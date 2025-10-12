El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El consejero Alejandro Calvo. Alex piña

Alejandro Calvo

Consejero de Movilidad
«Antes de que se vaya Ryanair adjudicaremos otros contratos y tendremos nuevas rutas»

«Cuando hubo un traspaso en el puerto de Gijón solicité información, entre otros temas, del carbón desaparecido, y no se me dio»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:06

Comenta

–Ryanair nos deja en abril. ¿Cómo va la negociación para que otro tome sus rutas a Roma, Dusseldorf y Bruselas?

–Tenemos un trabajo ... que ha liderado el viceconsejero. Los concursos de promoción turística son el marco legal para atraer aerolíneas y eso tiene unas idas y venidas. Parece que las malas noticias son en abril pero hay en marcha nuevos concursos con los recursos económicos que están ahí, y serán atractivos para que esta u otra compañía den estos u otros destinos. Antes de abril y de que se anuncie la temporada de verano tendremos adjudicados nuevos concursos y tendremos nuevos destinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  3. 3 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  4. 4

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  5. 5

    Las ayudas sociales se disparan: más de 56.000 asturianos sobreviven con ellas
  6. 6 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  7. 7 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  8. 8 «Hay que hacer caso a los profesores, son más listos que tú»
  9. 9 Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años
  10. 10 Los «deberes» del Sporting para resurgir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Antes de que se vaya Ryanair adjudicaremos otros contratos y tendremos nuevas rutas»

«Antes de que se vaya Ryanair adjudicaremos otros contratos y tendremos nuevas rutas»