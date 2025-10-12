El viernes a las 17.30 el Principado, junto a la Alianza de las Infraestructuras, convoca una manifestación contra el peaje del Huerna ... . El objetivo es presionar al Gobierno central para que lo rescate. Detrás de esta estrategia está Alejandro Calvo (Cangas del Narcea, 1974), ingeniero agrónomo con un récord: ésta es la quinta consejería que lidera.

–Han declarado la batalla del Huerna. ¿Con qué objetivo?

–Hay una oportunidad, gracias a que en Galicia la asociación En Colectivo y aquí el diputado Daniel Ripa llevaron a la justicia europea suposiciones de irregularidad en el contrato. Teníamos sospechas pero el dictamen final de la Comisión es absolutamente contundente. Ahora no es que hayamos pisado el acelerador, sino que al saber lo que la Comisión determina estamos cargados de razón jurídica para dar el siguiente paso.

–¿Cuál es?

–En el verano nos dirigimos a la Comisión para ponernos a disposición y animarles a que ese procedimiento avance y llegue al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). En paralelo manifestamos al Gobierno de España que ese dictamen es la llave para decretar la nulidad o al menos bonificar al 100% ya el peaje. En esto no estamos de acuerdo, tenemos una diferencia con ellos.

–El objetivo real, es, por tanto, quitar el peaje.

–Sí, y yo creo que se conseguirá.

–¿Cuándo?

–El objetivo es que sea cuanto antes. La bonificación al 100% supondría quitarle el peaje al ciudadano y eso políticamente se puede conseguir. El otro día hablaba de que es una cuestión de responsabilidad, más que de ambición, en cuanto a que si nosotros hubiéramos recibido un dictamen tan contundente creo que lo lógico sería buscar fórmulas para allanarse y cumplirlo.

–El ministerio no está por la labor. ¿Cómo convencerles?

–El día 17 queremos concretar una batería de medidas administrativas y jurídica, no podemos pedir a la sociedad este respaldo y luego quedarnos parados. En la vía administrativa se ha realizado de forma conjunta con Galicia y Castilla y León, y de forma individual como Gobierno de Asturias, una solicitud del expediente de infracción. También hemos pedido el expediente de prórroga del año 2000 que quizás es el gran desconocido, el asunto sobre el que hace falta arrojar luz.

–¿Cómo lo han pedido?

–Con una solicitud por registro.

–¿Qué harán con esos papeles?

–Deberíamos plantear una revisión administrativa de esa prórroga, solicitando su nulidad.

–¿Y cuando se agote esa vía?

–Cuando se resuelva, que puede ser cuestión de muy pocos meses, podríamos dar el salto al ámbito jurídico, con un recurso contencioso administrativo, pero valoramos otras opciones.

–¿Cuáles?

–El dictamen tiene su camino, puede ser largo y habrá negociaciones entre la Comisión Europea y España para que, antes o después llegue el caso al TJUE. Con la base jurídica del dictamen y el análisis que hagamos no descartamos con Galicia y Castilla y León abrir un nuevo procedimiento a todos los niveles. Podemos abrir nuevas denuncias que acaben en el TJUE o si se señalan ilícitos penales iniciar acciones que motiven la ilegalidad del procedimiento.

–¿Qué dice ese dictamen?

–Incide en que se infló el valor de la concesión con una prórroga, para privatizarla luego, cargando a los ciudadanos. Se hizo por un enriquecimiento privado y para mejorar infraestructuras en el resto de España, con lo que se cometió una injusticia con Asturias y Galicia y se hizo con conocimiento cierto de que se incumplían las condiciones legales.

–¿El Gobierno de Aznar sabía que incumplía la normativa?

–Evidentemente. Hay una reprimenda del Tribunal de Cuentas en 2004 que incide en algo en lo que queremos profundizar que es la memoria económica, cómo se justificó económicamente alargar el peaje hasta el 2050.

–¿Es importante que el viernes tengamos una gran manifestación en La Escandalera?

–Es importante mantener la unidad y que eso mueva a la gente.

–¿Por qué hasta ahora no han publicitado la convocatoria?

–Es una concentración un poco atípica, participamos las instituciones y no tenemos experiencia en estas movilizaciones. Seguramente eso hará que sea algo más sobrio pero estos días que quedan lo seguiremos trabajando.

–Piden bonificar al 100%. ¿No hay opción intermedia?

–No, ya no hay opción a esa negociación. Cualquier bonificación puede ser útil, pero no resuelve el problema porque este ahora es un problema de legalidad. Durante mucho tiempo hemos hablado del rescate, de cómo indemnizar a la concesionaria, pero ahora la situación no es esa. Entendemos que llegar a la bonificación del 100% es de justicia.

–¿Ya no nos vale un 50% o 80%?

–No, no, por supuesto. Y la bonificación del 100% tampoco va a paralizar las actuaciones administrativas y jurídicas. Lo que pondría de manifiesto, si así fuese, es que el Gobierno actual comprende la posición del Gobierno de Asturias, de Galicia y de Castilla y León, de sus sociedades, y por tanto no espera a que haya una resolución judicial firme.

–La Junta General le instó el año pasado a encargar un estudio jurídico y económico del rescate. ¿Por qué no lo hizo?

–No es que no lo hiciéramos, lo que pasa es que no lo encargamos fuera. Evaluamos la información que teníamos desde el punto de vista jurídico, pero eso se nos ha quedado corto al ver el dictamen. Esta situación nos ha adelantado por la izquierda, porque ya no hay que hablar de cuánto cuesta el rescate, sino de regularizar lo que es irregular.

–¿Está usted «favoreciendo el discurso cínico del PP», como dicen desde el ministerio?

–No creo que eso lo haya dicho el ministro, al que sí he oído comprender la posición del PSOE gallego, que es la misma. Eso forma parte de cómo algunos gabinetes de prensa gestionan la comunicación. En los últimos meses hemos tenido que hacer un esfuerzo de contención, para garantizar la unanimidad de la sociedad tengo que dedicar menos tiempo del que me gustaría a hablar de la responsabilidad de Aznar y Cascos. Pero decir que yo o la FSA no la ha señalado supone dar una opinión no informada.

–¿Qué le dijo el secretario de Estado cuando hablaron de esto?

–Que comprende nuestra posición y que ellos trabajan en base a lo que sus departamentos técnicos les dicen, lo que supone defender la legalidad de los actos previos. Ellos todavía están en la dimensión económica del problema y no en la legalidad, por lo que hablamos idiomas distintos.

–¿Diría que Óscar Puente es un buen ministro para Asturias?

–Yo conozco a Óscar Puente desde hace años y hay un perfil público suyo, que es el de las redes sociales y esa política tóxica de Madrid, y luego hay un ministro que está gestionando cosas tan relevantes como el Plan de Cercanías, que abrió la variante y los trenes Avril y el soterramiento de Langreo. Hemos tenido desencuentros muy importantes, como en el vial de Jove donde no se entendió que nos sumásemos a las peticiones de la ciudad y eso generó dificultades. Ahora hay otro desencuentro, pero creo que la dificultad es más en la relación pública que en el trabajo.

–¿Le será difícil pedir el voto al PSOE si no levante el peaje?

–Para nada. El Gobierno de España, del PSOE y Sumar, es una barrera frente al PP y Vox, ha dignificado el salario mínimo, incrementó las pensiones, apostó por la educación y la sanidad pública. Eso como ciudadano pesa infinitamente más que los problemas que haya podido tener yo como consejero. Hombre, si logramos la finalización del peaje, no sé qué más se le puede pedir.

–¿Cree que llegaremos a las elecciones de 2027 sin peaje?

–Sí, lo vamos a intentar.

–¿Cuándo tendremos un séptimo tren con Madrid?

–Cuando haya disponibilidad de trenes. El corredor de Asturias para Renfe es muy, muy rentable y esperamos que cuando le llegue el primer lote, lo ponga aquí.

–¿Cómo va el proceso para fabricar los nuevos trenes de Feve?

–Lo que me traslada el secretario de Estado no es exactamente lo que estaba previsto: que en el segundo semestre de 2026 entren en pruebas. Parece que va a haber un retraso, esperamos que sea mínimo. La gratuidad de los cercanías está vinculada no a la entrega de los primeros trenes, sino al lote completo, y exigiremos que eso se cumpla.

–¿Cierra la puerta a privatizar la 'plantona' de Cogersa?

–Tenemos un sistema de gestión de residuos público, y en ese modelo público, o público-privado, hay que preservar las garantías laborales y el control de costes, porque este modelo va a repercutir en parte en el ciudadano.

–Ha llevado cinco consejerías. Después de esta etapa, ¿qué?

–Seguiré siendo Alejandro Calvo y desarrollando mi carrera. Tendré que reciclarme en la ingeniería porque acabé la carrera haciendo proyectos con 'rotring'.

–¿No volverá a su plaza de gerente de Recrea?

–No me lo planteo. No veo en qué escenario volvería, tendría que ser una situación en la que la confianza no la merezca.

–Tiene compañeros que lo ven como 'alcaldable' de Gijón.

–Bueno, por favor... Yo tengo mucho trabajo que hacer con Gijón, seguramente mucho en el 'debe' como para que alguien piense que deba dedicarme a otra cosa.