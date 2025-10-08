Barbón y Queipo se enzarzan en un cruce de reproches por la responsabilidad del peaje de la autopista del Huerna

El cara a cara entre el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el líder del principal partido de la oposición, Álvaro Queipo, se ... convirtió en un intercambio de acusaciones sobre cuál de sus formaciones tiene mayor grado de responsabilidad en que los asturianos sigan pagando un peaje, cada vez que entran o salen de la región por la principal vía de comunicación con la Meseta.

El líder del PP reprochó al presidente socialista su falta de firmeza ante el Gobierno central a la hora de defender los intereses de Asturias y, aunque citó otras cuestiones como las exenciones fiscales a los ganaderos, el retraso en la entrega de los trenes o la quita de la deuda, acabó poniendo el foco en el peaje del Huerna. Recordó que hace un año su Gobierno pidió y recibió el consenso político, empresarial y social de Asturias a través de la Alianza por las Infraestructuras para luchar contra el peaje «y no hizo nada» y defendió que se trata de «una cuestión de mera voluntad política». «Si usted quiere quitar el peaje —porque el Gobierno de Sánchez ya sabemos que no—, lo tiene muy sencillo: quítelo», llegó a decir.

Por su parte, el presidente asturiano le devolvió el golpe recordando que fue un Ejecutivo del PP quien prorrogó «de forma ilegal» el peaje del Huerna. «El mayor desmán para el pueblo asturiano es una prórroga ilegal del peaje del Huerna», replicó Barbón, quien reprochó a Queipo que siga sin reconocer la «ilegalidad» de aquel proceso aprobado durante el Gobierno de José María Aznar y le instó a pedir «perdón».

La respuesta del PP no se hizo esperar. «¿Tenemos que pedir perdón por una decisión que se tomó hace 25 años, en base a criterios técnicos, y que el Gobierno de hoy sigue defendiendo también por criterios técnicos?», cuestionó Queipo, provocando las risas en la bancada socialista. «¿Va a pedir usted perdón por la decisión de hoy o no?», insistió el diputado popular, que argumentó que «ni usted ni yo sabemos si el peaje es ilegal, porque ningún tribunal lo ha calificado así. No es una cuestión de legalidad, sino de voluntad política». Aun así, añadió con ironía: «Si por pedir perdón por una decisión que se adoptó cuando yo empezaba Secundaria se quita el peaje, lo pido de forma inmediata».

El presidente del Principado replicó con dureza, acusándole de no asumir la responsabilidad de las decisiones que adoptó el Gobierno del PP al prorrogar el peaje cometiendo, dijo, «una auténtica tropelía». «Claro que yo discrepo del Ministerio y del Gobierno de España, pero usted es incapaz de discrepar de un gobierno de su mismo signo político de hace 25 años», señaló. Frente al argumento popular, Barbón se mostró convencido de que «nos asisten razones jurídicas» para defender que la prórroga fue ilegal y prometió que el Principado dará la batalla «en el frente social, político y judicial», confiando en que la futura sentencia europea sea «contundente» y favorable a los intereses de Asturias.

No faltaron en el debate alusiones al escándalo de corrupción que salpica a la cúpula del PSOE. El dirigente popular ironizó sobre el veto del Gobierno central a una proposición de ley del PP para eximir del IRPF a los ganaderos por las ayudas recibidas por ataques de fauna, bajo el argumento de que 70 millones de euros serían inasumibles. «Setenta millones son 140.000 chistorras, parece que es necesario hacer el método de conversión para que lo puedan interpretar», lanzó Queipo en alusión al lenguaje usado supuestamente entre los dirigente socialistas investigados en el conocido como 'caso Cerdán'. Barbón recogió el guante con sarcasmo: «Yo de chistorra no sé, debe ser una cuestión de dieta», replicó antes de acusar a su rival de mantener «un tono cada vez más faltón».

A la Audiencia Nacional

A Barbón también le tocó defender su estrategia política y jurídica en torno al peaje en su cara a cara con la presidenta y portavoz de Vox, Carolina López, deslizando incluso que se estudia llevar el caso a la Audiencia Nacional. “El papel lo aguanta todo, pero los asturianos ya no aguantan más”, recriminó la diputada de Vox, quien responsabilizó tanto al PP como al PSOE de haber mantenido un peaje “irregular” que “penaliza a la ciudadanía”.

López reprochó al dirigente socialista que, desde que se conoce el dictamen de la Comisión Europea, su equipo ande “como pollo sin cabeza”, anunciando inicialmente que el Principado acudiría a Bruselas a defender la supresión del peaje y luego “recurriendo al chaleco salvavidas” de la Alianza por las Infraestructuras. Además, criticó a Barbón por “no plantarle cara” a Pedro Sánchez, lo que llevó al presidente a utilizar su turno de réplica para defender nuevamente su postura crítica con el Gobierno central e instar a Vox a unirse al frente común. “¿Van a seguir siendo una fuerza política inútil para Asturias o van a arrimar el hombro?”, preguntó.