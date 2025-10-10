El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Turismos dirigiéndose hacia las cabinas de pago de la autopista del Huerna P. Lorenzana
Movilización contra el peaje

Ya hay lema y recorrido para la manifestación del viernes contra el peaje del Huerna

La comitiva partirá de la estación de tren de Oviedo, recorrerá la calle Uría y desembocará en la Plaza de la Escandalera bajo el lema «Asturias unida. Fin al peaje del Huerna»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:43

Comenta

El Principado calienta motores de cara a la manifestación convocada el próximo viernes día 17 en Oviedo contra el peaje del Huerna. La fecha de la protesta surgió de la última reunión de la Alianza de las Infraestructuras, el foro que reúne al Gobierno asturiano con los partidos, agentes sociales y colectivos más representativos del mundo del transporte. Se da la circunstancia de que todo este movimiento contra el peaje se ha activado después de que la Comisión Europea determinara que el contrato actual que concede la explotación de la AP-66 vulneró una directiva comunitaria, que lo hiciera a raíz de una denuncia del exdiputado de Podemos Daniel Ripa, y que el propio denunciante hubiera llamado a una concentración para el día 18.

Teniendo esa referencia, los integrantes de la Alianza debatieron la mejor manera de mostrar la unidad de Asturias contra el peaje, en la idea de hacer presión para que el Ministerio de Transportes lo revierta. En un primer momento lo que se planteaba por parte del Principado era una concentración, en la Plaza de la Escandalera, a las 17.30, con lectura pública del manifiesto elaborado por la Alianza. Sin embargo según se acerca la cita la iniciativa va cobrando otra forma.

Adrián Barbón, en una manifestación en la calle Uría demandando una solución a Duro Felguera. Fue en 2017, tras ser elegido secretario general de la FSA. Le precede su hoy consejero y líder de IU, Ovidio Zapico. Daniel Mora

El planteamiento ahora es el propio de una manifestación. Para ello el Principado ya tiene un lema: «Asturias unida. Fin al peaje del Huerna». Ahora lo que dará comienzo a las 17.30 es el inicio de la marcha, que principiará desde la estación de tren de Oviedo sita en la calle Uría. La comitiva recorrerá esta vía principal para desembocar en la Plaza de la Escandalera, donde se leerá el manifiesto.

El propio presidente Adrián Barbón tiene anunciado su asistencia a la cita y a invitado a la ciudadanía a sumarse.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  4. 4

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  5. 5

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  6. 6 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  7. 7

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  8. 8 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  9. 9 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  10. 10 Continúa la búsqueda en el Cabo Peñas, por tierra, mar y aire, de la mujer de 33 años desaparecida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ya hay lema y recorrido para la manifestación del viernes contra el peaje del Huerna

Ya hay lema y recorrido para la manifestación del viernes contra el peaje del Huerna