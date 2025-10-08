El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El diputado asturiano de Sumar, Rafael Cofiño, en su escaño del Congreso. Iñaki Martínez
Batalla del Huerna

Sumar invita a todos los diputados asturianos en el Congreso a firmar hoy una iniciativa contra el peaje del Huerna

«Es el momento de evitar desbandadas legislativas, si estamos unidos en Asturias también debemos estarlo aquí», insta el diputado Rafael Cofiño

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:50

Comenta

La presión sobre los diputados asturianos del PSOE arrecia. Rafael Cofiño, diputado en el Congreso por parte de Sumar, anuncia que registrará una proposición no ... de ley contra el peaje del Huerna que se limita a reproducir «punto por punto» el manifiesto acordado por todas las formaciones, agentes sociales y colectivos que forman parte de la Alianza de las Infraestructuras. «No la queremos registrar de forma unilateral, así que invitamos a los diputados asturianos del resto de formaciones a firmarla de forma conjunta», señaló. La invitación ya ha sido cursada y el plazo que da Cofiño para adherirse al texto expira mañana.

