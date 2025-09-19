El Principado apuesta por la Alianza por las Infraestructuras para exigir la supresión del peaje del Huerna

El Gobierno del Principado parece decidido a dar la batalla y pelear por la supresión del peaje del Huerna al entender que el dictamen ... de la Unión Europea es «la oportunidad que necesitábamos» para acabar con este «agravio histórico», del que volvió a responsabilizar directamente al PP, partido que permitió prorrogar la concesión de la explotación de la A-66 hasta 2050.

Después de que el Gobierno central respondiera al ultimátum de Bruselas defendiendo la continuidad del peaje y consciente del varapalo que la decisión del Ministerio de Transportes supone para la región, el Ejecutivo asturiano apuesta por la Alianza por las Infraestructuras como frente común para revertir esta situación. «Es justo y necesario», declaró el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

El consejero apuesta por este ente, en el que están representados partidos políticos, empresarios y agentes sociales, para encauzar un frente político y social que, esta misma semana, la Cámara de Comercio de Oviedo planteaba reagrupar a través de una plataforma similar a la que en su momento se constituyó en apoyo a la variante de Pajares. «Creemos que el consenso social y político tiene un foro en el que podemos poner de acuerdo las actuaciones que ya tiene en marcha y que quiere hacer el Gobierno de Asturias, que es el de la Alianza por las Infraestructuras y que, tal como nos pide el presidente, lideraremos», planteó el consejero.

Desde el Ejecutivo regional defienden este foro para «seguir actuando y dirigirnos, como hemos hecho siempre, al Ministerio y a la Comisión Europea, seguir avanzando en esa senda y restituir este agravio histórico. Es la oportunidad que estábamos esperando», concluyó.