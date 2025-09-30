Unidad política, empresarial y sindical en Asturias contra el peaje del Huerna, que carece de «legitimidad»

Apunten la fecha: 29 de septiembre de 2025. Es el día en el que los partidos políticos han dejado a un lado sus engarradiellas y ... se han dado la mano para poner fin a uno de los agravios más injustos con Asturias: el peaje del Huerna. La Alianza por las Infraestructuras del lunes sirvió para escenificar esa unidad política y social. Estas son las reacciones de los participantes en la reunión donde se presentó el manifiesto contra el peaje del Huerna.

Partido Popular

«Creemos que estamos ante una pretensión legítima, justa para los asturianos y estamos muy de acuerdo los puntos del manifiesto. Creo que hay que ahondar en un primer lugar en esta bonificación del 100% que sea más pronto que tarde y a partir de ahí llevar a cabo los procedimientos que van en paralelo, como puedan ser los tribunales», dijo el portavoz adjunto del PP, Luis Venta Cueli.

Foro Asturias

En una línea idéntica se manifestaron el resto de representantes de los partidos políticos. «Ya sabíamos todos que el peaje era injusto y ahora sabemos que es ilegal y carece de legitimidad. Ahora es el momento de la valentía política para lograr el objetivo», afirmó el secretario general de Foro, Adrián Pumares.

PSOE

Para Dolores Carcedo, portavoz socialista en la Junta General, la posición unánime de la Alianza por las Infraestructuras contra el peaje «refuerza la posición de Asturias» en las actuaciones que lleve acabo en este asunto. Delia Campomanes, diputada de IU-Convocatoria por Asturies, destacó la unanimidad alcanzada para «mantener la presión política y social».

Vox

Vox es el único partido que no ha seguido la línea del resto de formaciones. Su portavoz, Carolina López, calificó de «brindis al sol, un ejemplo más de marketing político» la reunión del lunes. No obstante, considera «imprescindible» que se adopte la bonificación inmediata del 100%, pero recuerda que el objetivo final debe ser la supresión definitiva del peaje.

Fade

En el ámbito empresarial se destaca la unidad de acción. La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, llama a los asturianos a participar en la concentración del día 17 contra el peaje y aplaude que sea el Principado «quien lidere esta reclamación».

Ampliar Los participantes en la Alianza por las Infraestructuras antes del inicio de la reunión. D. F.

Cámara de Comercio de Oviedo

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, mostró su satisfacción por el resultado de la reunión de la Alianza por las Infraestructuras y dijo que ahora es el momento de «pelear por la bonificación del 100% del peaje mientras no se resuelva el proceso abierto».

Cámara de Comercio de Avilés

La Cámara de Comercio de Avilés, que estuvo representada por su presidente, Daniel González, destaca la «unanimidad política y social» sobre la supresión del peaje. «El Ministerio de Transportes debe de asumir su obligación y suprimir o en su caso aplicar una bonificación total» hasta que se resuelva el procedimiento.

Cámara de Comercio de Gijón

La Cámara de Comercio de Gijón, representada por su vicepresidente, Pedro López Ferrer, también se adhiere al manifiesto al considerar que el peaje supone un« agravio comparativo» con otros territorios.

Además, considera que la solución «debe producirse en el ámbito político por parte del Gobierno de España».

CC OO

Los sindicatos también destacaron la unidad alcanzada en la reunión. El secretario general de CC OO, José Manuel Zapico, la reunión de la Alianza por las Infraestructura ha servido para mostrar la voluntad de canalizar «lo que es ya un clamor: La reparación de una injusticia histórica y un agravio que padece Asturias».

También destaca la convocatoria de la movilización social y popular, liderada por el Gobierno de Asturias, como pedía CC OO. «La reivindicación se va apilotar en el ámbito político con la exigencia al Gobierno central de la supresióndel peaje; en el jurídico para revertir la ilegalidad y exigir responsabilidades;y en el social a través de la movilización de toda la ciudadanía».

UGT

Desde UGT, su secretario general, Javier Fernández Lanero, también se destaca que se haya puesto fecha a las movilizaciones, que comenzarán el próximo 17 de octubre con una concentración en La Escandalera. «Es una manifestación abierta a toda la ciudadanía, a la que pedimos que acudan en masa para poner fin a una situación injusta con Asturias», dijo.