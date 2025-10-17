La Alianza por las Infraestructuras traza la hoja de ruta contra el peaje del Huerna

Es la primera cita importante de este viernes que puede ser histórico para Asturias. Partidos políticos, entidades empresariales y sociales se dan cita en la ... Alianza para las Infraestructuras para trazar la hoja de ruta a seguir en los próximos meses en la lucha contra el peaje del Huerna. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, dará cuenta de las medidas institucionales, jurídicas y sociales que se plantean para «poner fin a un canon que supone un agravio histórico y limita la competitividad del Principado».

Las 25 entidades y organismos que forman la Alianza dan de esta forma un paso importante y lo hacen, además, tan solo un rato antes de que los asturianos estén citados en Oviedo para mostrar el rechazo al peaje.

La Comisión Europea (CE) emitió un dictamen el pasado 17 de julio que considera contrarias al derecho de la Unión Europea la prórroga de las concesiones de las autopistas AP-9 (autopista del Atlántico) y AP-66 (autopista del Huerna). La resolución refleja que esas prórrogas se concedieron sin concurso público ni transparencia, en un proceso irregular y lesivo.

«Este movimiento tiene una causa objetiva: un dictamen final de la Comisión Europea a un procedimiento de infracción que establece que las prórrogas se hicieron sin licitación ni publicidad, que se vulneraron los principios de igualdad y transparencia», ha explicado Calvo sobre el proceso que ha emprendido el Principado para reclamar la eliminación del peaje.

Tiene la Alianza sobre la mesa la posibilidad de emprender acciones en el ámbito jurídico teniendo como base este dictamen. También continuar con la batalla institucional, en la que se ya han establecido alianzas con la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León y se ha reunido el apoyo de los ayuntamientos asturianos.

En el ámbito social el día de hoy es clave, con la manifestación que la Alianza ha convocado y que partirá a las 17.30 horas de la estación del Norte en Oviedo. «Nos estamos movilizando por una causa justa», defiende el Gobierno regional. La idea es dejar claro, de forma contundente, el consenso social que existe en Asturias contra el peaje para poder presionar el Gobierno central que, hasta ahora, se ha mostrado totalmente contrario a eliminar el peaje.

La Alianza mantiene los compromisos adquiridos:

-Coordinar actuaciones a todos los niveles.

-Movilizar a la sociedad asturiana

-Desarrollar una estrategia integral

-Defender la legitimidad europea y la justicia histórica.

-Exigir al Ministerio de Transportes el cumplimiento del dictamen europeo. Mientras concluyan los procedimientos administrativos, solicitar que se bonifique el 100% del importe del peaje a las personas usuarias.