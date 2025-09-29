La UE negoció con Italia durante cuatro años más antes de llevar a juicio un caso similar al Huerna

Desde el Ministerio de Transportes se insiste en que el paso dado por la Comisión dando por hecho la irregularidad del actual contrato de ... concesión del peaje del Huerna, en la AP-66 que une Asturias y León, «no supone todavía el final del procedimiento», que aún queda mucho partido, y lo cierto es que sí.

Bruselas avanza con un precedente jurídico cercano a su favor. En 2019 el Tribunal de Justicia de la UE confirmó que Italia incumplió una directiva al prorrogar la concesión de la autopista A-12 Livorno-Civitavecchia. El argumento ahora es igual, si bien en el caso italiano la norma vulnerada es de 2004 y aquí la que se da por quebrantada es de 1999.

Al margen de ello, el expediente de la A-12 orienta sobre lo que puede ocurrir ahora. El último movimiento de Bruselas fue en julio, con un dictamen motivado que da por probada la ilegalidad y solicita al país que proponga soluciones. En el caso italiano ese hito se dio en 2017; tras él «la Comisión y la República Italiana celebraron reuniones que versaron sobre una posible reducción de la concesión controvertida o una eventual licitación de las obras que debían efectuarse en el marco de la concesión», dice la sentencia. Esas negociaciones duraron cuatro años, hasta que Bruselas denunció el caso ante el Tribunal Superior de Justicia.

En el caso español, además de reducir la concesión y cancelarla para volver a licitarla, existe la opción de hacer como en las radiales de Madrid, que el Estado asuma el cobro de los peajes.