La asociación cultural Contigo, premio Noreñense del Año

La Asociación de Amigos de Noreña entregará, como ya es tradición, el próximo viernes día 12 de septiembre, víspera de la festividad del Ecce-Homo, el premio de Noreñense del Año, que en esta ocasión distingue a la Asociación Cultural Contigo, que cumple ahora los primeros 25 años desde su fundación. Esta distinción, que ya es una parte importante de las fiestas del patrón de la Villa Condal, ha sido otorgado por unanimidad del jurado, al considerar la extraordinaria labor social y cultural que vienen realizando el casi centenar de componentes de este singular grupo de noreñenses de todas las edades.

Un colectivo que sin tener un presidente oficial ni una junta directiva, dado que todos sus componentes tienen la misma relevancia y capacidad de decisión dentro de la asociación, ha celebrado, sin ningún tipo de subvención ni vinculación política alguna, con las aportaciones de sus componentes, conferencias de notables personajes, conciertos de alto nivel, exposiciones y certámenes de pintura. También, presentaciones de libros en las que sobresalen los relacionados con Noreña, como la biografía de Pedro Alonso emigrante y filántropo que cuenta con una escultura de Benlliure en el centro de la villa, y 'Cómo hemos cambiado Noreña', entre otros.

No menos importantes son sus aportaciones en becas de estudio, viajes culturales y la formación de un archivo histórico principalmente fotográfico para recuperar y conservar la historia de Noreña. Sus principios fundamentales son libertad, progreso y solidaridad, junto con la premisa de estar abiertos a considerar cualquier iniciativa que se les presente.

Es obvio que todos los noreñenses han recibido la noticia de esta distinción de Noreñenses del Año con total asentimiento, orgullosos de contar con una sociedad como la Cultural Contigo, que da prestigio a la Villa Condal.

Día del socio del Orfeón de Noreña en los jardines del Consistorio Los jardines del Ayuntamiento de Noreña acogerán este lunes, 8 de septiembre, el día del socio del Orfeón Condal de Noreña. La jornada dará comienzo a las 11 horas y finalizará a las 18 horas. Se procederá al reparto del bollu y la botella del vino a los socios y además habrá un pasacalles de la Banda de Gaites Condau de Noreña. El día 14, asimismo, cantará en la misa mayor del Ecce Homo, que finalizará como es costumbre desde hace más de cincuenta años con la interpretación del 'Aleluya' de Händel.

