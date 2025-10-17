Una Asturias unida se moviliza contra el peaje del Huerna Miles de personas discurren por las calles de Oviedo para exigir que se ponga fin a una «decisión injusta que lastra la competitividad de Asturias» y que las bonificaciones se eleven al 100% mientras llega la eliminación definitiva

Eduardo Paneque Gijón Viernes, 17 de octubre 2025, 18:50 | Actualizado 19:32h.

Más de cinco mil personas respondieron a la llamada para clamar contra el peaje del Huerna. Fue la respuesta a la convocatoria liderada por el Gobierno asturiano, y validada a través de la Alianza por las Infraestructuras, para reivindicar la supresión del peaje. De los agravios para con la región que día a día denuncian organizaciones empresariales, sindicales y sociales -también políticas-, este problema es el que ha sacado la gente masivamente a la calle, un cuarto de siglo después de una prórroga que ahora la Comisión Europea dice que se hizo de forma ilegal.

Aunque los focos estaban en Adrián Barbón, porque no es habitual ver a un presidente de una comunidad autónoma detrás de una pancarta y protestando contra una decisión de un ejecutivo de su mismo partido, lo político dio un paso atrás en lo estético, en ceder la cabecera, el liderazgo y la voz en grito, a la sociedad civil representada por los agentes sociales. Junto a él, como había anunciado, todo el Consejo de Gobierno, viceconsejeros y el director de la Oficina Económica de la Presidencia. También los líderes de todos los partidos políticos, excepto Vox: Álvaro Queipo, Ovidio Zapico, Covadonga Tomé y Carmen Moriyón, alcaldes, concejales. Pero el protagonismo se cedió a los agentes económicos y sociales, los presidentes de las Cámaras, la presidenta de Fade y de las patronales del transporte.

Lo que chocó, para los habituales de las manifestaciones, es que no hubo cánticos ni gritos ni reproches, ni protestas contra nada ni nadie. Ni contra el peaje. Lo único elocuente fue el propio lema de la manifestación: Asturias unida, fin al peaje del Huerna.

El éxito de la convocatoria, o su impulso, vino dado, primero desde lo jurídico -con Bruselas dando la razón a una histórica reivindicación-, pero principalmente por una semana de declaraciones del ministro Óscar Puente que no consiguió otra cosa que llevar hasta la calle Uría a los asturianos que aun se planteasen si quedarse en casa. También vino caldeado con el recordatorio que hacía gráficamente EL COMERCIO en su edición del lunes, nadie más paga en toda España por ir a Madrid como se hace desde aquellos que salen en coche desde el Principado.

El manifiesto, acordado en la Alianza de las Infraestructuras, vino a incidir en lo mismo, en que ahora la Comisión Europea da la razón a Asturias, y que precisamente viene a reconocer que han sido décadas de estar lastrado en el desarrollo de su competitividad precisamente por ese motivo.

Se anuncian más acciones, la vía jurídica, y principalmente, que hasta que todo llegue, la lucha política para conseguir una bonificación del 100% en el peaje.