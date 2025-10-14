Los diputados del PSOE aguardan las directrices de su grupo para fijar posición sobre el peaje de la autopista del Huerna

Los diputados nacionales del PSOE por Asturias, Roberto García Morís y Mercedes Otero, dejan en manos del grupo parlamentario su posición ante cualquier iniciativa que ... pueda debatirse en las próximas fechas en el Congreso de los Diputados en relación con el peaje del Huerna. Incluso la propuesta de sus socios en el Gobierno, tanto a nivel autonómico como nacional, Sumar, que llevará a la Cámara Baja el manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras, que en el Principado cuenta con el apoyo unánime no sólo de todas las fuerzas políticas, sino también de asociaciones empresariales y demás agentes sociales.

Ambos diputados dicen compartir plenamente la posición de la Ejecutiva de la FSA-PSOE, «contraria a la prórroga ilegal del peaje adoptada en el año 2000» y, por tanto, «somos partidarios de que el peaje desaparezca, por justicia y por legalidad». Y en tanto en cuanto eso no sucede, también en línea con el criterio de la FSA, coinciden en que «debe bonificarse el 100% del peaje para que ninguna persona pague. Así lo venimos defendiendo desde el año 2000 y así figura en las resoluciones de nuestros congresos».

No obstante, los parlamentarios nacionales matizan que esa posición es la que marca la fijación política del grupo parlamentario socialista en la Junta General, pero no la del grupo parlamentario en el Congreso. De hecho, los diputados socialistas aguardan aún directrices de la dirección del grupo parlamentario tanto para la posible adhesión como grupo a la proposición no de ley propuesta por Sumar, como para su posicionamiento durante el debate.

«Las proposiciones no de ley son iniciativas que presentan los grupos parlamentarios del Congreso y requieren la firma del portavoz del grupo parlamentario, no de los diputados individualmente», aclaró el socialista Roberto García Morís, quien añadió que, como diputados nacionales, «dependemos de la dirección federal del partido y estamos abordando este asunto con la dirección del grupo», si bien aseguró que «en todos los cauces internos trasladaremos nuestra posición como socialistas asturianos».

Además, afirmó que las últimas informaciones en relación con el sobrecoste que supone viajar desde Asturias a Madrid no hacen más que «reafirmar el criterio de la FSA de que, por responsabilidad del PP, existe una prórroga ilegal del peaje del Huerna y que, por justicia y por legalidad, el peaje debe desaparecer».