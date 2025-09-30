El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Conductores superando las barreras de peaje en La Magdalena, en la autopista del Huerna. Jesús Manuel Pardo

Unidad política, empresarial y sindical en Asturias contra el peaje del Huerna, que carece de «legitimidad»

Los partidos, empresarios y sindicatos llaman a la participación en la concentración del próximo día 17 y destacan que el Gobierno del Principado lidere las acciones contra el peaje

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 06:15

Apunten la fecha: 29 de septiembre de 2025. Es el día en el que los partidos políticos han dejado a un lado sus engarradiellas y ... se han dado la mano para poner fin a uno de los agravios más injustos con Asturias: el peaje del Huerna. La Alianza por las Infraestructuras del lunes sirvió para escenificar esa unidad política y social. Estas son las reacciones de los participantes en la reunión donde se presentó el manifiesto contra el peaje del Huerna.

