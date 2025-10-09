Barbón orilla sus diferencias con el PP y llama a salvar la «unidad interior» de Asturias contra el peaje del Huerna

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, aseguró este jueves en Sariego que es importante «construir la unidad interior, nosotros la estamos salvaguardando porque es un ... compromiso que habíamos adquirido: unidad política, sindical, empresarial, social y cultural de todos los movimientos» en relación con la supresión del peaje del Huerna. Sus declaraciones llegan después de una tensa sesión plenaria llena de acusaciones cruzadas con el líder del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que resquebrajó esa imagen de unidad.

En este sentido, Barbón hizo un llamamiento a los ciudadanos a participar en la movilización conjunta que se llevará a cabo el próximo 17 de octubre en la Plaza de la Escandalera, en Oviedo, para exigir la eliminación del peaje. «Yo aprovecho para invitar a los ciudadanos y ciudadanas a que participen y nos movilicemos. Esa unidad interna se está consiguiendo y también la unidad externa. Y eso es un buen matiz porque aunque seamos de signos diferentes, nos une el mismo objetivo que es acabar con esa prórroga ilegal e injusta», dijo el líder del Ejecutivo.

Receptividad de las comunidades vecinas

Además, Barbón valoró «la receptividad con respecto a este tema que han demostrado los Gobiernos vecinos de Galicia y de Castilla y León. Estamos trabajando conjuntamente en todo lo que tiene que ver con los procesos que se puedan abrir, es decir, la comunicación es constante con ellos porque el peaje del Huerna es hermano, muy parecido, al peaje de Galicia», explicó.

Añadió que ambos peajes «han sufrido una prórroga ilegal, porque así lo ha dicho el dictamen de la Comisión Europea, y que fue decidido en el año 2000, como todo el mundo sabe, hace 25 años por un gobierno, que aunque a algunos les parece mal que yo lo diga, que presidía José María Aznar y del que formaban parte Cascos y Rato, y esta es la realidad», zanjó el presidente del Principado. La manifestación refuta así las declaraciones que se hicieron desde el Ministerio de Transportes apuntado a que los contratos de concesión siguen siendo legales dado que no hay resolución judicial en contra de los mismos.