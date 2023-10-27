Tiempo de preparación: 10 horas para cuatro personas

Ingredientes Paletillas: 2 paletillas de cordero lechal

2 soperas de pimentón de la Vera

1 sopera de sal gruesa

Medio manojo de tomillo

8 dientes de ajo con su piel

100 g de mantequilla

Patatas y espárragos a la crema: 1 l de leche

1 ramita de romero

500 g de patatas nuevas pequeñas con piel y en gajos

50 g de mantequilla

30 g de queso Idiazabal ahumado

Sal

1 manojo de espárragos blancos

PREPARACIÓN

De las paletillas: Frótalas con el pimentón y la sal, recuéstalas en una fuente honda y apretada con el tomillo y los dientes de ajo. Reparte por encima la mantequilla, cierra con papel de aluminio y hornea durante 9 horas a 100 ºC.

De las patatas y espárragos: Pon la leche en un puchero ancho y bajo con el romero, hierve suavemente unos minutos y baja el fuego al mínimo al introducir las patatas, la mantequilla y el queso. Que hierva a fuego muy suave 25 minutos más y sazona. Pela los espárragos a partir de las yemas. Descarta el extremo que esté duro. Parte cada espárrago en tres o cuatro trozos y sumérgelos en las patatas cuando falten 10 minutos para que estén listas. Comprueba que estén ligeramente firmes y crocantes y las patatas, bien tiernas. Rectifica de sal y reserva.

ACABADO

Deshuesa las paletillas, retirándoles el hueso y deshilachándolas con un tenedor. Saldrán fácilmente. Dentro de unos aros forma una especie de discos con la carne, apretando bien, y refrigéralos para que endurezcan.