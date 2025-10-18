El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Cabeza de la marcha ya en la plaza de La Escandalera, con los presidentes de las tres cámaras de Comercio, la presidenta de Fade y el presidente de Asetra, entre otros. NOSTI

«El peaje del Huerna es una tasa turística que llevamos años sufriendo los asturianos»

Cámaras de Comercio, empresarios y transportistas hablan de «una discriminación histórica que afecta a nuestra competitividad»

Susana D. Tejedor

Susana D. Tejedor

Gijón

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:00

Comenta

«Una imagen inédita». Así calificó María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, Fade, la manifestación de ayer. Inédita por la unión ... de los grupos políticos y de la sociedad civil, de empresas, de agentes sociales, dijo, lo que cree que servirá para que Madrid y el ministerio «nos escuchen», ya que es una cuestión «no solamente de justicia y de revertir una discriminación histórica que sufre Asturias y que afecta a nuestra competitividad, sino que también es una cuestión de cumplir la legalidad europea, es una cuestión de voluntad política». Calvo considera que «toda esta unión de los asturianos debe servir para hacernos oír en Madrid». Injusticia e ilegalidad fueron dos de las palabras que más se escucharon al paso del recorrido por Oviedo. «Estamos aquí para reivindicar una injusticia que se está haciendo con Asturias después de un dictamen de la Comisión Europea que ha declarado injusto el peaje que venimos sufriendo y que quieren que sigamos pagando hasta 2050», señaló Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, convencido de que la manifestación es una llamada desde la sociedad civil al Gobierno de España para que «busquemos alguna fórmula para salir de este embrollo y no sigamos pagando un peaje injusto, como ha dicho la Comisión Europea, hasta el año 2050. Es la manifestación de la unidad del pueblo asturiano». Tras el día de ayer, Paniceres confía en que el ministerio y el Gobierno de Asturias abran un proceso de negociación y que «más pronto que tarde empecemos con una bonificación del 100% del peaje hasta que los tribunales de la UE dictaminen finalmente la solución».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  2. 2

    17-O Asturias, manifestación contra el peaje de la autopista del Huerna
  3. 3 Sin llamadas ni sms: una caída de la red Orange deja sin servicio a miles de clientes
  4. 4 La Oreja de Van Gogh actuará en Gijón en la vuelta de Amaia Montero al grupo
  5. 5 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  6. 6

    Adrián Barbón se reúne con el embajador chino para «desatascar» el proyecto de la fábrica de BYD
  7. 7

    Estos son los sectores que tiran del empleo en Asturias
  8. 8 Agenda: todos los lugares a los que acudirá la Familia Real en Asturias durante los Premios Princesa
  9. 9 Una Asturias unida se moviliza contra el peaje del Huerna
  10. 10

    Casi mil asturianos fallecieron desde enero a la espera de una ayuda a la dependencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «El peaje del Huerna es una tasa turística que llevamos años sufriendo los asturianos»

«El peaje del Huerna es una tasa turística que llevamos años sufriendo los asturianos»