El Ayuntamiento de Gijón reclama por unanimidad la supresión del peaje del Huerna y una bonificación inmediata del 100% Se suma al manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras y señala que «Asturias no puede seguir soportando una carga injusta»

Iván Villar Gijón Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:42

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón aprobó este miércoles por unanimidad una declaración institucional en contra de la continuidad del peaje del Huerna, sumándose ... al manifiesto de la Alianza de las Infraestructuras que Asturias necesita. Todos los portavoces municipales respaldaron un texto que recuerda que la prórroga hasta 2050 en el cobro del peaje no fue ajustada a derecho, tal y como han señalado los tribunales europeos, y reclama su supresión. Pide además que «hasta que esta sea efectiva, se bonifique en un 100% el importe del peaje a todos los usuarios, desde el primer viaje». El documento fue aprobado por asentimiento.

La declaración remarca el impacto que tiene la vigencia del peaje en la competitividad de la región y señala que «Asturias no puede seguir soportando cargas injustas que penalizan a sus ciudadanos y afectan a su desarrollo» Califica la prórroga aprobada en su momento por el Gobierno central, en un procedimiento «irregular y lesivo», como «un agravio histórico» que sitúa al Principado en una situación de «desventaja frente a otros territorios», dado su «impacto directo en la economía de la región y el aumento del coste de las comunicaciones». El Pleno se une además al llamamiento a la movilización de toda la sociedad asturiana para lograr el final del peaje. «Asturias no puede esperar más», concluye el texto.

