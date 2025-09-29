El secretario de Estado de Transportes alerta: «Eliminar el peaje del Huerna tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos»

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, acaba de afirmar en el desfiladero de La Hermida, durante una visita a ... las obras de mejora de la carretera nacional que une Panes y Potes, que «una operación de rescate del peaje del Huerna tendría implicaciones milmillonarias, y hay que tener claro que los que pagarían el rescate son los ciudadanos, ese dinero saldría de sus bolsillos, no sale del bolsillo del Gobierno».

Previamente, Santano insistió en la línea de todos los representantes del Gobierno central sobre este conflicto: «Este Gobierno, este ministro y este secretario de Estado hemos llegado a esto con una situación ya producida. Una situación que tiene un origen, no es un fenómeno natural. La prórroga de las concesiones de la AP-66 (Huerna) y la AP-9 (de Ferrol a Portugal) fue decidida por un Gobierno del PP; si no, la AP-66 habría concluido su concesión en 2021 y la AP-9, en 2023».

Por ello, y «sorprendido y un poco molesto», dijo sentirse «extrañado» de que «ahora las principales críticas vienen del mismo partido que decidió la prórroga», al que recomendó «un poco de humildad y que se disculpen con los ciudadanos».

Dicho esto, Santano puntualizó que desde el Gobierno «mantenemos abierto el contacto con la Comisión Europea y las alegaciones que hemos presentado. Estamos esperando a ver cómo evoluciona», afirmó.

Preguntado si sería más costoso rescatar el peaje o mantener las bonificaciones para los usuarios, Santano quiso ser ilustrativo: «Es como con las hipotecas. Uno sabe que la hipoteca le saldrá más cara, pero ¿tiene usted el dinero hoy para cancelarla? En el caso del peaje, los contratos son concesiones complejas, en los que hay inversores de todas partes. Cancelarla tendría una enorme complejidad».

Los nuevos trenes de cercanías

Por otra parte, Santano aseguró que las «primeras unidades» de los nuevos trenes para las cercanías ferroviarias de Asturias y Cantabria «se entregarán en 2026 para ser homologadas, aunque ya saben que la homologación tiene sus plazos». Preguntado por si esa homologación podría hacer que en 2026 los trenes aún no estuvieran listos para el uso, reiteró que «son contratos de Renfe, y Renfe ha recibido el compromiso para que las primeras unidades estén listas para la homologación de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria durante 2026. De todo ello dará cuenta Renfe», cerró su intervención, con su responsable de prensa cortando cualquier repregunta de los periodistas desplazados a las obras de La Hermida.

Obras, por otra parte, de las que se mostró satisfecho, y que vaticinó que «estarán completamente operativas antes del próximo verano. De hecho, ya se están usando». Se trata de la carretera nacional que a través del desfiladero de La Hermida une Panes (Peñamellera Baja, Asturias) con Potes (Cantabria), en las que «hemos invertido más de 113 millones de euros» y que consisten tanto en la mejora del firme y su ensanchamiento como en el retrazado de buena parte de sus curvas más cerradas, para lo que se están empleando varios sistemas de sustentación de la plataforma de la carretera, como los costosos voladizos sobre el cauce del río Deva.