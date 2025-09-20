El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adriana Lastra, sentada en uno de los bancos de los jardines de la Plaza de España, en Oviedo, donde está la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias. Mario Rojas

Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»

«En el primer semestre de 2026 ya se podrían licitar perfectamente las obras de la estación intermodal de Gijón»

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Oviedo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:56

Adriana Lastra cumple un año al frente de la Delegación del Gobierno en Asturias y hace balance con mirada crítica y optimista a la ... vez. En la continuación de esta entrevista con EL COMERCIO, la dirigente socialista aborda los grandes retos de la comunidad. Con tono directo, Lastra reivindica la gestión socialista en un contexto complejo, marcado por la necesidad de inversión y la pugna entre partidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3 Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño
  4. 4

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos
  5. 5

    Cazas de la OTAN sobrevuelan Polonia para evitar más incursiones de drones rusos
  6. 6 Omar Montes se alza como el plato fuerte de la noche en Oviedo
  7. 7 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  8. 8

    Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Escucho un tono al que soy alérgico»
  9. 9

    Adrián Barbón apela al consenso con una derecha «democrática» que rompa el «compadreo» con Vox
  10. 10 Almería 2 - 1 Sporting de Gijón | El árbitro desquicia al Sporting en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»

Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»