Alejandro Calvo agradece al servicio jurídico de la Comisión Europea su «defensa de los intereses de los asturianos» en el dossier del peaje del Huerna

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha mantenido esta mañana en Bruselas un encuentro con el equipo técnico de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (GROW) de la Comisión Europea, encargado de la redacción del dictamen sobre la prórroga de la concesión de la autopista AP-66. A la reunión han asistido también el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y la secretaría general técnica de la Consejería de Movilidad, Eva Fueyo.

El encuentro ha permitido al consejero de Movilidad y su equipo trasladar a la Comisión su opinión sobre el proceso en curso y a esta última proporcionar explicaciones técnicas sobre las características y desarrollo de los procedimientos de infracción, salvaguardando los principios de confidencialidad que rigen el procedimiento abierto por la Comisión.

Calvo ha agradecido de nuevo el trabajo de los técnicos de la Comisión, tal y como ya hiciera hace unos días personalmente al vicepresidente Ejecutivo del órgano Stéphane Séjourné, y ha reiterado el pleno respaldo y colaboración del Gobierno de Asturias a las posiciones de la Comisión Europea «en defensa de los intereses generales en un dossier de tan alto interés para los asturianos y asturianas».

El consejero de Movilidad ha recalcado además la importancia de «visibilizar la defensa de las reglas y el mercado único europeos como marco de referencia para el desarrollo de las políticas públicas».