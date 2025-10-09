El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Peaje del Huerna. Arnaldo García

Barbón orilla sus diferencias con el PP y llama a salvar la «unidad interior» de Asturias contra el peaje del Huerna

El presidente de Asturias asegura que existe mucha «receptividad por parte de los Gobiernos vecinos de Galicia y Castilla y León» en la lucha contra un contrato que, en contra de lo dicho por el ministerio, él ve «ilegal»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Sariego

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:13

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, aseguró este jueves en Sariego que es importante «construir la unidad interior, nosotros la estamos salvaguardando porque es un ... compromiso que habíamos adquirido: unidad política, sindical, empresarial, social y cultural de todos los movimientos» en relación con la supresión del peaje del Huerna. Sus declaraciones llegan después de una tensa sesión plenaria llena de acusaciones cruzadas con el líder del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que resquebrajó esa imagen de unidad.

