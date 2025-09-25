El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón conversa con el diputado y secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Luis Ramón Fernández Huerga Juan Carlos Román
Debate de Orientación Política en Asturias

Adrián Barbón llama a movilizarse contra el peaje del Huerna

El presidente del Principado se compromete a sumarse «como uno más» a la protesta social. El jefe del Ejecutivo regional anuncia un incremento en las deducciones por hijo y extender la matrícula universitaria gratis para todos los cursos

Ana Moriyón
Ramón Muñiz

Ana Moriyón y Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:24

El presidente del Principado dio ayer, durante la segunda jornada del debate de orientación política, un paso más en la ya anunciada batalla contra el peaje del Huerna ... . Cogiendo el guante de sus socios de Gobierno, IU-Convocatoria por Asturies, que le instaron a ponerse al frente de la movilización social contra la tasa que grava a quienes circulan por la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, Adrián Barbón se comprometió a liderarla. Explicó, de hecho, que uno de los puntos a abordar en la reunión de la Alianza por las Infraestructuras convocada para este lunes, además de la estrategia política y jurídica, será precisamente la fórmula para articular la «presión social de la sociedad asturiana» contra este peaje. Y anunció que «sin buscar protagonismo se sumará como uno más a una movilización que tiene que ser conjunta del pueblo asturiano».

