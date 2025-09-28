El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cabina de peaje en la autopista del Huerna. Arnaldo García
Transportes en Asturias

El Gobierno central asume que mantener el peaje del Huerna le obliga a pagar 674 millones a Aucalsa

Ese dinero es lo que le cuestan las actuales bonificaciones hasta 2050. En la AP-9 gallega el Consejo de Estado ya recomendó estudiar si el rescate de la concesión salía más barato que la financiación de estos descuentos

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:43

El Principado ha declarado la batalla del Huerna, pero el retraso en prepararse para ella le priva de llegar a este momento con las ... mejoras armas.

