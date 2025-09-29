El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Coche circulando por la autopista del Huerna. Arnaldo García
Batalla del Huerna

La UE negoció con Italia durante cuatro años más antes de llevar a juicio un caso similar al Huerna

El Gobierno central aún tiene en su mano ofrecer a Bruselas una reducción de los años de la concesión, cancelar el contrato de Aucalsa y volver a licitarlo, o pasar a ser él quien cobre el peaje

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 06:22

Desde el Ministerio de Transportes se insiste en que el paso dado por la Comisión dando por hecho la irregularidad del actual contrato de ... concesión del peaje del Huerna, en la AP-66 que une Asturias y León, «no supone todavía el final del procedimiento», que aún queda mucho partido, y lo cierto es que sí.

