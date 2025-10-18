«El peaje del Huerna es una tasa turística que llevamos años sufriendo los asturianos» Cámaras de Comercio, empresarios y transportistas hablan de «una discriminación histórica que afecta a nuestra competitividad»

Cabeza de la marcha ya en la plaza de La Escandalera, con los presidentes de las tres cámaras de Comercio, la presidenta de Fade y el presidente de Asetra, entre otros.

Susana D. Tejedor Gijón Sábado, 18 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

«Una imagen inédita». Así calificó María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, Fade, la manifestación de ayer. Inédita por la unión ... de los grupos políticos y de la sociedad civil, de empresas, de agentes sociales, dijo, lo que cree que servirá para que Madrid y el ministerio «nos escuchen», ya que es una cuestión «no solamente de justicia y de revertir una discriminación histórica que sufre Asturias y que afecta a nuestra competitividad, sino que también es una cuestión de cumplir la legalidad europea, es una cuestión de voluntad política». Calvo considera que «toda esta unión de los asturianos debe servir para hacernos oír en Madrid». Injusticia e ilegalidad fueron dos de las palabras que más se escucharon al paso del recorrido por Oviedo. «Estamos aquí para reivindicar una injusticia que se está haciendo con Asturias después de un dictamen de la Comisión Europea que ha declarado injusto el peaje que venimos sufriendo y que quieren que sigamos pagando hasta 2050», señaló Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, convencido de que la manifestación es una llamada desde la sociedad civil al Gobierno de España para que «busquemos alguna fórmula para salir de este embrollo y no sigamos pagando un peaje injusto, como ha dicho la Comisión Europea, hasta el año 2050. Es la manifestación de la unidad del pueblo asturiano». Tras el día de ayer, Paniceres confía en que el ministerio y el Gobierno de Asturias abran un proceso de negociación y que «más pronto que tarde empecemos con una bonificación del 100% del peaje hasta que los tribunales de la UE dictaminen finalmente la solución».

Como un «hito» definió Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, la manifestación «por el apoyo mayoritario de todos los ámbitos sociales. No se recuerda otra muestra similar del poder del pueblo, reivindicando juntos ciudadanos, partidos políticos y agentes sociales un derecho que nos corresponde en base a un informe jurídico, pero también por el interés general de Asturias». A su juicio, lo vivido ayer es «una muestra de democracia. Asturias pierde competitividad y eso tenemos que reivindicarlo aquí, en Bruselas o donde sea». Y alineado con la posición común de los asistentes se declaró Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, que se quejó de que «sistemáticamente Asturias ha estado peor tratada que otras comunidades autónomas; somos la comunidad que tenía el coste más alto para llegar a Madrid, es una situación absolutamente irregular». Y dijo tajante: «Solicitamos la anulación total, no rebajas». El sector del transporte es uno de los más afectados por las tasas. Allí estuvo Ovidio de la Roza para alzar la voz en nombre de los transportistas. «No es una cuestión de dinero, sino de decisión política, de legalidad, que ya ha trascendido a la Comunidad Europea». Aunque el presidente de Asetra reconoció que la vía jurídica es «larga y compleja», advirtió: «No podemos abandonar». Que la sociedad civil se manifieste y actúe significa para José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea, «que nuestros gobiernos tienen que solucionar lo que pedimos» porque recordó que el Huerna es una tasa turística que llevamos años sufriendo los asturianos y los turistas que vienen a Asturias. «El 85% de los turistas vienen por carretera y pagan esa tasa. Queremos la supresión inmediata porque es injusta con el resto de comunidades». Guardar todos los tiques es la recomendación de Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, para poder reclamar las denuncias. «Que se guarden desde el año 2021, ya veremos cómo lo hacemos, pero, sobre todo, a partir de ahora».

