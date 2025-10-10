Ya hay lema y recorrido para la manifestación del viernes contra el peaje del Huerna

Ramón Muñiz Gijón Viernes, 10 de octubre 2025, 18:43 Comenta Compartir

El Principado calienta motores de cara a la manifestación convocada el próximo viernes día 17 en Oviedo contra el peaje del Huerna. La fecha de la protesta surgió de la última reunión de la Alianza de las Infraestructuras, el foro que reúne al Gobierno asturiano con los partidos, agentes sociales y colectivos más representativos del mundo del transporte. Se da la circunstancia de que todo este movimiento contra el peaje se ha activado después de que la Comisión Europea determinara que el contrato actual que concede la explotación de la AP-66 vulneró una directiva comunitaria, que lo hiciera a raíz de una denuncia del exdiputado de Podemos Daniel Ripa, y que el propio denunciante hubiera llamado a una concentración para el día 18.

Teniendo esa referencia, los integrantes de la Alianza debatieron la mejor manera de mostrar la unidad de Asturias contra el peaje, en la idea de hacer presión para que el Ministerio de Transportes lo revierta. En un primer momento lo que se planteaba por parte del Principado era una concentración, en la Plaza de la Escandalera, a las 17.30, con lectura pública del manifiesto elaborado por la Alianza. Sin embargo según se acerca la cita la iniciativa va cobrando otra forma.

Ampliar Adrián Barbón, en una manifestación en la calle Uría demandando una solución a Duro Felguera. Fue en 2017, tras ser elegido secretario general de la FSA. Le precede su hoy consejero y líder de IU, Ovidio Zapico. Daniel Mora

El planteamiento ahora es el propio de una manifestación. Para ello el Principado ya tiene un lema: «Asturias unida. Fin al peaje del Huerna». Ahora lo que dará comienzo a las 17.30 es el inicio de la marcha, que principiará desde la estación de tren de Oviedo sita en la calle Uría. La comitiva recorrerá esta vía principal para desembocar en la Plaza de la Escandalera, donde se leerá el manifiesto.

El propio presidente Adrián Barbón tiene anunciado su asistencia a la cita y a invitado a la ciudadanía a sumarse.