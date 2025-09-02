Los vecinos de Noreña se preparan para honrar a su Ecce Homo con 18 días de fiesta

Noreña no se entiende sin su Ecce Homo y por eso los vecinos de la villa condal esperan ansiosos estas fiestas. Se desarrollarán del ... 4 al 21 de este mes, con un amplio programa festivo. Se comenzará el jueves 4 con el traslado procesional de la Imagen del Ecce-Homo desde su capilla de La Soledad a la iglesia Parroquial a las nueve de la noche. El lunes se 8 se repartirá el bollu y la botella de vino a los socios.

El pregón de las fiestas, a cargo de Bárbara Monte Donapetry, será el viernes 12 en los jardines del Ayuntamiento a las nueve y media de la noche, acto en el que se coronará a las reinas con la presencia de la Banda de Gaitas de Noreña. Además de la colocación del pañuelo de las Fiestas al Gochu por la pregonera. Se continuará disfrutando con música en la calle. El deporte será el protagonista en la mañana del sábado, mientras a partir de las dos los jardines del ayuntamiento se comenzará con la degustación gratuita del gochu. Ya a la tarde habrá actuaciones musicales por las calles.

Muestra contra el genocidio La exposición Arte asturiano contra el genocidio llega a Noreña este 3 de septiembre, donde se podrá visitar hasta el día 12 de este mes. Quedará instalada en la sala de exposiciones municipal Antonio Mingote

El domingo en la iglesia parroquial tendrá lugar la eucaristía cantada por el Orfeón Condal, seguida de la tradicional procesión del Ecce Homo hasta su Capilla de La Soledad. La tarde estará repleta de actividades. El lunes será la comida campestre en el parque de Los Riegos de Noreña. Las actividades continuarán hasta el día 21.