ojo del mundo

Ara Güler (1928-2018) La crudeza de la vida

Ara Güler, el Ojo de Estambul, se ganó el apodo a pulso. Fotógrafo que se definía como «historiador visual», buscó en las clases populares la esencia de Turquía. Para él, la fotografía no es arte, sino un medio para documentar la realidad y preservar la memoria de la vida y el sufrimiento. «Cuando tomo una foto, lo que cuenta es la persona que representa la vida». Como en esta Pan y pistola, de 1970, donde el pan que sujeta una niña y la pistola real que un niño se lleva a la boca crean un contraste perturbador.