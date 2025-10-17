El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón, en el centro, tras el encuentro de la Alianza por las Infraestructuras, en verano de 2024. Pablo Lorenzana

La Alianza por las Infraestructuras traza la hoja de ruta contra el peaje del Huerna

Gobierno, partidos, empresarios y sindicatos se dan cita justo antes de arrancar la manifestación en Oviedo

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:29

Comenta

Es la primera cita importante de este viernes que puede ser histórico para Asturias. Partidos políticos, entidades empresariales y sociales se dan cita en la ... Alianza para las Infraestructuras para trazar la hoja de ruta a seguir en los próximos meses en la lucha contra el peaje del Huerna. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, dará cuenta de las medidas institucionales, jurídicas y sociales que se plantean para «poner fin a un canon que supone un agravio histórico y limita la competitividad del Principado».

