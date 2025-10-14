El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Roberto García Morís y Mercedes Otero

Los diputados del PSOE aguardan las directrices de su grupo para fijar posición sobre el peaje de la autopista del Huerna

Roberto García Morís y Mercedes Otero trasladarán el criterio de la FSA «en los cauces internos», pero recuerdan que «dependemos de la dirección federal»

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 08:15

Los diputados nacionales del PSOE por Asturias, Roberto García Morís y Mercedes Otero, dejan en manos del grupo parlamentario su posición ante cualquier iniciativa que ... pueda debatirse en las próximas fechas en el Congreso de los Diputados en relación con el peaje del Huerna. Incluso la propuesta de sus socios en el Gobierno, tanto a nivel autonómico como nacional, Sumar, que llevará a la Cámara Baja el manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras, que en el Principado cuenta con el apoyo unánime no sólo de todas las fuerzas políticas, sino también de asociaciones empresariales y demás agentes sociales.

