Adrián Barbón llama a movilizarse contra el peaje del Huerna

El presidente del Principado dio ayer, durante la segunda jornada del debate de orientación política, un paso más en la ya anunciada batalla contra el peaje del Huerna ... . Cogiendo el guante de sus socios de Gobierno, IU-Convocatoria por Asturies, que le instaron a ponerse al frente de la movilización social contra la tasa que grava a quienes circulan por la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, Adrián Barbón se comprometió a liderarla. Explicó, de hecho, que uno de los puntos a abordar en la reunión de la Alianza por las Infraestructuras convocada para este lunes, además de la estrategia política y jurídica, será precisamente la fórmula para articular la «presión social de la sociedad asturiana» contra este peaje. Y anunció que «sin buscar protagonismo se sumará como uno más a una movilización que tiene que ser conjunta del pueblo asturiano».

Al presidente autonómico le tocó escuchar duras críticas por parte del resto de los grupos de la oposición por su inacción en relación con el peaje del Huerna. «¿Cuántas veces hay que firmar un documento en Asturias para que Adrián Barbón lo defienda?», cuestionó el líder del PP, Álvaro Queipo. «Nos anuncia ahora como medida estrella que solicitarán la participación del Gobierno regional en el procedimiento abierto para que la voz de Asturias sea escuchada. ¿Dónde estaban ustedes hasta ahora?», añadió la diputada Covadonga Tomé, visiblemente indignada también por la decisión del Ejecutivo regional de dirigirse ahora a la Comisión Europea para suprimir el peaje. «No intente confundir con el Huerna. Quien puede quitar el peaje es el Gobierno central», le recordaron varios portavoces. Más de uno también puso en evidencia las diferencias de criterio dentro de la Federación Socialista Asturiana (FSA) después de que el Gobierno del Principado hiciera suyo el dictamen de la Comisión Europea que considera ilegal la prórroga de la concesión de la AP-66 a Aucalsa, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, defendiera en una entrevista en EL COMERCIO la postura del Ministerio de Transportes y, por tanto, la legalidad de aquel procedimiento aprobado por el PP. «La postura de Asturias la fija el Gobierno de Asturias y la posición de la FSA está en las resoluciones del partido. Adriana Lastra es la delegada del Gobierno y pone voz al Ejecutivo central», zanjó Barbón, quien no ocultó que su Gobierno discrepa de la posición del Ejecutivo central en esta cuestión.

Su disposición a liderar la movilización social fue uno de los compromisos alcanzados en el debate, pero no el único. Tal y como se esperaba, el presidente autonómico fue deslizando una serie de anuncios en cada una de sus intervenciones, muchos de ellos vinculados a la aprobación de los presupuestos de 2026, convirtiéndose este cara a cara en la Cámara asturiana, como es habitual, en la antesala de la negociación presupuestaria.

Barbón anunció que el borrador de presupuestos incluirá una mejora en las deducciones en el IRPF por cuidado de descendientes o adoptados de hasta 25 años. Actualmente, por el primer hijo la deducción es de 500 euros en la declaración de la renta, y lo que se propone es aumentarla a 600. El segundo hijo seguiría como hasta ahora, en 600 euros, con un matiz: a partir de dos hijos se tiene la consideración de familia numerosa a efectos fiscales, lo que mejora la deducción en 1.000 euros más. En total, en el escenario actual, una familia con dos hijos se deduce 2.100 euros y, con la nueva propuesta, subiría a 2.200. Todo esto estará limitado a unidades familiares que no superen los 35.000 euros de ingreso en declaración individual y 45.000 en la conjunta. Barbón también prometió extender de golpe «a todos los cursos» la matrícula gratuita de la Universidad de Oviedo que este curso se aplicó al primer curso, siempre y cuando cumplan unos niveles de rendimiento.

«Si no quieren caldo, tres tazas»

El presidente autonómico aprovechó el debate con la diputada de Vox, Carolina López, para comprometerse a publicar la Estrategia de Normalización Lingüística. «Si no quieren caldo, tres tazas», bromeó. Por otro lado, pero con el objetivo de asegurar su apoyo, reservó algunos anuncios en materia sanitaria –como la creación de una unidad de ictus en el Hospital de San Agustín– y educativa –la jornada de 23 horas semanales para el cuerpo de maestros el próximo curso– en su cara a cara con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, cuyo voto es imprescindible para alcanzar la mayoría de izquierdas.

El propio presidente reconoció públicamente que «nuevamente su voto es decisivo» para la aprobación de las cuentas, debido a la «ausencia o incomparecencia del resto» de fuerzas, después de que el PP –y, según Barbón, también Foro, al que se refirió como «el PP ampliado»– abandonara la negociación presupuestaria al condicionar su participación a la retirada de la propuesta de reforma fiscal del Gobierno regional. El comentario no sentó bien a Tomé, quien le instó a afrontar la negociación con su equipo con otra actitud.