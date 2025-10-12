«Antes de que se vaya Ryanair adjudicaremos otros contratos y tendremos nuevas rutas»

Ramón Muñiz Gijón Domingo, 12 de octubre 2025

–Ryanair nos deja en abril. ¿Cómo va la negociación para que otro tome sus rutas a Roma, Dusseldorf y Bruselas?

–Tenemos un trabajo ... que ha liderado el viceconsejero. Los concursos de promoción turística son el marco legal para atraer aerolíneas y eso tiene unas idas y venidas. Parece que las malas noticias son en abril pero hay en marcha nuevos concursos con los recursos económicos que están ahí, y serán atractivos para que esta u otra compañía den estos u otros destinos. Antes de abril y de que se anuncie la temporada de verano tendremos adjudicados nuevos concursos y tendremos nuevos destinos.

–Usted dijo en diciembre de 2024 que el primer paso para los accesos a El Musel era «consensuar» con los ayuntamientos un borrador de protocolo, que esperaba tenerlo en ese mes. Los ayuntamientos aseguran no haberlo visto. –Conocen, especialmente el de Gijón, tienen toda la información y detalle de cuál es el planteamiento del Principado. –¿Y por qué no avanza? –Porque no es nuestra responsabilidad directa. Lo que hemos enviado al ayuntamiento es que el proyecto son diez actuaciones distintas pero lo que queremos que se desbloquee ya y se licite es Lloreda-Veriña y la humanización de Príncipe de Asturias, esta legislatura y que lo pueda hacer el Gobierno de España, que la ciudadanía vea actuaciones sobre las que creo que hay cierto cansancio. –¿Le preocupa el caso del carbón desaparecido en la EBHI? –Me preocupa no haber tenido un conocimiento mínimo de lo que estaba sucediendo y el daño reputacional al puerto. –Usted está en el consejo de administración. ¿Le ocultaron información? –Cuando hubo un traspaso, solicité por escrito información sobre este y otros temas y no se dio.

