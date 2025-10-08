Sumar invita a todos los diputados asturianos en el Congreso a firmar hoy una iniciativa contra el peaje del Huerna

La presión sobre los diputados asturianos del PSOE arrecia. Rafael Cofiño, diputado en el Congreso por parte de Sumar, anuncia que registrará una proposición no ... de ley contra el peaje del Huerna que se limita a reproducir «punto por punto» el manifiesto acordado por todas las formaciones, agentes sociales y colectivos que forman parte de la Alianza de las Infraestructuras. «No la queremos registrar de forma unilateral, así que invitamos a los diputados asturianos del resto de formaciones a firmarla de forma conjunta», señaló. La invitación ya ha sido cursada y el plazo que da Cofiño para adherirse al texto expira mañana.

«No es el momento de desbandadas legislativas, si en Asturias nos hemos puesto de acuerdo, debemos mantener esa unidad aquí», animó. «No se trata de llegar antes, sino de llegar unidos», manifestó Cofiño. El diputado sostiene que la pugna contra el peaje «es una lucha colectiva de la sociedad asturiana desde hace años, una reivindicación plural en la que nadie puede arrogarse el protagonismo». A su juicio en este momento «la posición asturiana la representa el manifiesto de la Alianza».

El diputado aclaró que como legislador se debe «a Asturias, a los intereses de la ciudadanía asturiana, y es la posición que defenderá en esta Cámara». El argumento contrasta con la respuesta que viene dando la FSA para explicar que los diputados que salen elegidos desde la circunscripción asturiana al llegar al Congreso se deben a la disciplina de la dirección nacional, lo que podría llevarles a no sumarse a las iniciativas contra el peaje, en consonancia con la posición del Ministerio de Transportes. Sobre el departamento que rige Óscar Puente y su negativa a abordar un rescate de la concesión del Huerna, el diputado de Sumar manifestó su esperanza de que «rectifique». «Asturias lleva años pagando un peaje que es ilegal y no debería existir«, apremió.