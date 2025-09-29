El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un responsable de las obras les explica su avance en La Hermida a la delegada del Gobierno en Asturias, el secretario de Estado y el consejero cántabro de Infraestructuras. E. C.

El secretario de Estado de Transportes alerta: «Eliminar el peaje del Huerna tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos»

Reitera que la prórroga de la concesión la decidió «un Gobierno del PP», partido al que insta a tener «humildad» y a «disculparse» con los usuarios de la autopista

Octavio Villa

Octavio Villa

Desfiladero de La Hermida

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:26

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, acaba de afirmar en el desfiladero de La Hermida, durante una visita a ... las obras de mejora de la carretera nacional que une Panes y Potes, que «una operación de rescate del peaje del Huerna tendría implicaciones milmillonarias, y hay que tener claro que los que pagarían el rescate son los ciudadanos, ese dinero saldría de sus bolsillos, no sale del bolsillo del Gobierno».

