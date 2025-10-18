Asturias unida, contra el peaje del Huerna: un montón de gente y una sola bandera

Pablo A. Marín Estrada Gijón Sábado, 18 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Un montón de gente, gaiteros y una bandera asturiana. Con esa sucinta descripción, casi un titular, elaboraban una pareja mayor con acento del sur, desde un rincón del Paseo de los Álamos, su particular crónica telefónica a alguien cercano de lo que sucedía en la tarde de ayer en el centro de Oviedo. Esa era la impresión que recibían dos visitantes casuales de la numerosa manifestación que marchó desde la Estación del Norte a la Escandalera reclamando el fin del peaje del Huerna. De haber visto antes de esa visión inesperada el cartel dibujado por el artista Alfonso Zapico para la ocasión, sin duda, los simpáticos e involuntarios cronistas habrían observado, a medida que se acercaba la masa ciudadana, que el conjunto humano que formaban se parecía bastante al del cartel del ilustrador de Blimea: gente diversa, unos con corbata o con los cuellos de una camisa blanca asomando del pulligan, otros con fulares y sudaderas, camisetas del Real Oviedo, jóvenes y mayores, padres y madres con críos, paseantes con perro y gaiteros y gaiteras. Fiel correlato pensante e indignado del lema unitario de la cabecera: 'Asturias unida. Fin del peaje del Huerna'.

Realmente no es muy habitual ver tras el mismo 'babero' a sindicalistas y empresarios, políticos del gobierno y de la oposición, los primeros sosteniendo la tela y los otros en un discreto segundo plano, todos ellos flanqueados por miles de ciudadanos unidos por una causa común. Daba igual que los representantes de los partidos marchasen juntos pero no demasiado revueltos y algunos prácticamente infiltrados en el grueso de la manifestación. Ante una realidad como esa, incluso los dos turistas con acento sureño habrían tenido que admitir de que se trataba de un hecho histórico y, como tal, en lo que tenía de transversal, positivo para nuestra región, su presente y su futuro.

Para ver una escena similar tal vez deberíamos viajar atrás en el tiempo, a las décadas de la incierta transición de Asturias. Los más veteranos de los manifestantes probablemente recordasen que 'un montón de gente y una bandera asturiana' se vio en esos primeros años de la democracia cuando una multitud llenó la plaza de la Catedral indignada ante el expolio de las joyas de la Cámara Santa o las grandes marchas contra el terrorismo y contra la desindustrialización que unieron a tirios y troyanos en la década de los 80. Como un expolio, un robo no menos impresentable que el de la Cruz de la Victoria y la Caja de las Ágatas, siente la sociedad asturiana que nos quieran seguir imponiendo una tasa para poder salir y entrar de nuestra región por los portazgos de la autovía del Huerna. De que ya han esquilmado lo suficiente los bolsillos no solo de los asturianos, también de quien quiera venir o irse de aquí sin ningún interés en seguir la ruta alternativa del Payares, por extraordinarias que sean las panorámicas de las Ubiñas y ese escenario de niebla tan cinematográfico que hacía pensar a don José Ortega y Gasset, que al pasar el Negrón (el ferroviario) lo primero que se veía de Asturias era que no se veía.

Con un velo semejante, el de la intransigencia, la prepotencia y también el de una ignorancia digna de mejor causa, parecen seguir empeñados en vernos algunos próceres con cartera. Al que todos ustedes seguro que tienen en mente, aunque sea por la rima que le dedicaron uno de los pocos gritos que se escuchó durante el trascurso de la marcha: 'Fulanito, fichaje, paga tú el peaje', que también se escuchó cambiando el nombre del destinatario por otro patricio que antecedió en el cargo al de ahora.

En la Escandalera, hasta la madre y el niño de la escultura de Botero, incluso los asturcones deManolo Valdés y la fotógrafa Gabriela Iturbide –desde su gigantesco autorretrato colgado de la fachada del edificio de la Caja– parecían asentir ante las palabras leídas por la periodista Natalia Alonso cuando expresaba que «Asturias no puede esperar más» y que ojalá esto fuese el inicio de un cambio. Ojalá el del enfoque con el que algunos nos ven desde su tozuda ceguera.